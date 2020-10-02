9 нереализованных проектов, которые должны были изменить облик больших городов до неузнаваемости

В конце XIX века между Великобританией и Францией мог появиться один из самых впечатляющих мостов в мире. Его планировалось разделить на несколько частей: одна соединяла бы Францию с искусственным островом и тоннелем, а со стороны Англии была бы похожая конструкция. К сожалению, проект отклонили как слишком рискованный, а вместо него построили Евротоннель.

Нас в AdMe.ru заинтересовала тема нереализованных архитектурных шедевров, и мы решили показать, как они изменили бы облик больших городов.

Трафальгарская пирамида, Лондон

Лондон мог быть абсолютно другим, если бы была воплощена в жизнь хотя бы часть смелых задумок архитекторов. В разное время всерьез рассматривались проекты нескольких строений: аэропорт в устье Темзы, монорельсовая дорога через весь город и викторианский небоскреб в королевском Гайд-парке. Но Трафальгарская пирамида была одним из самых любопытных и реальных проектов. В начале XIX века cэр Фредерик Тренч предлагал возвести более чем 100-метровую пирамиду на месте королевских конюшен. Здание состояло бы из 22 ступеней, что должно было символизировать каждый год войны с Францией. Позже конюшни снесли, но вместо пирамиды возвели колонну Нельсона и основали Трафальгарскую площадь.

Триумфальный слон, Париж

Триумфальная арка в Париже — знаковый памятник культуры, на месте которого трудно представить что-нибудь еще. Однако до правления Наполеона архитектор Шарль Рибар вместо арки собирался возвести 3-этажное здание в виде слона с винтовой лестницей посередине и фонтаном, бьющим из хобота. Финал нам известен: проект отклонили, а на этом месте возвели Триумфальную арку — один из символов Парижа. Стоит отметить, что Наполеону нравилась идея слона. Позже на площади Бастилии слепили гипсовую модель похожего памятника. Но и ее снесли, заменив Июльской колонной.

Отель «Аттракцион», Нью-Йорк

Во времена активной застройки Нью-Йорка двое неизвестных бизнесменов захотели выделиться, построив архитектурный шедевр. Они нашли поддержку в лице испанского архитектора Антонио Гауди, который сделал несколько набросков футуристической гостиницы «Аттракцион». По неизвестной причине строительство так и не началось. Ходят слухи, что Гауди отказался от проекта из-за нежелания угождать богачам.

Башня Татлина, Санкт-Петербург

Большевики после победы в Октябрьской революции планировали существенно переделать городскую архитектуру Санкт-Петербурга: центр города переместить на юг, дворы-колодцы заменить чем-то открытым и светлым, а также возвести ряд монументальных зданий, среди которых была и башня Татлина. Эта башня изменила бы облик Санкт-Петербурга. Планируемая высота башни составляла около 400 м, а основная идея — объединение творчества, практичности и технологий. Каждый этаж здания вращался бы вокруг своей оси с разной скоростью, а внутри должна была располагаться правящая верхушка. Но проект так и не был воплощен в жизнь из-за потери интереса к авангардизму у руководства страны.

Чикагский шпиль, Чикаго

Спиралевидный небоскреб должен был преобразить горизонт Чикаго, но так и не был достроен из-за экономического кризиса 2008 года. 150-этажное жилое здание имело бы высоту 610 м и стало бы самым высоким в Западном полушарии.

Башня Уоткина, Лондон

Еще до появления футбольного стадиона «Уэмбли» на месте заболоченных полей хотели возвести британский аналог Эйфелевой башни, который должен был быть выше оригинала. Для строительства местный железнодорожный магнат сэр Эдвард Уоткин выбрал уютный парк за чертой города и отстроил первую часть башни. Со временем стало понятно, что место не самое удачное. Во-первых, из-за мягкой земли даже недостроенная башня начала крениться. Во-вторых, отдаленность от города делала строение непривлекательным для посетителей.

Башня Никитина — Травуша, Токио

Создатель Останкинской башни Николай Никитин и строитель Владимир Травуш в 1966 году спроектировали небоскреб высотой в 4 км и диаметром 800 м. Здание должно было состоять из 4 ярусов и вмещать до 500 тыс. человек. Проект создавался специально для Японии, с учетом предельно возможной скорости ветра и сильнейших землетрясений. Работа была прекращена спустя 3 года из-за проблем в коммуникации между странами, а также требований японской стороны уменьшить высоту здания.

Клифтонский мост, Бристоль

Клифтонский мост — одна из главных достопримечательностей Бристоля и всей Великобритании. Но даже столь живописное место выглядит скучновато в сравнении с тем, что могло бы быть на его месте. В 1793 году архитектор Уильям Бриджес представил свой дизайн моста через ущелье реки Эйвон. Это была многоэтажная арка, в которой находились бы зернохранилище, часовня и морская школа. К сожалению, проект отклонили из-за высокой стоимости.

Манхэттенский купол, Нью-Йорк

Американский архитектор Ричард Бакминстер Фуллер в 60-х годах предложил, вероятно, самый радикальный городской проект. Его идея заключалась в том, чтобы поместить часть Манхэттена под прозрачный купол. Главные цели купола: сокращение потребления энергии, контроль климатических условий и очищение воздуха в этой части города. В то время подобная идея не получила отклика, даже несмотря на подробные расчеты Фуллера. С его слов, «стоимость купола окупится в течение 10 лет за счет отсутствия необходимости убирать снег под той областью, которую он покрывает».