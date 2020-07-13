Безумные городские легенды, часть из которых не имеет рационального объяснения

Пожалуй, нет такого города, в котором отсутствовал бы дом с привидениями, откуда темными ночами раздается тихий, доводящий до мурашек стон. Люди любят создавать легенды — так они могут объяснить то, что с помощью науки истолковать не получается. Впрочем, порой истоки того или иного мифа уж очень прозаичны, просто мы об этом не знаем.

Редакция AdMe.ru попыталась разобраться в том, откуда появились известные на весь мир городские легенды. И знаете что? Некоторые из них, похоже, действительно не имеют рационального объяснения.

1. В самом сердце Лондона неведомо откуда взялись дикие попугаи с юга

В конце ХХ века в Лондоне резко выросла популяция попугаев. Сейчас их уже десятки тысяч. Дело в том, что эти птицы явно не являются коренными жителями столицы, и местное население придумало красивую легенду об их появлении. Многие люди верят, что попугайчики появились на улицах Лондона благодаря знаменитому музыканту и певцу Джимми Хендриксу. Говорят, что он выпустил на волю двух птиц — Адама и Еву, а все остальные являются их прямыми потомками. К сожалению, это вряд ли так, поскольку двум особям не под силу произвести на свет десятки тысяч попугаев. Правда, скорее всего, заключается в том, что птиц массово отпускали на волю их владельцы в первой половине ХХ века, когда в Великобритании была вспышка попугайской лихорадки и власти просили людей держаться подальше от пернатых.

2. В канализации Нью-Йорка водятся огромные крокодилы

После выхода книги «Мир под городом» Роберта Дейли жители в Штатах начали массово распространять слухи о том, что в канализации живут крокодилы. Многие из них звонили в полицию и сообщали, что видели рептилий самолично. Поначалу стражи порядка не воспринимали звонки всерьез, однако проверки все-таки организовали. Угадаете, кого полицейские нашли в тоннелях? Крокодилов размером с крупную ящерицу. Другие проверки обнаружили более крупных особей. Рептилий сразу же изъяли, и с тех пор крокодилов в подземке никто не видел. Попали животные в канализацию по весьма прозаичной причине: до 60-х годов ХХ века было модно содержать их в качестве домашних. Вот только, в отличие от рыбок или черепах, рептилии растут очень быстро и в аквариум уже не вмещаются. Так что многие «сердобольные» хозяева отпускали их на волю. Порой через унитазы.

3. На Британских островах проживают «чужие» большие кошки

В Великобритании предположительно проживают «кошки-фантомы», которых на территории страны быть не должно. В частности, люди регулярно сообщают о появлении гигантских котов. Некоторые думают, что это домашние кошки. Но уж больно они крупные. Еще в XVIII веке местный писатель Уильям Коббет упоминал, что наблюдал за тем, как кошка «размером со спаниеля» лезет на дерево. Впрочем, легенда может иметь вполне простое объяснение. Дело в том, что на территории Великобритании неоднократно замечали крупных кошачьих. Некоторые из них сбегали из цирков, другие — из зоопарков, а третьих содержали в частных владениях. Вполне возможно, что это и есть те самые гигантские коты, которые так пугают местное население. Однако встречи с большими кошками настолько часты, что трудно поверить, будто все они сбежали от своих хозяев, а их популяций в Великобритании по всем законам природы быть не должно. Так что вопрос о происхождении этих животных остается открытым.

Стоит отметить, что котиков видят не только в английских городах. Например, в коллаже и на фото выше снята французская «большая кошка», которая наделала немало шума, прогуливаясь по крыше многоквартирного дома.

4. В Мурманской области находится «колодец в ад»

С 1997 года ходят слухи, что в Мурманской области имеется вход в самый настоящий ад. По легенде, когда специалисты области пробурили скважину недалеко от Мурманска, то услышали на глубине 12 км крики и стоны. Эти звуки тут же окрестили гласом из преисподней. Вскоре пошли толки о демоне, который выбрался из пробуренного отверстия. Там и правда случилось нечто странное: в глубине скважины произошел взрыв по неизвестной причине. Были и другие необычные аварии. Например, однажды бур будто кто-то дернул — и он сорвался, а дважды его вообще доставали расплавленным, хотя температура в скважине была невысокой.

