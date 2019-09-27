9 фактов о Генри Форде, который был под каблуком у жены, но стал миллионером

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Однажды Генри Форд отправился на отдых со своими друзьями и увидел фермера, который возился со своим автомобилем (не Ford). На то время он уже был миллионером, но мужчина его не узнал. Форд помог фермеру отремонтировать машину, дал свечи зажигания и несколько инструментов. «Сколько я должен?» — спросил фермер. «Ничего, — ответил Форд. — У меня есть столько денег, сколько мне нужно». «Черт, — сказал ему владелец машины, — ты не можешь быть таким обеспеченным и при этом водить Ford!»

AdMe.ru решил поделиться с вами несколькими фактами о человеке, который создал в свое время общедоступный и надежный автомобиль и, заработав многомиллионное состояние, остался верен одной женщине.

1. В детстве Форд слыл лентяем, отлынивающим от работы

В семье Форда считали лентяем. Часто мальчик отлынивал от фермерской работы, наблюдая за тем, как работают молотилки. На деле его с детства интересовала механика: он был убежден, что можно найти способ упростить сельскохозяйственный труд при помощи машин.

2. Первый гараж был создан Фордом случайно

Работу над своей первой «каретой без лошадей», как называл Форд автомобиль, он проводил в сарае арендованного им дома. И когда его квадроцикл был готов, оказалось, что он не может проехать через узкие двери. Форд был сильно расстроен своей непредусмотрительностью. Но, недолго думая, взял в руки топор и выбил из дверного проема несколько кирпичей. А после этого гордо проехался по улицам Детройта. Приехав домой, он сразу вызвал каменщиков, чтобы заделать дыру в стене. В этот самый момент к нему пришел владелец дома. Увидев разрушенную стену сарая, тот пришел в ярость. Но, узнав историю приключений Форда, посоветовал ему не заделывать стену, а оставить широкий дверной проем и поставить распашные двери. Так был придуман первый гараж.

3. Форд не был первым создателем автомобиля

И даже бензиновый двигатель был создан до него. Пока он корпел в своей мастерской, работая над мотором своего квадроцикла, в марте 1896 года, за несколько месяцев до него, на машине с бензиновым двигателем проехался Чарльз Кинг. Но автомобиль Кинга был малополезным устройством. Он мог ехать только со скоростью 8 км/ч и от обычных фургонов, которые тащили лошади, отличался лишь наличием двигателя. Форд же первым начал выпускать автомобили на конвейере. Ford Model T, получивший в народе название «Жестянка Лиззи» (Лиззи — популярная кличка лошадей в Америке; имя хорошо показывает то, что машина пришла на смену лошадям), был пущен в массовое производство в 1908 году. Благодаря огромным объемам производства и разумному упрощению конструкции «Лиззи» стала доступной машиной. В 1925 году она стоила $ 260, ее мог купить любой американец.

«Создан в то время, когда автомобили делались для того, чтобы долго cлужить».

4. Форду нравилось «делать» людей, как машины

Форд понимал: чтобы сотрудники хорошо работали, микроклимат в их семьях должен быть благоприятным. Поэтому он планомерно начал улучшать облик своих рабочих. Для них выпускались брошюры, в которых были расписаны советы, касающиеся личной гигиены, заботы о детях и поведения. В первую очередь ставка повышалась женатым мужчинам, женщинам, которые содержали семью, и молодым работникам, которые заботились об овдовевшей матери или младших братьях и сестрах. При этом сотрудник, поднимавший руку на жену или проматывающий заработок на алкоголь или дам легкого поведения, не мог рассчитывать на увеличение зарплаты. Некоторые выражали недовольство тем, что Форд вмешивается в их личную жизнь, и считали, что, повысив ставку, он одновременно нарушил принципы свободы. Однако такое издание, как The Survey, после опроса рабочих отмечало, что многие люди стали чувствовать себя счастливее после его нововведений.

Генри Форд с женой и сыном.

