9 блестящих розыгрышей от лучшего шутника XX века (Современным пранкерам такое и не снилось)

43 1

56

52

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

1 апреля — славный весенний день, почитаемый всеми шутниками планеты, но все же у него есть пара недостатков. Во-первых, это не выходной, если только он не выпадает на субботу или воскресенье. А во-вторых, у Дня смеха нет официального небесного покровителя, подобного тем, что имеются у большинства других праздников.

Мы AdMe.ru полагаем, что британский мастер розыгрышей начала XX века Уильям Гораций де Вир Коул (William Horace de Vere Cole) идеально подошел бы для роли первоапрельского патрона. И если вы прочтете эту статью до конца, то наверняка разделите наше мнение.

9. Султан Занзибара в Кембридже

Гораций Коул родился в 1881 году в обеспеченной англо-ирландской семье. Родители со всей серьезностью подошли к образованию юного Горация и отправили его учиться сначала в Итон, а затем в Кембридж. Но учеба только способствовала расцвету шутовского таланта Коула, и он вместе со своим другом Эдрианом Стивеном и другими приятелями устроил грандиозный розыгрыш, не покидая альма-матер.

Слева направо: Эдриан Стивен, Роберт Боуэн Колтхерст, Гораций Коул, Лиланд Бакстон и Лайлф Ховард.

Узнав из газет о том, что султан Занзибара намеревается приехать в Англию, Коул отправил телеграмму в мэрию Кембриджа, сообщавшую о желании султана посетить город. Высокий гость не замедлил появиться в сопровождении своей свиты и был с почестями встречен представителями местных властей. Султаном был Эдриан Стивен, одетый по-восточному и с гримом Отелло на лице, Коул же изображал дядю монарха и по совместительству переводчика, а свиту играли их друзья. Коул и Стивен весело проводили день, знакомясь с городом и его достопримечательностями. И все бы ничего, если бы одной из жительниц Кембриджа, бывшей когда-то миссионером в Занзибаре, не вздумалось поговорить с «султаном» на суахили — родном языке занзибарцев.

В честь кембриджского розыгрыша были выпущены почтовые открытки.

Коул быстро нашелся: он ответил женщине, что та не вправе напрямую обращаться к Его Величеству, если только не желает пополнить гарем султана, так что шутникам удалось избежать разоблачения. Впрочем, в конце дня они сами себя рассекретили: молодые люди скинули свои маскарадные костюмы и на глазах у изумленной публики дали деру что было сил.

8. «Бунга-бунга», или как император Абиссинии посетил линкор «Дредноут»

История с султаном была только началом череды эскапад нашего шутника. В 1910 году Коулу пришло в голову, что было бы неплохо побывать на построенном за 4 года до этого броненосце «Дредноут» (HMS Dreadnought). Как и в прошлый раз, Горацию пришлось прибегнуть к маскараду и помощи друзей, в числе которых были художник Дункан Грант, уже знакомый нам Эдриан Стивен и его сестра, в будущем известная писательница Вирджиния Вулф.

Гораций (в центре) и его друзья-шутники Энтони Бакстон, Эдриан Стивен, Гай Ридли, Данкан Грант и Вирджиния Вулф (крайняя слева).

Друзья Коула, включая Вирджинию, загримировались под африканцев, надели пошитые для такого случая в ателье костюмы и приклеили бороды. Роль императора играл Эдриан Стивен, а переводчиком снова выступил Гораций. В поезде, уносившем друзей в Уэймут, где базировался флот, Стивен коротал время, практикуясь в языке суахили при помощи миссионерского разговорника. В Уэймуте компанию шутников торжественно встретил сам адмирал сэр Уильям Мэй. В честь высоких гостей был дан залп из 19 орудий и исполнен гимн Занзибара, потому как гимна Абиссинии никто не знал, но «абиссинцы» не придали этому никакого значения. Гости оживленно общались на своем непонятном языке, часто повторяя «бунга-бунга». Вот только Эдриан Стивен благополучно забыл то немногое, что он пытался выучить в поезде, и был вынужден сыпать цитатами из Вергилия и Гомера на латыни, искажая их так, чтобы они походили на африканскую речь.

Тот самый «Дредноут».

Несмотря на очевидные несоответствия, например настоящему императору Абиссинии в то время было уже за 60 и он не имел ни малейшего сходства с Эдрианом Стивеном в гриме, никто из офицеров не заподозрил подвоха. Гости осмотрели «Дредноут», отказались от обеда по религиозным соображениям (на самом деле они боялись смазать африканский грим) и благополучно отбыли. Розыгрыш был раскрыт только спустя несколько недель: сам Гораций Коул отослал эту историю вместе с фотографиями в газету Daily Mirror. Хотя официального наказания шутник не понес, ведь формально он закон не нарушал, несколько офицеров все же нанесли ему визит и даже попытались подвергнуть Коула «профилактической порке». На что тот заявил, что их самих следовало бы выпороть за то, что они так легко позволили себя обмануть.

