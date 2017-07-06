9 изъянов знаменитостей, которые не отняли ни капли очарования

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Совершенных людей не бывает, и даже у мировых звезд можно найти изъяны во внешности. Кто-то превратил это в фишку, а кто-то живет и не обращает внимания. Мы в AdMe.ru решили рассказать о таких знаменитостях, чтобы в очередной раз напомнить: каждый человек прекрасен по-своему вместе со своими недостатками и достоинствами. Кстати, в конце есть небольшой тест на внимательность для всех фанатов сериала «Друзья».

Меган Фокс

Даже у такой красотки, как Меган, есть небольшой недостаток во внешности: из-за врожденной аномалии под названием брахидактилия большие пальцы рук актрисы немного короче, чем должны быть, а ногти — шире. Девушка не слишком переживает из-за этого дефекта и даже рассказала о нем во время интервью на ток-шоу.

Элизабет Тейлор

Во время съемок фильма «Лесси возвращается домой» с тогда еще юной актрисы попросили снять макияж — режиссеру он показался слишком вычурным. Но дело было не в косметике, а в редкой генетической мутации: ресницы актрисы росли в 2 ряда, придавая взгляду невероятное очарование. Кстати, цвет глаз Тейлор также был необычным: глубокого синего цвета с лавандовым оттенком.

Алан Рикман

Все, кто слышал бархатистый и чарующий голос этого выдающегося актера, запомнили его навсегда. Оказывается, у Рикмана был врожденный дефект нижней челюсти и, как следствие, проблемы с речью. Это повлияло на его манеру говорить и подарило всем поклонникам знаменитый голос — так актер превратил свой недостаток в изюминку.

Кейт Босуорт

У актрисы Кейт Босуорт есть необычная фишка: один глаз актрисы голубого цвета, а другой — карий. Это гетерохромия — аномалия, при которой радужные оболочки глаз разного цвета. Кстати, среди знаменитостей разноцветными глазами также могут похвастаться Мила Кунис и Кристофер Уокен.

Жан-Клод Ван Дамм

Когда-то в детстве с актером случился неприятный инцидент в бассейне: он ударился и получил большую шишку на лбу. Небольшой изъян остался с Ван Даммом на всю жизнь, но нисколько не помешал построить карьеру в Голливуде.

Ванесса Паради

В юности Ванессе предлагали избавиться от ее знаменитой щербинки между зубами (кстати, так сделала певица Мадонна), но девушка настояла на своем и оставила все как есть. И хотя стоматологи не одобрили бы такой выбор, эта особенность однозначно придает актрисе неповторимый шарм и очарование.

Сил

В детстве певец Сил переболел опасной болезнью — красной волчанкой. Заболевание удалось победить, но на лице музыканта на всю жизнь остались шрамы. Однако этот дефект не помешал ему в дальнейшем очаровывать топ-моделей: Сил встречался с Тайрой Бэнкс и был женат на Хайди Клум.

Хэлли Берри

У актрисы 6 пальцев на правой ноге — обычно их удаляют еще во младенчестве, но Хэлли эту операцию не проводили. Этот дефект нисколько не мешает актрисе — она с удовольствием носит открытую обувь. Кстати, различные аномалии с пальцами ног встречаются довольно часто. Например, у актера Эштона Кутчера 2 частично сросшихся пальца на ноге.

Мэттью Перри