5. Правило «$ 5 в день» принесло ему славу

Форд построил для рабочих больницу в Детройте и в 1914 году неслыханно увеличил зарплату — до $ 5 в день (что равнозначно $ 130 сегодня). Этим он добился сразу нескольких результатов: Побудил своих сотрудников работать в полную силу (до этого многие отлынивали от работы, часто опаздывали и нарушали трудовой распорядок).

Квалифицированные рабочие приезжали в Детройт даже из других городов, поскольку у других владельцев корпораций зарплаты были в 2 раза ниже.

Он обеспечил себе бесплатную рекламу: все газеты писали о народном герое Форде, который заботится о своих сотрудниках, — притом что у бывшего фермера к тому времени уже были миллионы.

Повышал благосостояние людей, которые в перспективе могли накопить деньги и стать его клиентами. И при этом Форд не забывал, из какой среды вышел сам, и стремился сделать жизнь простых людей немного лучше. В 1926 году он пошел дальше и сократил рабочую неделю до 40 часов, сделав субботу выходным днем. До этого считалось, что часы отдыха для обычных людей — это потерянное время. Слова Генри Форда напечатали все газеты: «Мы хотим в нашей компании сделать 20 тыс. человек процветающими и довольными, а не превратить несколько рабовладельцев в миллионеров».

6. Его ненавидели другие крупные бизнесмены

Владельцы корпораций, которые не могли или не хотели так повышать заработную плату своим сотрудникам, относились к нему с нескрываемой враждебностью. Та агрессия, с которой они встретили повышение им заработной платы, было метко названа в социальной брошюре «бомбой, которую выпустил Генри Форд». General Motors по примеру Ford Motor Company немного повысила ставку, но $ 5 в день было для нее слишком высокой планкой.

7. Форд был одним из «четверых бродяг»

Слева направо «четверо бродяг»: Генри Форд, Томас Эдисон, натуралист Джон Берроуз, предприниматель Гарви Файрстоун.

Форд терпеть не мог пафоса. Он часто подчеркивал, что любит домашнюю кухню, выступал против модернизации выпускаемой модели всякими модными штучками и не стремился, как другие богачи, обзаводиться яхтами, ходить на скачки или участвовать в азартных играх. Деньги не испортили его: и во взрослом возрасте он любил наблюдать за птицами и есть вареную картошку с кожурой. Вместе с Томасом Эдисоном и еще парой друзей он часто отправлялся в походы. Они разбивали палатки, разжигали костры и общались. Во время этих походов по инициативе Эдисона они не брились, сами рубили дрова и занимались другими делами, за что их и прозвали «четырьмя бродягами».

8. Он по-настоящему ценил своих работников

Среди его работников было очень много иммигрантов, которые плохо знали язык и не могли за себя постоять. Форд защитил их от произвола мастеров, стоявших на более высокой карьерной ступени, запретив увольнять людей без серьезной причины. А однажды он даже поручился перед полицией за двух своих сотрудников, которые были бывшими заключенными.

9. Форд был под каблуком у жены

«Величайшим днем в моей жизни был день, когда я женился на миссис Форд», — любил подчеркивать изобретатель. Клара Форд, которая, как и ее муж, была из фермерской среды, разделяла увлечения Генри, включая любовь к танцам, музыке и природе. И главное, она верила в него и поддерживала его чудаческие, как казалось окружающим, эксперименты с бензиновым двигателем. Однако у этой леди был стальной характер. Однажды Форд едва не разрушил свою компанию, противодействуя профсоюзам. Он был убежден, что они служат лишь интересам нескольких лидеров, а остальным рабочим приносят больше вреда, чем пользы. Дело дошло до забастовок, и Клара пригрозила мужу, что бросит его, если он не примет указанные в договоре условия. И Форд был вынужден признать свое поражение. В домашней жизни миллионеру-подкаблучнику было не легче: Клара отличалась редкостной бережливостью. Она считала, что ни к чему покупать носки, пока есть возможность заштопать старые. Форд ненавидел заштопанные вещи, но покупал новую пару исключительно втайне от жены.

Что больше всего поразило вас в этом человеке? Пошли бы вы работать на предприятие, где начальство вмешивается в личную жизнь подчиненных, но предлагает зарплату в 2–3 раза выше вашей нынешней?