Газетная карикатура: «Обжегшись на молоке, дуешь и на воду. Мистификация с абиссинскими принцами. Вот что произойдет в следующий раз, когда настоящие восточные принцы посетят британских военных».

По воспоминаниям Вирджинии Вулф, после инцидента на «Дредноуте» настоящему императору Абиссинии пришлось невесело: во время его путешествия по Великобритании уличные хулиганы дразнили бедного монарха «бунга-бунга» всякий раз, когда тот появлялся на публике.

7. Лошади-призраки в Венеции

В 1918 году Гораций вступил в брак с юной наследницей большого состояния Дениз Линч. Но если кто-то думает, что женитьба сделала Коула хоть сколько-нибудь серьезнее, то он ошибается. Гораций не удержался от своих шуточек даже в медовый месяц, который он с женой проводил в Венеции. В ночь на первое апреля Коул переправился из островного города на материк, набрал там конского навоза и живописно разложил его прямо на площади Сан-Марко. В Венеции, как известно, основным транспортом были и остаются гондолы и лодки, так что наутро местные жители спорили и даже дрались, отстаивая свои версии о том, откуда ночью в Венеции взялись живые лошади и куда они потом исчезли.

6. «Задный» ужин

Чтобы семейная жизнь не казалась слишком тихой и спокойной, Коул устраивал званые ужины, приглашая на них самых разных людей. Так, на один из своих ужинов он позвал гостей, фамилии которых оканчивались на -bottom, что переводится как «дно» или «основание», а в разговорной речи также означает «зад». В Великобритании и сегодня встречаются фамилии с таким окончанием, например Applebottom, Sidebottom, Winterbottom или даже Crumplebottom. Если вы играли в The Sims, то наверняка видели злобную старушку миссис Крамплботтом, нещадно лупившую своей сумочкой тех, кто, по ее мнению, вел себя неприлично. А фанаты «Гарри Поттера» непременно вспомнят Невилла Долгопупса (в оригинале — Neville Longbottom).

5. Ваш спектакль — полное «...»

Как-то Горацию не понравилась театральная постановка, причем не понравилась настолько, что он решил выразить свое негодование в письменной форме. Хулиган выкупил билеты на определенные места в партере и раздал их исключительно лысым мужчинам. Когда зрители заняли свои места, их лысые макушки сформировали неприличное слово, которое было замечательно видно королю Эдуарду VII (на фото), смотревшему тот же спектакль из ложи. Как и следовало ожидать, постановка была сорвана.

4. Единственный рабочий день в жизни Коула

Однажды Гораций, который, кстати говоря, никогда в своей жизни не работал, переоделся в рабочую одежду. Выдав себя за прораба, шутник приказал уличным рабочим перекопать Пикадилли-серкус, что полностью перекрыло улицу. Полицейским пришлось срочно организовывать уличное движение по обходному маршруту, а «прораб» к вечеру бесследно исчез.

3. Двойник министра

В другой раз Коул видоизменил свои усы так, чтобы они выглядели точь-в-точь как у тогдашнего премьер-министра Великобритании Джеймса Рамси Макдональда (на фото с детьми). В таком виде Гораций выступил с трибуны ораторов в Гайд-парке с осуждением действий лейбористской партии, к которой принадлежал Макдональд. На следующий день газеты написали, что сам премьер-министр публично обличил свою же партию. Мистификация вскоре была раскрыта, но неприятный осадок остался.

2. Прогулки с подвохом

Гораций часто приглашал своих друзей прогуляться по улице. Некоторые прогулки, маршрут которых пролегал недалеко от полицейского участка, заканчивались арестами. Коул имел обыкновение подкладывать свои вещи в карманы ничего не подозревающих друзей, а потом кричал «Держи вора!». Так за карманную кражу был арестован член парламента сэр Оливер Локер-Лэмпсон (его вы видите на фото справа от Альберта Эйнштейна).

1. Шутки со стражами порядка

Любил Гораций не только прогулки по городу, но и поездки в кэбе, в котором он возил голый женский манекен. Заметив на своем пути полицейского, Коул открывал дверь кэба и с криком «Неблагодарная девка!» выбрасывал манекен наружу, и не подозревающий подвоха констебль бросался на помощь бедной «девушке».