9 авторов, которым хватило одной книги, чтобы навсегда войти в историю литературы

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Об оглушительном успехе своей книги мечтают все писатели. Однако случается так, что сами авторы становятся заложниками этого успеха и превращаются для читателей в писателя одной книги. Писателем одной книги считается автор, из всего наследия которого известность получило лишь одно произведение, а все остальное творчество остается в тени. Пожалуй, самую злую шутку с автором сыграла книга о Винни-Пухе, из-за которой Алана Милна перестали воспринимать всерьез. Кто еще попал в ловушку громкого успеха, читайте в нашей статье.

AdMe.ru познакомился поближе с творчеством писателей, которых прославила одна-единственная книга. И обнаружил в их копилке немало других достойных произведений, которые можно добавить в свой список для прочтения.

1. Эмили Бронте и «Грозовой перевал»

В отличие от своей сестры Шарлотты, поэтесса Эмили Бронте написала всего один-единственный роман. Он был опубликован в 1847 году и при жизни автора остался почти незамеченным. Лишь к концу XIX века готический роман получил всеобщее признание и занял прочное место в английской литературе. Сама писательница дожила всего до 30 лет и умерла от скоротечной чахотки. В XX веке роман неоднократно экранизировали. Эталонной считается версия 1939 года с одним из известнейших актеров Голливуда Лоуренсом Оливье в роли Хитклиффа. Еще одна популярная экранизация — с Жюльет Бинош в главной роли. Что почитать еще: стихотворения

2. Оскар Уайльд и «Портрет Дориана Грея»

Роман воспитания «Портрет Дориана Грея» оказался единственным опубликованным романом драматурга Оскара Уайльда. «Портрет» был написан всего за 3 недели. Произведение вышло в свет в 1890 году в американском «Ежемесячном журнале Липпинкотта» и принесло своему автору невероятную славу. Через год «Портрет» издали отдельной книгой. После публикации романа в обществе разразился скандал. Произведение называли аморальным и предлагали его запретить. А сам Уайльд говорил, что каждый видит в романе собственные грехи и пороки. Что почитать еще: «Кентервильское привидение»

сборник стихов (1881)

3. Брэм Стокер и «Дракула»

Библиография ирландского писателя Брэма Стокера включает множество коротких рассказов и несколько романов. Но мы знаем его в первую очередь как автора книги про вампира-аристократа графа Дракулу. Работа над произведением шла почти 8 лет, роман вышел в свет в 1897 году. Именно Брэму Стокеру мы обязаны популяризацией «вампирского мифа» и множеством рейтинговых фильмов и сериалов по этой теме. Однако, хотя критики в целом были благосклонны к роману, особого успеха в первое время существования он не имел. А его автор умер в нужде. Широкую популярность образу Дракулы принесла экранизация 1922 года. Что почитать еще: «Дама в саване»

«Логово белого червя»

4. Венедикт Ерофеев и «Москва — Петушки»

Поэма в прозе «Москва — Петушки», созданная в автобиографической манере, не единственное произведение писателя, но определенно самое значимое и известное. Ерофеев написал его в 1969 году, но свет оно увидело лишь спустя 4 года и то за рубежом — в Израиле. Лексика поэмы очень пестрая: это смесь библеизмов, газетных штампов, цитат из классики и нецензурной лексики. Произведение высоко оценили коллеги писателя по литературному цеху, по ней неоднократно ставились спектакли в различных театрах. Что почитать еще: «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора»

«Записки психопата»

5. Джером Дэвид Сэлинджер и «Над пропастью во ржи»

