9 досадных мелочей, на которые вежливые гости не укажут, но внутри брезгливо поморщатся

Прием гостей — ответственная задача. Столько всего нужно успеть: закупить, приготовить, прибраться, да и себя не забыть в порядок привести. В такой ситуации очень легко не придать чему-то значения — в спешке или просто по привычке. Однако, как известно, дьявол кроется в деталях, и именно мелкие нюансы могут оставить неприятный осадочек как у гостей, так и у самих радушных хозяев, когда они позже вдруг осознают свою оплошность.

Мы в AdMe.ru решили поразмышлять, а также припомнить из собственного опыта, какие неловкие моменты могут заставить гостей чувствовать себя неуютно и в следующий раз крепко призадуматься над приглашением.

9. Не мыть руки перед готовкой при гостях

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) рекомендуют почаще мыть руки на кухне: до, во время и после приготовления пищи. Если говорить предметно, это стоит делать после протирания поверхностей, после работы с сырым мясом, конечно же, после чихания или кашля. Также не стоит обходиться простым обтиранием рук о фартук после прикосновения к питомцам, их корму или игрушкам. Эти простые правила стоит соблюдать даже не столько для того, чтобы произвести на кого-то хорошее впечатление, сколько для собственного здоровья.

8. Давать чашку с потемнениями

Порой можно просто не заметить легкого налета от чая или кофе на своих чашках. Вот только получится неловко, если гость обратит внимание на эту досадную мелочь. К счастью, эту проблему в целом довольно легко решить: нужно всего лишь протереть долькой лимона внутреннюю поверхность кружки, добавить 1–2 столовые ложки соды, оставить на пару минут и протереть влажной губкой.

7. Просить помыть посуду

Порой гости и сами предлагают помощь в конце вечера — в таком случае решение о том, насколько это необходимо или адекватно в конкретной ситуации, остается за хозяином. Однако принимающей стороне просить помыть посуду или прибраться без действительно крайней необходимости точно не стоит. Если выбирать из двух зол, то лучше уж и вовсе отложить уборку до ухода гостей, чем поставить кого-то в неловкое положение подобной просьбой.

6. Разрешать котам сидеть на кухонном столе

Речь идет не только о времени непосредственной трапезы. Лучше отвлечь кошек на период приема гостей и не позволять им сидеть на столах в принципе, даже если в обычной жизни это в норме вещей. Не стоит забывать, что другие люди могут и имеют право не питать таких же бесконечно теплых чувств к чужим питомцам, какими бы милыми они вам ни казались. Кстати говоря, отучить или хотя бы приглушить интерес кошек к таким поверхностям можно с помощью специальных кошачьих платформ или мебели, с которыми они смогут делать все что захотят.

5. Не предупреждать о бытовых «фишечках»

Если в доме есть какие-то особенности, например, не стоит садиться на конкретный стул, так как он шаткий, нельзя облокачиваться на стол, нужно как-то по-особенному зажать кнопку слива на унитазе или вывернуть кран, чтобы пошла вода, — об этом непременно стоит предупредить гостей. Может показаться, что это как-то неудобно, и понадеяться, что и так пронесет и никто об этих «фишечках» не узнает. Но все же в гораздо более щекотливом положении гость окажется, если случайно что-то сломает или не сможет разобраться и будет вынужден позвать вас.

4. Кусочки еды и волосы в раковине

На самом деле многие виды пищевых отходов в принципе нельзя смывать в раковину. Масло, кофейная гуща, мука, крупинки риса и многое другое способно привести к образованию засоров, с которыми в худших случаях можно справиться только при помощи сантехника. Если же не копать так глубоко, то это банальный вопрос эстетики: волосы и пища сами по себе производят эффект неряшливости, не говоря уже о том, что в случае с едой это может стать причиной появления неприятных запахов и пятен.

3. Крошки на столе (и привычка смахивать их на пол)

Вряд ли кто-то из взрослых людей намеренно оставляет крошки на столе. Однако порой такое может случиться в спешке, а еще чаще запачканный стол после себя оставляют дети. В целом от такой неприятности никто не застрахован, гораздо важнее то, как поступить дальше. Не стоит поддаваться нервозности перед лицом гостей и в спешке смахивать все на пол. Это лишь усугубит ситуацию: кому нравится ходить по грязному полу? Также стоит обратить внимание на то, чтобы тряпка для стола была чистой и не оставила после себя запахов и разводов.

2. Давать питомцам вылизывать тарелки

Сама идея может показаться абсурдной, но среди некоторых владельцев собак такое порой и правда практикуется. Между тем эта привычка плоха со всех сторон. Во-первых, человеческая пища в принципе не подходит питомцам и может нанести вред их пищеварительной системе. Ну а во-вторых, на тарелках могут остаться бактерии, которые не всегда удаляются на 100 % даже после мытья. Предположим, вы не верите этим данным, а гость о них попросту не знает, но в любом случае контакт животного с посудой вызовет у гостя отторжение, так как есть вероятность, что недавно собака вылизывала и ту тарелку, что сейчас стоит перед ним.

1. Видавшая виды кухонная губка

Согласно исследованиям, на использованных кухонных губках содержится до 54 миллиардов бактерий на кубический сантиметр. Большинство из них, к счастью, безвредны для человека, но есть и те, которые могут привести к болезням пищевого происхождения. И снова, конечно же, гости вряд ли знают о таких статистических данных. Однако внешний вид губки скажет все сам за себя и вызовет соответствующие неприятные ассоциации. В целом, учитывая активность использования губок и влажную среду хранения, их чаще стоит заменять и для собственного блага. Оптимальной считается замена раз в 2 недели или месяц.