9 деталей во внешнем виде, которые запрещены женам президентов (Но не каждая готова отказаться от них)

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Облик первой леди страны — это часть имиджа государства. Дресс-код и даже нормы поведения строго регламентируются службой дипломатического протокола, и жены президентов обязаны соблюдать их на международных встречах и официальных мероприятиях. Более того, есть и негласные правила, которые определяют общественную жизнь главных лиц государства. Эти традиции сложились со временем и переходят от одной семьи к другой.

Мы в AdMe.ru разузнали, в чем нельзя появляться на публике первым леди государств, и выяснили, кто из них не соблюдает эти правила.

1. Яркий макияж

Королева Летисия, супруга короля Филиппа VI, и первая леди США Мелания Трамп.

Жена главы государства не может позволить себе яркие акценты в макияже, и даже smoky eyes не приветствуется. Это правило берет начало от королевской семьи. Тени для век должны быть пастельных оттенков, но предпочтительнее только тушь и аккуратная подводка. Этому правилу чаще всего не следует Мелания Трамп с ее излюбленным дымчатым макияжем глаз.

2. Босоножки

Королева Иордании Рания Аль-Абдулла, жена короля Абдаллы II, и первая леди Аргентины Джулиана Авада.

Первая леди не должна появляться на мероприятиях в открытой обуви. Даже в сильную жару запрещается открывать пятку или носок, также обувь не должна быть декорирована молниями, стразами, ремешками и иметь платформу в носовой части. Этому правилу часто не следует жена президента Аргентины Джулиана Авада, которая предпочитает в жару ходить в босоножках.

3. Яркие помады и блески для губ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан Алиевой.

Красная помада и яркие блески для губ привлекают к себе много взглядов, поэтому на официальные выходы женам глав государств запрещено ярко красить губы. Этому правилу уже много лет, а пришло оно, как и многие другие, из этикета британских королевских семей. Помада должна быть светлой и матовой. Пренебрегает этим правилом первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, которая любит красить губы блеском.

4. Отсутствие колготок

Президент США Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп.

Супруга президента не должна появляться на публике с голыми ногами. Дресс-код позволяет использование телесных и полупрозрачных колготок без блеска. На неформальные мероприятия допустимо надеть черные колготки. Единственная первая леди, которая нарушает это правило, — жена американского президента Мелания Трамп, красивые ноги которой можно лицезреть во время многих ее выходов в свет.

5. Яркий маникюр

Королева Иордании Рания Аль-Абдулла.

Про дизайн ногтей, стразы и яркие оттенки на своих ногтях первым леди тоже пришлось забыть. Ногти могут быть нежно-розовых, пастельных тонов, также допускается френч. Не приветствуются гель-лак и прочие долгосрочные покрытия. Причина заключается в том, что маникюр первой леди должен всегда соответствовать всему остальному образу, поэтому иногда приходится менять цвет лака для ногтей в течение дня.

6. Перламутровый макияж и блеск кожи

Первая леди Китая Пэн Лиюань.

Хайлайтеры, шиммеры, перламутровые тени, светоотражающие пудры — все это тоже под запретом. Супруги президентов очень часто бывают под вспышками камер, и весь этот блеск обязательно будет виден на фото. Пудра должна быть идеально подобрана под тон кожи, румяна допустимы матовые, светлых тонов. На банкете в Лондоне с первой леди Китая произошла неприятность: ее визажист перестарался с полупрозрачной пудрой. Лицо Пэн Лиюань на всех фото выглядело так, будто его обсыпали мукой.

7. Короткие юбки, декольте

Асма Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, и первая леди Франции Брижит Макрон.

Вполне очевидно, что супруги глав государств не должны демонстрировать обнаженные части тела на публике. Под запрет попали даже сарафаны, да и вообще все наряды должны быть с рукавами, так как обнажать подмышки для первой леди неприемлемо. Однако это правило дамы нарушают регулярно. А вот любовью к юбкам выше колена отличается жена французского президента Брижит Макрон.

8. Пестрый наряд

Супруга 44-го президента США Барака Обамы, бывшая первая леди США Мишель Обама.

Супруга президента может использовать в одном наряде 2 или 3 оттенка, но не более. Также наряд первой леди должен сочетаться с одеждой супруга. Запрещены не только яркие, кричащие цвета, но и яркие детали. Чаще всего данное требование нарушала Мишель Обама, которая любила появляться на мероприятиях и в цветочном принте, и в набивном рисунке, и в ярких платьях.

9. Образ должен полностью соответствовать мероприятию

Первая леди США Мелания Трамп.

Женам президентов иногда приходится изрядно поломать голову, чтобы выбрать наряд, соответствующий официальному мероприятию, дипломатической поездке или посещению благотворительного фонда. Образ первой леди должен полностью соответствовать событию. Рекордсменом по нарушению данного правила является Мелания Трамп. В центр для детей мигрантов в Техасе супруга главы государства отправилась в куртке с надписью «Мне все равно. А вам?». Правда, прибыв на место, Мелания сменила свой наряд на более официальный. Но этот образ все равно наделал много шума вокруг ее персоны. За первую леди вступился супруг, президент США Дональд Трамп, объяснив в своем твиттере, что надпись была адресована фейковым СМИ: первая леди убедилась в их лживости, но ее это больше не волнует.