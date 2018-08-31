9 абсурдных правил красоты из прошлого, в которые трудно поверить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждой эпохи свое представление о том, что такое красота. Но во все времена неизменным остается одно — ухищрения, на которые идут женщины ради того, чтобы быть и считаться модными и красивыми.

AdMe.ru решил рассказать о самых необычных стандартах красоты прошлого и доказать, что выражение «жертвы моды» актуально во все времена.

Косметика на основе радиоактивных веществ (1930-е годы)

В 1898 году французские ученые Пьер и Мария Кюри открыли радий. А в начале 1930-х годов на прилавки рынков хлынула косметика с добавлением опасных радиоактивных веществ. Например, очень популярная линейка кремов Tho-Radia позволила ее создателям сколотить приличное состояние, а ведь в составе этих продуктов были радий и торий! Что же обещали производители женщинам? Лучистую и сияющую кожу. Остается только удивляться бездействию властей того времени, но, скорее всего, это связано с первичной недооценкой опасности радиоактивных веществ.

Помада из жуков и муравьев (Древний Египет)

Пожалуй, наибольшую популярность в древние времена помада снискала в Египте. Именно здесь почти все население (конечно, исключая бедные слои) ежедневно носило помаду — даже не столько ради красоты, сколько для защиты от палящего солнца и безжалостного ветра. Сперва для изготовления этого косметического продукта использовали красящие вещества морских водорослей, йод, бром, маннит. Такая комбинация была очень вредной. Вскоре египтяне научились извлекать красный краситель кармин из жуков и муравьев. Судя по дошедшим изображениям и свидетельствам, царица Клеопатра была большой любительницей красной помады.

Остроносые пулены (Средние века)

Длина носков этой популярной обуви была регламентирована для различных слоев населения. Принцам крови разрешалось носить обувь с носами до 70 см, родовитым дворянам — до 60 см, горожанам отводилось 30 см, а простолюдинам — 15. Таким образом, с помощью этих туфель можно было продемонстрировать свой статус. А мы до сих пор употребляем выражение «жить на широкую ногу», которое отсылает нас к моде на такие туфли. Чтобы ботинки не падали, модники набивали их носки сеном. Отсюда еще одно известное выражение — «иметь сено в башмаках», что значит «жить в довольстве». Кстати, в такой обуви было неудобно вставать на колени во время молитвы, и церковь назвала неугодные туфли «когтем сатаны» и даже прокляла их.

Высоченные прически модников-макарони (XVIII век)

В Англии в конце XVIII века появились, как сегодня сказали бы, ультрамодные молодые люди. Их стали называть «макарони» — то ли из-за внешнего сходства с одноименным блюдом, то ли из-за того, что эти юноши путешествовали по Италии и привезли оттуда на родину любовь к пасте. Прически таких франтов достигали немыслимых размеров в высоту. А поверх них еще и надевалась малюсенькая курьезная шляпка, которую снять можно было, разве что поддев ее шпагой.

«Надутая» одежда (Англия, XVI век)

Мода на рукава, далеко выступавшие за линию плеч, пришлась по нраву мужчинам эпохи королевы Елизаветы I. Так они выглядели внушительными и более мускулистыми. Форма держалась за счет гор ватина. Иногда «надутость» одежде придавали даже... опилки. К слову, модники набивали не только рукава, но и одежду в районе груди, на животе и даже засовывали набивку в чулки. Женщины тоже не отставали: «уплотняли» лиф платья, плечи, бедра.

Экстремально длинные ногти (Древний Китай)

На протяжении многих веков длинные ногти в Китае были в моде среди высших слоев населения, ведь это символ достатка: с такой красотой в поле не поработаешь. Взгляните на знаменитые портреты императрицы цинского Китая Цыси: на них она изображена с супердлинными ногтями, которые защищены декорированной «броней для ногтей». При дворе династии Цин такие ногти и их украшения были традиционными. Сейчас тоже, кстати, можно увидеть длинные ногти у китайских мужчин (правда, не такой экстремальной длины, как у предков), но чаще всего они отращивают только один ноготь. Как видим, традиции в Китае действительно невероятно сильны.

Пот гладиаторов как косметическое средство (Древний Рим)

В Древнем Риме пот гладиаторов считался действенным косметическим средством и продавался в сувенирных лавках возле арен, где проходили бои. Все равно что магнитик было купить.

Уменьшитель подбородка (конец XIX века)

В 1890-х профессор Мак создал специальное приспособление, которое обещало избавить от двойного подбородка. А еще почему-то уменьшить увеличенные гланды. Назывался чудо-инструмент «притяжение шнурами» и выглядел крайне зловеще.

Бонус: окрашенные ноги

Во время Второй мировой войны нейлон был жутким дефицитом. Но в то время голые женские ноги считались чем-то неприличным. Вот и приходилось модницам выходить из положения: они рисовали на ногах стрелки, как если бы на них были надеты чулки. А иногда и вовсе закрашивали ножки в цвет нейлоновых колготок — в некоторых салонах красоты клиенткам даже предлагалась подобная процедура. После окончания войны «мода» сошла на нет, когда нейлон вернулся в женские гардеробы.