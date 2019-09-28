9 фактов о династии Виндзоров, которая оказывает большее влияние на мир, чем мы думаем

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Подданные Елизаветы II очень любят свою королеву и пристально следят за жизнью ее детей, внуков и правнуков. Сама же королева установила рекорд пребывания на английском престоле: с момента ее коронации в 1952 году прошло уже более 67 лет. Вряд ли в мире найдется хотя бы один человек, который не слышал о Виндзорах, даже несмотря на то, что история их династии началась совсем недавно.

AdMe.ru заинтересовался историей монаршей семьи, чья слава давно вышла за пределы настоящих и бывших владений британской короны.

Виндзорской династии всего 100 лет

Король Георг V.

В 1917 году, в разгар Первой мировой войны, английский король Георг V издал указ, согласно которому Саксен-Кобург-Готская династия официально становилась Виндзорской — по названию одного из родовых замков. Дело в том, что из-за войны с Германией в стране были сильны антигерманские настроения, и для того, чтобы не ассоциироваться с агрессором, а династия имеет немецкие корни, британский монарх и все прочие потомки короля Альберта и королевы Виктории получили новую фамилию. Исключением были лишь женщины, уже вышедшие замуж за представителей других родов.

Королева Елизавета II на самом деле последняя из Виндзоров

Поскольку в 1947 году принцесса Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, род Виндзоров на ней должен был прерваться, так как ее дети, согласно правилу наследования по мужской линии, носили бы фамилию отца. Однако в 1952 году по совету Уинстона Черчилля уже ставшая королевой Елизавета издала указ о том, что все ее потомки мужского пола будут носить фамилию Виндзор. Принца Филиппа это разозлило, и в качестве компромисса было принято решение, что все последующие наследники, начиная со внуков, будут использовать двойную фамилию — Виндзор-Маунтбеттен. Кстати, любой действующий монарх и сегодня может по собственному желанию изменить не только свою фамилию, но и дать ее всем своим потомкам.

Монарх считается не только главой Великобритании, но и каждой из ее частей по отдельности

Полный титул нынешнего британского монарха — Ее Величество Елизавета II, Божией Милостью Великобритании, Ирландии и Британских Доминионов Заморских Королева, Защитница Веры. Между тем в разных Королевствах Содружества с 1953 года ее титул звучит по-разному — сделано это было для того, чтобы в каждом государстве Елизавета II воспринималась как правитель именно этой страны. Кроме того, она является не только главой Великобритании в целом, но и Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в отдельности. Интересно, что в том же 1953 году в Шотландии был подан иск, заявитель которого утверждал, что в этой части Британии правительница должна именоваться Елизаветой I, поскольку здесь никогда не было королевы с таким именем, а значит, действующий монарх не может быть вторым по счету. Иск был проигран, поскольку принятие того или иного имени считается королевской прерогативой и не может быть оспорено.

Принц Уильям — первый из престолонаследников, рожденных не в королевском дворце

Когда принц Уильям займет место на британском престоле, он станет первым монархом, рожденным за пределами королевского дворца. Уильяма, как и его брата Гарри, их мать принцесса Диана рожала в больнице, тогда как королева Елизавета II, к примеру, всех своих детей произвела на свет в королевской резиденции.

Королева Елизавета II участвовала во Второй мировой войне

Королева Елизавета II — единственный из современных здравствующих монархов, принимавших участие во Второй мировой войне. В феврале 1945 года в возрасте 18 лет она вступила в женский отряд самообороны и прошла подготовку как механик-водитель автомобиля медицинской помощи. За время службы, продлившейся в течение 5 месяцев, Елизавета получила звание лейтенанта. Таким образом принцесса стала первой женщиной из королевской семьи, которая служила в армии.

В 2013 году правила престолонаследия изменились

Согласно Акту о престолонаследии, действовавшему с 1701 по 2013 гг., приоритет в очереди на престол отдавался наследникам мужского пола. То есть, если бы правила действовали до сих пор, то следующим претендентом на британскую корону после старшего сына принца Уильяма, Джорджа, была бы не принцесса Шарлотта, а принц Луи. Кроме того, брак любого из потомков Елизаветы с католиком автоматически исключал его из списка наследников трона из-за давних разногласий английского престола с католической церковью. На саммите Содружества, который прошел в 2011 году, отмена правила преимущества наследника мужского пола и снятие запрета на брак с католиком были одобрены главами государств, входящих в его состав, а в 2013-м приняты Парламентом Великобритании. Впрочем, принять католическую веру британский монарх не может и сейчас, так как является главой англиканской церкви.

Порядок престолонаследия идет не по старшинству

Несмотря на то что принц Гарри — младший брат принца Уильяма, который занимает 2-е место в очереди на престол после их отца принца Чарльза, он сможет стать британским монархом только после младшего ребенка Уильяма. Таким образом, в списке претендентов на престол в данный момент Гарри занимает всего лишь 6-е место, следуя за принцем Луи. Однако, если у герцога и герцогини Кембриджских родится еще один ребенок, он подвинется еще на одну позицию и станет 7-м.

Елизавета II оказывает влияние на политику Великобритании

Несмотря на то что «должность» монарха не предполагает реального управления страной, королева Елизавета II все же обладает властью. Например, она может отклонить кандидата в премьер-министры, если тот кажется ей не подходящим. Кроме того, каждую неделю (как правило, в среду) королева в закрытом режиме встречается с главой правительства Великобритании, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию в стране и дать советы. Прислушиваться к ним или нет — решает правительство, однако, судя по всему, ее мнение все же принимается во внимание. А вот публично выражать свои политические пристрастия и взгляды монарх не может, поскольку он представляет не какую-то отдельную партию или течение, а всю страну в целом.

Жена короля — королева, но муж королевы — не король

Когда принц Уильям станет королем, его супруга Кейт будет королевой. Однако, к примеру, когда принцесса Шарлотта выйдет замуж и в свое время займет английский престол, ее супруг не будет иметь королевского титула, так же как его нет и у принца Филиппа, мужа Елизаветы II. Дело в том, что титул «король» отражает фактическое положение, то есть он должен управлять страной. А вот королева — «должность», которая может быть чисто парадной и символической. Кроме того, если женщина королевских кровей вступает в брак с человеком, происхождение которого ниже, она сохраняет свой титул, а не принимает титул мужа. Однако супруг, в свою очередь, принять такой же титул, как и у избранницы, не может.