9 человек, которые окончательно доказали, что не бывает женских или мужских профессий

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Почти всем нам с детства прививают стереотипы о том, чем должны заниматься люди нашего пола, а чем нет. Девочкам — куклы, мальчикам — машинки; девочкам — книжки про принцесс, мальчикам — про роботов. Но бывают такие девочки, которые, вырастая, здорово управляются не только с машинками, но и с целыми самолетами и даже кораблями. А мальчики показывают, что можно заниматься теми видами спорта и искусства, которые никогда не ассоциировались с мужчинами.

Если вы сейчас находитесь в поисках себя, не хотите жить в плену стереотипов или думаете, что вызовете осуждение, если будете заниматься любимым делом, пусть эта статья от AdMe.ru послужит вам вдохновением.

Мисс Индия, управляющая самолетами

Гуль Панаг не только победительница конкурсов красоты и талантливая актриса. Она занимается общественной деятельностью, участвует в различных марафонах, ездит на байке, а еще является сертифицированным пилотом. Авиация манила Гуль долгие годы, и однажды, заручившись поддержкой мужа, она все-таки записалась в летную школу и получила удостоверение, дающее право пилотировать воздушные суда. «Если хотите чего-то, просто превратите свою мечту в цель», — такой совет Панаг дает всем, кто застопорился на пути к воплощению своих желаний.

Мужчина-синхронист

До 2014 года смешанные пары синхронистов не могли даже участвовать в крупных соревнованиях. Считалось, что мужчины не способны профессионально показать себя в этом виде спорта. Однако Александр Мальцев, обладатель 6 золотых медалей, полученных на чемпионатах мира и Европы по синхронному плаванию, доказал обратное. В прошлом году Александр снялся в мотивирующем ролике для акции «Никогда не спрашивай» от Vogue, в котором показал, каково это — быть спортсменом в той дисциплине, в которую ты никак не вписываешься.

Девушка в пожарной службе

Перед вами норвежская красавица по имени Гунн Нартен, и она работает пожарным. Эту профессию она выбрала еще в 19 лет, когда поняла, что такая служба поможет ей сохранять активный образ жизни и при этом помогать людям. Девушка много времени уделяет силовым тренировкам, чтобы не уступать коллегам-мужчинам в сноровке и выносливости. Она говорит, что сохраняет прекрасные отношения с остальными пожарными и их команда больше похожа на дружную семью, чем на рабочий коллектив.

Хрупкая дальнобойщица

До того как стать дальнобойщицей, Лиза Келли была гонщицей и даже водила школьный автобус. Потом она устроилась на работу в транспортную компанию на Аляске. В ее обязанности входило вождение фуры по зимнику — дороге, пригодной для эксплуатации только при низких температурах. В 2009 году девушка приняла участие в съемках шоу Ice Road на телеканале History Channel, после чего прославилась. Лиза признается, что ее работа не из легких, но бросать ее не намерена.

Тот, кто доказал, что мужчина может стать няней

Джон Брэндон потерял отца, еще когда был ребенком. К счастью, в его жизни нашелся мужчина, который стал примером для подражания и помогал Брэндону справляться с проблемами взросления. Исходя из личного опыта, Джон был уверен, что любому ребенку, лишенному участия отца в воспитании, необходимо мужское плечо рядом. Поэтому он создал агентство мужчин-нянь, называемых «мэнни». Сейчас в него отбирают только самых образованных и спортивных парней с отличными педагогическими навыками. Их задача заключается не только в том, чтобы осуществлять присмотр за детьми, но и в том, чтобы стать для малыша надежной опорой, учителем и вдохновителем.

Девушка, работающая на бетонном заводе

По статистике, в Великобритании на 20 000 мужчин, работающих в сфере строительства, приходится всего 620 женщин. Одна из них — 22-летняя Эмили Барридж, которая трудится на заводе Hanson UK, являющемся крупным производителем цемента. Дело своей жизни Эмили выбрала осознанно и рассказала журналистам, что влюблена в материал, с которым работает. За 3 года Барридж прошла путь от студента-стажера до технического менеджера по производству. Коллеги девушки в основном мужчины солидного возраста, но у Эмили никогда не было проблем с общением. «Главное — честно показывать, что вы знаете, а что нет, и проявлять уважение к их точке зрения», — говорит Эмили.

Девушка — капитан корабля

Кейт МакКью стала первой в Америке женщиной — капитаном круизного судна класса «Мега». Свою нынешнюю карьеру Кейт начала с уровня 3-го помощника капитана. Вскоре она стала 2-м помощником, а через год — первым. Спустя 5 лет Кейт окончила аспирантуру в морском технологическом институте в Балтиморе и получила право брать на себя командование морскими судами. Сейчас МакКью работает в премиальной круизной компании Celebrity Cruises. Президент организации Лиза Лутофф заявила, что приглашение в штат женщины-капитана стало для их коллектива первым шагом на пути к гендерному равенству сотрудников.

Мужчина, который играет на арфе

Чаще всего при произнесении слова «арфа» в голове всплывает образ стройной женщины в длинном платье, аккуратно перебирающей струны инструмента длинными тонкими пальцами. Мало кто из нас видел, как на арфе играет мужчина. Однако чтобы посмотреть на это, достаточно включить выступление Ксавье де Местра, пожалуй, самого популярного арфиста мужского пола. Ксавье начал играть на арфе в 9 лет. Он обучался в музыкальной школе родного Тулона, а после переехал в Париж, чтобы совершенствовать навыки. Талантливого молодого человека стали замечать выдающиеся дирижеры, которые брали де Местра с собой в гастрольные туры. В 2002 году Ксавье стал первым арфистом, выступившим в роли солиста. Это произошло на одном из концертов Венской филармонии. Сейчас артист не только выступает со своим инструментом, но и регулярно проводит мастер-классы, чтобы помогать молодым арфистам оттачивать игру.

Девушка, показавшая себя отличным лесорубом

29-летняя Марта Кинг регулярно участвует в конкурсах лесорубов и уже успела получить титул чемпионки. С виду это милая и хрупкая девушка, однако в искусстве рубки древесины ей действительно нет равных. Отец Марты был дровосеком, и девушка, все детство с упоением наблюдавшая за папиной работой, решила идти по его стопам. «Мне часто говорят, что это неженское дело, и такие слова, конечно, подстегивают меня к тому, чтобы показать себя еще лучше на соревнованиях», — признается чемпионка.

Нам приятно осознавать, что в современном мире человек может заниматься любимым делом, невзирая на гендерные предрассудки, и добиваться при этом успеха. А как вы относитесь к людям, которые выбирают себе призвание, якобы не подходящее им?