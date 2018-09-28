9 фактов из истории, о которых почему-то часто умалчивают

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Знали ли вы, что на «Титанике» находились не только люди, что салат «Цезарь» назван так вовсе не в честь римского императора, а Красная планета на самом деле далеко не красная? И как вы думаете, что произошло с той самой Берлинской стеной после ее разрушения? Как это ни парадоксально, но большинство событий, вещей и явлений, известных всем и каждому, скрывают крайне интересные детали, о которых мало кто знает.

И о которых AdMe.ru расскажет вам в этой статье.

1. Когда затонул «Титаник», выжило 706 человек и 3 собаки

По подсчетам, после крушения «Титаника» удалось выжить 706 пассажирам из 2 224. Но мало кто знает, что на борту лайнера также было 12 собак, а пережить катастрофу смогли 3 пса. Все 3 спасшиеся собаки были маленького размера, так что хозяевам удалось взять их с собой в спасательные шлюпки. Это были 2 померанских шпица и 1 пекинес.

2. В битве при Азенкуре в 1415 году английские солдаты сражались без штанов

В битве с французами при Азенкуре английские лучники действительно не надевали штанов во время боя, но совсем не для того, чтобы устрашить врага. Дело в том, что в то время многие солдаты страдали дизентерией, которая сопровождалась недержанием. А отсутствие штанов позволяло лучникам справлять нужду прямо во время боя. Кстати, англичане тогда победили, потому что французы были в штанах и постоянно отвлекались от боя.

3. Первое кругосветное путешествие совершил не Магеллан

Магеллан открыл пролив, названный его именем, и достиг Филиппин, где и был убит. Из 265 членов экипажа судна в Испанию вернулось только 18. На протяжении всего путешествия с Магелланом был человек по имени Хуан Себастьян Элькано, который на корабле-развалюхе с больной изможденной командой сумел закончить кругосветное путешествие.

4. Немецкое правительство распродало Берлинскую стену по кусочкам

После падения Берлинской стены правительством было одобрено разрешение на «коммерческое использование кусков стены» с целью получения средств в иностранной валюте. Различные куски были развезены по всему миру, а один из сохранившихся фрагментов находится в мужском туалете в казино Main Street Station в Лас-Вегасе.

5. На протяжении многих лет люди думали, что Марс красный. Но сегодня мы знаем, что он скорее разноцветный

Сразу хотим сказать: нет, нас не обманывают, Марс действительно преимущественно красного цвета. Если смотреть, например, с Земли, Марс будет казаться полностью красным из-за большого количества железа в его атмосфере и на поверхности. Однако, находясь непосредственно на поверхности планеты, можно увидеть совсем другие цвета.

Сотрудники NASA выложили в свободный доступ тысячи снимков марсианских ландшафтов. Фотографии демонстрировали марсианские виды в их естественном цвете и выглядели золотистыми, коричневыми и бордовыми. А некоторые из снимков специалисты немного подкорректировали, исключив оттенок, который оставляет пыль. На таких фотографиях Марс можно увидеть синим, зеленым и даже пятнистым.

6. Во время Второй мировой войны США пытались использовать летучих мышей в качестве бомбардировщиков

По замыслу, к летучим мышам должны были прикрепить напалмовые бомбы, а затем выпустить их над Японией. Летучие мыши разлетались бы на большие расстояния и залетали на чердаки зданий, после чего, согласно плану, срабатывал таймер и бомбы взрывались. В теории все было хорошо, и на проект потратили $ 2 млн, прежде чем выяснилось, что это не сработает.

7. Цезарь знал, что Брут, возможно, попытается его убить

Матерью Марка Юния Брута была Сервилия Старшая, которая долгое время являлась любовницей Гая Юлия Цезаря, из-за чего некоторые античные авторы именно Цезаря называют настоящим отцом Брута. Как сообщают записи, Брут был крайне вспыльчив и не одобрял связь матери и Цезаря, о чем неоднократно намекал последнему. Вероятно, после очередной беседы Брут решился убить императора.

8. У президента США Эндрю Джексона был попугай, которого он очень любил. Однако этот попугай имел одно очень неприятное качество

7-м президентом США был Эндрю Джексон, который умер в 1837 году. На похороны президента пришло очень много людей, желающих почтить память столь уважаемого человека. Но в самый ответственный момент любимый попугай президента начал во все горло браниться столь ужасными словами, что его пришлось вынести из зала. Возможно, именно за это умение президент и любил попугая.

9. Салат «Цезарь» был назван не в честь Юлия Цезаря

Он был назван в честь американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини, который приготовил этот салат в своем ресторане Caesar Restaurant в 1924 году. По легенде, салат был изобретен Кардини во время праздника, когда на кухне уже почти ничего не оставалось, а посетители требовали пищи. Тогда он использовал все, что осталось на кухне, чтобы приготовить этот салат.