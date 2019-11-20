9 человек, которые разрушат ваши стереотипы здесь и сейчас

37 4 20 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Девятилетка, уже оканчивающий университет, или парень, который одевается исключительно в костюмы XIX века, кажутся героями голливудского фильма, но существуют на самом деле. И возможно, именно они станут людьми, воодушевившими вас глубоко вдохнуть и сделать первый шаг к мечте, которая до сих пор казалась недостижимой.

AdMe.ru уже писал о тех, кто живет своей жизнью без оглядки на окружающих, а теперь настало время для следующей подборки необычных людей, которые камня на камне не оставят от наших обычных представлений о том, как следует себя вести.

1. Вячеслав Посох учился в Австралии, а теперь работает преподавателем в Перми

Вячеслав стал звездой соцсетей прежде всего из-за яркой внешности и рельефного торса, но вопреки ожиданиям он не модель, а учитель английского языка в пермской школе № 77. После армии Вячеслав получил 2 высших образования, одно из них в Австралии. Парень всю жизнь занимается спортом и постоянно совершенствуется в профессии, посещая курсы повышения квалификации и изучая педагогику. Недавно он стал победителем конкурса «Мужчина в образовании».

2. Зак Пинсент одевается как джентльмен из XIX века

11 лет назад 25-летний британец Зак Пинсент нашел на чердаке старый сундук, принадлежавший его дедушке, доверху набитый старинной одеждой, и был очарован ее красотой и удобством. После этого он торжественно сжег свои джинсы и с тех пор одевается исключительно в костюмы 1800-х годов, которые шьет сам. Да, некоторые считают Пинсента странным, но большинство уважает смелость парня и восхищается его экстравагантностью. Сейчас у Зака собственное ателье, которое шьет на заказ мужскую и женскую одежду периода XVII — начала XX века.

3. Тим Ковар боится высоты, но все равно стал единственным в мире инструктором по древолазанью

Тим Ковар уже 25 лет учит людей взбираться по деревьям. Конечно, залезть на садовую яблоню можно и самостоятельно, а вот на огромную секвойю вскарабкаться просто так вряд ли получится. Поэтому Тим использует альпинистскую страховочную систему с сиденьем, на котором нужно подтягивать себя наверх. За годы работы Ковар проинструктировал больше 30 тыс. человек, среди которых были и люди в инвалидных креслах, и отважные 70-летние старушки, и дети, а также множество профессиональных ученых: от орнитологов до приматологов. Частенько к Тиму обращаются с просьбой достать застрявший в высокой кроне дрон. Сам он не раз признавался, что высоты побаивается, но это его не останавливает.

4. Джензи Рассел стала популярным хореографом и танцовщицей, несмотря на фигуру

Джензи Рассел из Лос-Анджелеса совершенно не комплексует по поводу своей фигуры. Она дает танцевальные мастер-классы, занимается постановкой эстрадных шоу, снимается в музыкальных клипах и потрясающе танцует — смотрите сами! В инстаграме у Джензи 86 тыс. подписчиков.

5. Иоганн Кёниг почти слеп с 12 лет, но это не помешало ему стать одним из самых влиятельных галеристов и арт-дилеров в мире

Иоганн Кёниг вырос в семье, близкой к миру искусства. В 12 лет он потерял зрение, когда играл с порохом в своей спальне, и с тех пор различает только яркие цвета и темные и светлые тона. Тем не менее в 21 год он основал собственную галерею и продал первую картину. С ним сотрудничают такие известные арт-площадки, как берлинский Музей современного искусства и Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, а в его галерее выставляются самые значимые современные художники Германии.

Галерист утверждает, что потеря зрения позволила ему найти собственный подход к выбору произведений искусства. Несколько лет назад он перенес операцию по пересадке роговицы, после которой зрение немного улучшилось. Кёниг всю жизнь скрывал свои проблемы с глазами, но недавно выпустил книгу «Слепой галерист», где рассказал правду о себе и своей работе.

6. Врач Халил Халиди рассказывает о разных состояниях кожи, воссоздавая их с помощью макияжа

23-летний врач-хирург Халил Халиди из сектора Газа с помощью макияжа изображает на лице и теле различные особенности кожи, такие как альбинизм, родимые пятна, витилиго и т. д. Цель молодого доктора — борьба с неприятием, с которым все время сталкиваются их обладатели, и желание показать, что все люди красивы по-своему.

7. Шери Луис потеряла ногу, но это не мешает ей вести насыщенную жизнь

В 6 лет Шери Луис из Новой Зеландии лишилась ноги из-за остеосаркомы. Сейчас ей 27, и она не стесняется показывать, насколько модной и раскованной может быть. Шери ведет страничку в инстаграме, где рассказывает о жизни после болезни, поддерживает людей с подобными проблемами и публикует красивые фотографии в платьях и купальниках.

8. Десятилетний Джо Уэйл оформил интерьер ресторана

Учителя постоянно ругали Джо Уэйла из Великобритании за рисование на уроках. Родители отдали его на дополнительные художественные занятия, где один из преподавателей разглядел в рисунках мальчика особый стиль и опубликовал их в своем инстаграме. Фотографию заметило руководство ресторана Number 4 и пригласило Джо поучаствовать в оформлении их заведения. В течение нескольких дней после уроков он вместе с папой отправлялся в ресторан, где раскрашивал одну из стен. В общей сложности работа заняла 12 часов. Теперь у Джо есть собственный бренд Doodle Boy, под которым он выпускает фирменные футболки и постеры.

9. Девятилетний Лоран Симонс уже оканчивает университет

Уже в 8 лет бельгиец Лоран Симонс поступил в Технический университет Эйндховена на факультет электротехники. Хотя курс рассчитан на 3 года, 9-летний вундеркинд уложился в 10 месяцев. Его IQ — 145, и мальчика уже ждут лучшие университеты мира. Сам он в дальнейшем планирует изучать медицину, чтобы заниматься созданием искусственных органов. Лоран хочет помогать таким людям, как его бабушка и дедушка, у которых есть сердечные заболевания. Вне учебы он обычный ребенок, который любит играть в Fortnite и Minecraft и смотреть сериалы на Netflix.

А у вас есть знакомые «разбиватели стереотипов»?