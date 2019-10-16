9 дочерей, которые унаследовали максимум харизмы своих звездных родителей

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Не все дети знаменитостей идут по стопам своих звездных родителей: кто-то не любит лишнего внимания и шума, а кто-то, например дочь известной телеведущей Екатерины Андреевой, вообще не имеет публичных аккаунтов в социальных сетях. И зря, ведь некоторые звездные дочери могут похвастаться индивидуальностью и утонченной красотой.

Мы в AdMe.ru уверены: харизма передается по наследству. И готовы доказать это на примере дочерей российских звезд, которые скоро станут ярче своих знаменитых родителей.

Полина Куценко, дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной

К своим 23 годам Полина уже успела примерить на себя несколько ролей в кино, например в фильмах «Компенсация» и сериале «На пути к сердцу». Девушка успешно окончила Театральный институт Бориса Щукина и уже играет в различных постановках.

Александра Стриженова, дочь Екатерины и Александра Стриженовых

Александра, дочь Елизаветы Иванцив (Елки)

О частной жизни певицы мало что известно, но ее дочь Александра (на первом фото — слева) активно ведет аккаунт в инстаграме и часто выкладывает яркие снимки с фотосессий или фотографии с сестрой и мамой. Девушка очень любит животных и уже неоднократно призывала своих подписчиков помочь бездомным собакам и кошкам.

Аглая Тарасова, дочь Ксении Раппопорт и Виктора Тарасова

Настоящее имя Тарасовой — Дарья, а имя Аглая девушка выбрала в качестве сценического псевдонима. Изначально Аглая не планировала становиться актрисой вслед за матерью: Тарасова поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на политолога, но затем ее пригласили на первые съемки, а в 2013 году Аглая попала в сериал «Интерны». Последняя и самая яркая роль актрисы — в мелодраматическом фильме «Лед».

Мария Парфенова, дочь Леонида Парфенова и Елены Чекаловой

Мария родилась в 1993 году и с самого детства страдала дислексией, которая очень мешала девушке учиться и не давала ей возможности поверить в себя. Сейчас Мария является членом Ассоциации родителей и детей с дислексией и старается обратить как можно больше внимания на эту проблему.

Елизавета Варум, дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина

Елизавета родилась в одной из самых музыкальных семей России, но с 4 лет живет в Майами. Девушка играет на гитаре и поет песни на английском языке в собственной группе, а родители поддерживают увлечение дочери.

Ясмин Кристовская, дочь Владимира и Валерии Кристовских

Родители Ясмин — лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский и инстаграм-блогер Валерия Кристовская. После школы Ясмин целый год проработала администратором певицы Елки в продюсерском центре Velvet Music, отучилась на фешен-журналиста, а сейчас мечтает стать профессиональной моделью.

Полина Виторган, дочь Максима Виторгана и Виктории Верберг

Полина — представительница одной из самых известных российских актерских династий. Девушка поступила в ГИТИС и старается самостоятельно строить карьеру: к своим 23 годам Полина уже успела сняться в сериалах «Квартет» и «Дневник доктора Зайцевой», а также в нескольких фильмах, например в ленте «Выше неба».

Наталья Андреева, дочь Екатерины Андреевой и Андрея Назарова

Казалось бы, вечно молодая Екатерина Андреева выглядит максимум на 35 лет, а между тем ее дочери Наталье уже исполнилось 37. Наталья не афиширует свою личную жизнь и не ведет аккаунты в социальных сетях.