5. В небольшом американском городке Таосе некоторые люди слышат гул, который больше никому не слышен

Долгие годы местные жители сообщают о том, что слышат странный гул неясного происхождения. Звук напоминает движение машин по загруженной трассе, но никаких больших дорог возле этого городка нет. Слышат этот гул далеко не все — примерно 2 % местного населения. Проблема еще и в том, что люди слышат разное: кто-то говорит о жужжании, кто-то — о гуле, а другие — о гудении. Одно из возможных объяснений в том, что эта горстка людей обладает сверхчувствительным слухом. Они улавливают какие-то звуки, но не могут точно опознать их. Ученые, которые пытались выяснить происхождение звука, не сумели найти его источник. Они предположили, что гудение идет от линий электропередачи. Но почему его слышат не все, никто объяснить так и не смог.

6. По московскому метро курсирует полуночный поезд, который увезет вас в царство Аида

Считается, что ночью в Московском метрополитене появляется поезд-призрак. Выглядит он по-старинному, все вагоны заполнены людьми, а место машиниста занимает человек в явно устаревшей форме. Предполагается, что это призрак поезда, пропавшего в метро вместе с пассажирами аж в 1962 году. Конечно же, если вы зайдете в вагон, назад уже никогда не выйдете. Истоки легенды очень прозаичны. Дело в том, что по метро часто ходят пустые поезда (в том числе старые) на техобслуживание. А все остальные детали вполне могло дорисовать воображение очевидцев. Хотя без странностей и тут не обошлось. Работники метро признают, что ночью порой срабатывает автоматика, как будто бы на путях есть какой-то «лишний» поезд.

7. В ХХ веке в Красноярске проживала фантомная девочка

Девочка появлялась на десятках разных фотографий, сделанных в начале ХХ века в Красноярске. На каждом снимке она была с косой и в шляпке, одета в дорогой наряд и держала в руках зонтик. В 2015 году этим серьезно заинтересовались ученые. Они нашли большое количество снимков, на которых фигурировала девочка, и изучили их. Выяснилось, что все фотографии сделаны в промежуток с 1906 по 1908 год. Проблема в том, что девочка на всех кадрах выглядит одинаково, а возрастные изменения у детей 7–10 лет очень заметны. Любопытно, что девочку никогда не ставили на передний план фотографии. На некоторых снимках ее можно заметить, только если воспользоваться специальной лупой. Выяснить, что это за ребенок или кто сделал фотографии, не удалось. Одна из версий такова: какой-то приезжий фотограф снимал свою дочь на фоне Красноярска. Вопрос о том, почему девочка ни капельки не изменилась, остается открытым.

8. Моряк Джеймс Бартли попал в желудок к кашалоту и выжил

Моряк Джеймс Бартли — тот самый человек, который в конце XIX века был проглочен кашалотом и выжил. История настолько всколыхнула мир, что мгновенно обросла различными фантастическими подробностями. Поговаривали, что врачам не удалось избавить кожу пострадавшего от бледности (следствие воздействия кислотной среды желудка кашалота), что Бартли ослеп, что он начал выступать в цирке и т. д. Многие серьезные люди того времени были убеждены в правдивости истории. Однако есть и другие мнения, которые основаны в первую очередь на одном простом факте: никакого Джеймса Бартли на судне, на которое напал кашалот, не было. Современные ученые придерживаются такой точки зрения: кашалот действительно может проглотить человека целиком, однако в желудке животного нет достаточного количества кислорода, чтобы пострадавший мог там дышать в течение нескольких часов.

9. Все такси в Барселоне окрашены в черный и желтый цвета в знак траура и из-за собственного жестокосердия

Все такси в Барселоне выкрашены в черно-желтый цвет. Согласно местной символике, черный означает скорбь, а желтый — позор. Если верить легенде, это дань памяти великому испанскому архитектору Антонио Гауди. В возрасте 73 лет этот человек попал под трамвай, но был одет так неряшливо и бедно, что ни один извозчик или таксист не решился подвезти его — было ясно, что старик не в состоянии оплатить поездку. В итоге Гауди доставили в больницу стражи порядка. Там он и скончался. После этого барселонские власти приказали всем таксистам и извозчикам отныне и во веки веков носить на себе цвет траура по знаменитому архитектору и позора за душевную черствость.