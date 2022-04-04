9 деталей женских нарядов, которые многое расскажут о своей эпохе

Мода менялась стремительно на протяжении всей истории. Столетия назад женщины старались подчеркнуть привлекательность и статус с помощью нарядов, многие из которых нам сейчас кажутся странными и неудобными. Но одежда, которая дошла до наших дней только на картинах и в виде музейных экспонатов, может многое рассказать о своей эпохе.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в значении деталей женских нарядов, которые носили в прошлые века.

1. Пуговицы — элемент декора

Пуговицы стали использовать в качестве застежек на рукавах и верхней части одежды в XIII веке. Они служили украшением наряда, а еще говорили о достатке его хозяина: самые дорогие изготавливались из драгоценных металлов и слоновой кости. В более позднее время пуговицам придавали причудливую форму, изображали на них портреты и пейзажи или украшали их натуральными минералами. В изготовлении пуговиц нередко участвовали известные художники.

2. Голубой цвет — «женский»

До XIX века все маленькие дети носили одинаковую одежду из светлой ткани, которую было легко стирать. Но в начале XX века появилась мода наряжать девочек в платья «нежного и изящного» голубого цвета, а для мальчиков был предпочтителен «сильный и мужественный» розовый. Разделение цветов по гендеру придумали производители одежды, которым было невыгодно, чтобы младшие дети в семье донашивали вещи старших. Кроме того, в 1907 году появились средства, позволяющие отстирывать пятна с цветной одежды. Розовый цвет стал «женским» только в 1940-х годах — по социальным причинам.

3. Белый цвет — траурный

В Европе с XVI века одежду белого цвета носили в качестве траурной. Ткань белого цвета была самой доступной, поэтому одежда из нее имелась у каждого, а также белый был традиционным траурным цветом французской королевской семьи. Поэтому королева Шотландии Мария I Стюарт, которая имела шотландско-французское происхождение, во время траура по близким носила именно белую траурную вуаль, хотя представители высших слоев общества предпочитали скорбеть в пурпурной одежде. Эта традиция продолжалась до 1840 года, пока королева Виктория не решила надеть белое платье на собственную свадьбу.

4. Меховая муфта

Женщины начали носить муфты во второй половине XVI века. Изначально мужчины тоже носили муфты, но к концу XVIII века эти меховые цилиндры обрели внушительные размеры и остались только в женском гардеробе. Этот аксессуар не только согревал руки, но иногда и использовался в качестве сумки. Художники того времени не остались равнодушными к муфтам огромных размеров, поэтому нарисовали массу социальных карикатур. С тех пор размеры и декор муфт еще не раз менялись, а окончательно этот аксессуар женщины перестали носить только в середине XX века.

5. Съемные рукава

Во времена Тюдоров в моду вошли съемные рукава. Представительницы английской знати носили достаточно скромные платья без рукавов — они привязывались к проймам платья и являлись важной деталью женского наряда. Съемные рукава обычно были пышными, украшенными шитьем, вырезами и золотыми цепочками. В тот период не каждая могла похвастаться разнообразием гардероба, а съемные рукава разных цветов и форм освежали привычные наряды. Этот предмет одежды просуществовал еще несколько столетий, а в XIX веке женщины и вовсе носили сразу 2 пары съемных рукавов: нижние и верхние.

6. Набитая одежда

В Елизаветинскую эпоху в Англии главным трендом стал бомбаст — набивка женской и мужской одежды. Чтобы визуально увеличить некоторые части тела и тем самым продемонстрировать свой статус, одежду набивали тряпками, конским волосом, ватой и даже отрубями, особое внимание уделяя рукавам. Вес набивки мог достигать 2,5–3 кг, а обладателю такой одежды было тяжело двигаться. В середине XVII века бомбаст вышел из моды.

7. Капор

На протяжении всего XIX века женщины носили капор — чепец с тульей сзади и выступающими полями, завязанный под подбородком. В 1830-е годы капоры имели такие размеры, что женские лица едва можно было разглядеть под этими головными уборами. Чепцы шили таким образом, чтобы они защищали глаза и кожу от солнечных ожогов, а в тулью должна была поместиться высокая, объемная прическа. Капоры украшались скромно, поэтому не так сильно подчеркивали социальное расслоение.

8. Автомобильная одежда

В начале ХХ века автомобиль могли себе позволить только очень богатые люди. У женщин, которые ездили на автомобиле со своими семьями или даже управляли им сами, были комплекты водительской одежды, защищающие от пыли. Автомобилистки надевали закрытое пальто, кожаные перчатки и удобные туфли, а головной убор подвязывали шарфом. Согласно этикету в таком виде нельзя было появляться на публике, и женщины останавливались перед местом назначения, чтобы снять пальто и перчатки, сменить головной убор и обувь.

9. Утягивание груди

В 1920-е годы с появлением и развитием эмансипации в моду вошла «мальчиковая» фигура. Женщины носили платья прямого, свободного покроя, под которыми не должна была выделяться грудь. Именно поэтому производитель корсетов R. & WH Symington стал выпускать бюстгальтеры с утягивающей боковой шнуровкой, которые плотно прижимали грудь и тем самым сглаживали женственные формы. Такие бюстгальтеры нарядно украшались — под стать платьям.