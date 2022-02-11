9 человек, которые сейчас гребут деньги лопатой, а раньше слышали: «Да что ты в этом своем интернете заработаешь?»

Немало фильмов посвящено историям успеха реальных людей, и часто в них нам показывают, что головокружительная карьера может сложиться в результате случайности. Например, в картине «Джой» разбитый бокал наталкивает героиню на идею создать инновационную швабру. А в фильме «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» популярная сегодня кулинар-телеведущая Джулия Чайлд становится таковой из-за переезда в другую страну.

Мы в AdMe.ru любим читать мотивирующие истории успеха. Герои этой подборки тоже нашли свое дело с помощью господина Случая. Правда, встретился он им в интернете.

Кьяра Ферраньи: Как шуточное хобби помогло студентке стать авторитетом в мире моды

Еще будучи студенткой, Кьяра думала просто повеселиться, создав свой блог. В нем она играла роль недалекой блондинки и высмеивала модные каноны. Шутливый обзор «глянца» пришелся по душе читателям, а сама девушка быстро стала одним из самых авторитетных модных обозревателей в интернете. Сегодня Кьяра — известный в Италии модельер. Число ее подписчиков в Instagram равно населению Австралии — 26 млн человек. На образе глупой блондинки девушка заработала целое состояние, ведь за один рекламный пост в соцсети она получает около $ 12 тыс.

Джордан Вайнгартнер: Как женщина в декрете создала свой бренд

Джордан искала способ заработать, находясь в декрете. «Я хотела чем-нибудь заняться, пока мои дети дремали», — вспоминает она. В феврале 2012 года женщина зарегистрировала в Facebook страничку, где начала продавать бижутерию, которую сама и делала. Бизнес оказался настолько успешным, что аккаунт Джордан быстро набрал 100 тыс. подписчиков. Сегодня Вайнгартнер является генеральным директором собственной компании I Love Jewelry.

Лиза и Лена Мантлер: Как за жизнью двух близняшек с детства следят миллионы людей

Близнецы из Штутгарта обрели бешеную популярность, будучи еще детьми. Девочки зарегистрировались на платформе music.ly, куда просто для веселья выкладывали короткие видео. После появился TikTok. Страничка сестер стала настолько популярной, что в какой-то момент возглавила рейтинг самых просматриваемых аккаунтов соцсети. В 14 лет у Лизы и Лены появился свой бренд одежды, в 15 девочки начали петь. Сейчас сестрам Мантлер по 19 лет, и у них многомиллионная аудитория в нескольких соцсетях.

Кайла Ицинес: Как фитнес-тренер заработала на приложении для смартфонов

Одна из самых известных фитнес-тренеров Австралии начинала свой профессиональный путь в женском спортзале, где тренировала подруг своей сестры. Чтобы отслеживать процесс похудения девушек, Кайла фотографировала их в начале курса занятий и через некоторое время. Для удобства она стала выкладывать снимки в Instagram. Через несколько месяцев у тренера были уже тысячи подписчиков. Позже она придумала программу, которая рассчитывает, сколько необходимо потреблять калорий для похудения, и предлагает схемы тренировок. Журнал Time включил Ицинес в число 30 самых влиятельных людей в интернете.

Зоэлла: Как девушка снимала обзоры на косметику, а потом решила создать свою

Британка, известная в интернете как Зоэлла, начала транслировать видеообзоры покупок косметики еще из своей детской спальни. Контент так понравился публике, что в 2011 году журнал Cosmopolitan назвал ее самым авторитетным блогером в сфере красоты. Сейчас ей 31 год, у нее миллионы подписчиков на YouTube и в Instagram и самая продаваемая линия косметических товаров в британской сети магазинов Superdrug. Кроме того, книга Зоэллы «Девушка онлайн» побила рекорды продаж. Блогер дала фору самой Джоан Роулинг: ее роман продавался даже лучше «Гарри Поттера».

Худа Каттан: Как обычная визажистка стала владелицей косметического бренда

Huda Beauty был признан лучшим косметическим брендом 2021 года. А началось все с того, что обычная девушка по имени Худа прославилась на весь Дубай, выкладывая в интернет свои работы и уроки по визажу. Ее клиентами становились и известные люди, например Ева Лонгория и Николь Ричи. В 2013 году визажист решилась на создание своей линии накладных ресниц. Сегодня ее компания выпускает косметику, кисти и инструменты для макияжа, средства по уходу за кожей и многое другое.

Алекс Кэннон: Как популярность в Instagram помогла молодому человеку открыть свое дело

К 25 годам Алекс успел поработать моделью и открыть фирму по производству продуктов питания, но ни в одной из этих сфер так себя и не нашел. Тогда он решил создать профиль в Instagram, где опубликовал фотографии, оставшиеся со времен модельного бизнеса. Страничка быстро набрала подписчиков, с Алексом стали сотрудничать известные бренды. Однако это не было конечной целью Кэннона. Возникшую популярность он использовал для создания ювелирной компании. По мере того как детище становилось успешным, парень бросил работу моделью. Теперь он публикует фото в своем Instagram исключительно для души.

Марианна Хьюитт: Как детская мечта привела к мировой известности

Марианна с детства мечтала стать новой Опрой Уинфри, а еще обожала ходить с родителями по косметическим магазинам. Повзрослев, девушка объединила обе свои страсти, запустив на YouTube канал о красоте. За 8 лет она стала одним из самых авторитетных представителей индустрии красоты, собрав более миллиона подписчиков в Instagram. Хьюитт покорила миллениалов, создав чрезвычайно успешный бренд, который выпускает средства по уходу за кожей.

Фредди Харрел: Как состоятельные женщины объединились и помогли девушке исполнить ее мечту

Фредди начала вести блог о моде в 2013 году, параллельно работая личным стилистом. Страничка в Instagram становилась все популярнее, но девушке этого было мало. Она придумала, чем хочется заниматься дальше, а именно выпускать парики и афрокосички из экологически чистой синтетики. Для осуществления своей мечты Харрел попросила помощи у известных женщин-инвесторов. Так было собрано $ 2 млн. Сегодня компания приносит большой доход, а про ее главу говорят, что она меняет индустрию красоты.