Во второй половине 1940-х годов за Сэлинджером закрепилась репутация искусного новеллиста. Однако настоящий успех пришел к автору после того, как в 1951 году он выпустил роман воспитания «Над пропастью во ржи». Книга, написанная от лица 16-летнего подростка, имела оглушительную популярность и снискала любовь читателей по всему миру. За очень короткий срок было продано рекордные 60 млн копий произведения. И до сих пор в мире ежегодно продается около 250 млн экземпляров этой книги. Интересно, что автор запретил экранизировать свою книгу и ставить по ней театральные постановки. Сэлинджер считал, что «Над пропастью во ржи» — очень «литературный» роман, вся ценность которого сосредоточена в голосе рассказчика. «Важно его мировоззрение, его отношение к чемоданам воловьей кожи и пустым коробкам из-под зубной пасты — одним словом, я дорожу его мыслями, — писал автор в своем письме. — А ведь я еще не упомянул, насколько рискованно привлечение, прости Господи, актеров!.. Холдена Колфилда, по моему сверхпредвзятому мнению, сыграть невозможно в принципе. Вам не хватит просто Чувствительного, Умного, Талантливого Юного Актера в Двустороннем Пальто...» Что почитать еще: «Девять рассказов»

«Сага о Глассах»

6. Александр Грибоедов и «Горе от ума»

Справа — Михаил Ленин в роли Чацкого, 1915.

Грибоедов известен прежде всего благодаря хрестоматийной пьесе «Горе от ума», которую и по сей день ставят в театрах на все лады. Комедия в стихах была написана за 2 года и вышла в свет в 1824-м. Она хлестко описывает светское общество времен крепостного права и буквально растаскана на цитаты. «Горе от ума» — вершина русской драматургии. Александр Грибоедов был чрезвычайно одаренным человеком: дипломатом, поэтом, пианистом и композитором. Что почитать еще: «Молодые супруги»

«Притворная неверность»

7. Эдмон Ростан и «Сирано де Бержерак»

Первый успех пришел к Ростану в 1894 году после постановки его комедии «Романтики». Но широкую известность драматург получил благодаря пьесе «Сирано де Бержерак» о парижском поэте и дуэлянте. Вместе со славой к автору пришли и деньги. Ростан поселился в шикарном особняке, стал устраивать приемы, путешествовал, увлекся коллекционированием — в общем, стал вдруг в одночасье большой знаменитостью. Что почитать еще: «Принцесса Грёза»

«Романтики»

8. Колин Маккалоу и «Поющие в терновнике»

Австралийская писательница прославилась романом «Поющие в терновнике», который был выпущен в 1977 году. Произведение стало умопомрачительно популярным. Только подумайте: каждую минуту в мире продается 2 экземпляра этого романа! Семейная сага основана на легенде о птице, которая поет лишь раз в жизни, но зато прекраснее всех на свете. Она запевает песню, бросаясь грудью на самый острый шип терновника. Так несравненная песнь достается ей ценой жизни и невероятных мук. Однако до появления книги не было найдено никаких упоминай об этом мифе. Интересно, что свой первый роман «Тим» Маккалоу написала, когда ей было 37 лет, а настоящий успех вместе с «Поющими в терновнике» пришел к автору в возрасте 40 лет. Что почитать еще: «Тим»

«Прикосновение»

9. Алан Милн и истории о Винни-Пухе

До выхода в свет историй о Винни-Пухе Алан Милн уже был довольно известным драматургом. Но успех книг о медведе с опилками в голове приобрел такие масштабы, что иные произведения писателя ушли далеко в тень и практически не известны читателям. А ведь Милн также был известным фельетонистом, чьи эссе регулярно переиздавались. Милн был недоволен тем, что успех детских книг затмил все иное творчество и его стали считать исключительно детским писателем. Он тяжело переживал это обстоятельство и говорил, что для детей пишет с той же ответственностью, что и для взрослых. В общем, как ни печально, но произведения для ребят оказались подобными Франкенштейну: творение поглотило творца. Что почитать еще: роман «Тайна красного дома»

рассказ «Ровно в одиннадцать»

А вы знакомы с другим творчеством этих писателей, которые известны благодаря одной книге?