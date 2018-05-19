9 аномалий, которые доказывают, что природа заткнет за пояс любого фантаста

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Казалось бы, современная наука уже объяснила все, что происходит вокруг нас. Но у природы для нас еще немало сюрпризов: таинственные воронки в песках, зона, где не ловит радио и не работают приборы, ледяное цунами и другие поразительные вещи, которые обрастают мифами и мистификациями, потому что восхищают и пугают одновременно.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с удивительными природными явлениями и аномалиями, над которыми ученым приходится поломать голову. Вы тоже можете почувствовать себя исследователем и попробовать найти объяснение аномалии, которую мы подготовили в качестве бонуса.

1. Дождь из рыб и других живых существ

Очень редкое природное явление, которое издревле наводит ужас на людей, — дождь из животных. Это могут быть рыбы, водяные пауки и даже лягушки. Долгие годы ученые опровергали саму идею существования столь странного феномена, а из-за чрезвычайной редкости явления его изучением никто пристально не занимался. Некоторые даже считали дождь из рыб выдумкой тех, кто увидел миграцию редких видов рыб по суше. Первым, кто всерьез принялся за изучение дождя из животных, был Андре-Мари Ампер. Он высказал гипотезу о том, что рыб поднимает в воздух мощный поток воздуха и переносит на большое расстояние. Позже ученые дополнили его теорию: это не простой ветер, а водяной смерч. Это объяснило бы тот факт, что некоторые «живые осадки» были заморожены, то есть поднимались смерчем на значительную высоту. Но до сих пор глубоких и подробных исследований по этому вопросу не проводилось.

2. Иридиевая аномалия

Одна из самых масштабных и древних природных аномалий, которую в 1977 году обнаружил исследователь Уолтер Альварес в Италии неподалеку от города Губбио. В ущелье ученый нашел пласт глины, в котором содержание иридия в 300 раз превышало норму. Этот пласт залегал на глубине, которая является геологической границей между мезозоем и кайнозоем, то есть соответствует периоду вымирания динозавров. Позже такие же пласты были найдены во многих других странах. Многие ученые предполагают, что иридиевая аномалия и исчезновение динозавров — следствие столкновения Земли с огромным астероидом (предположительно 9 км в диаметре), но пока это остается лишь гипотезой. Другие исследователи уверены, что всему виной повышенная вулканическая активность.

3. «Громовая плешь»

Явление, которое повергало в священный ужас еще древних людей. Его суть в том, что на месте удара молнии иногда возникает зона высокого напряжения, которая может покалечить и даже убить человека. «Громовой плешью» его прозвали за выжженную траву и деревья там, куда попал «огненный палец Перуна» — молния. Раньше «громовые плеши» считались смертельно опасными долгое время, но современные исследования показывают, что зона исчезает уже через несколько минут. Но это не значит, что надо рисковать и пренебрегать правилами безопасности.

4. «Живое ископаемое» воллемия

Представляете, если бы ученые внезапно нашли живого динозавра? Такой же эффект произвело и открытие, которое совершил Дэвид Нобл, когда обнаружил в австралийском заповеднике деревья, получившие название Wollemia nobilis. Они относятся к виду вечнозеленых хвойных растений, который считался вымершим 145 млн лет назад. Удивительно, что популяция насчитывала всего несколько десятков деревьев, тогда как другие «живые ископаемые» растения, дожившие до наших времен, имеют куда большее распространение. Что примечательно, в 1994 году, когда сосна воллемия была открыта, власти Австралии не спешили делиться этой информацией с миром, и до 2005 года открытие считалось государственной тайной, пока не было принято решение увеличить и распространить уникальную популяцию, открыв продажу саженцев. А пока любители приобретают редчайшие «живые ископаемые», ученые до сих пор спорят, каким образом этому виду удалось уцелеть.

5. Озеро, исчезнувшее за одну ночь

Это кажется невозможным, но в 2016 году в Чили за одну ночь полностью исчезло озеро Риеско, площадь которого превышала 14 кв. км. Вместе с водой испарилась и вся живность, на месте некогда величественного водоема образовалась пустыня. Ученые и власти страны пока что затрудняются дать полное объяснение, но подозревают такие же подвижки грунта, из-за которых Китай лишился озера и 25 тонн рыбы.

6. «Зона молчания» в Мексике

Аномалия, на основе которой цветут пышным цветом конспирологические теории и верования в инопланетян. «Зона молчания» — это пустыня в Мексике на границе с США, которая получила свое название из-за того, что в этой области не работает радио и часто отказывают другие приборы. В 70-х годах прошлого века там была построена исследовательская станция, и ученым удалось обнаружить и другие странности, например магнитную аномалию, которая может быть причиной отказа приборов, и тот факт, что уровень ультрафиолетового излучения над зоной выше нормы на 30 %. Из-за повышенного интереса любителей всего мистического к мексиканской пустыне научное сообщество относится к аномалии с сомнением. Не улучшают ситуацию и ложные свидетельства «очевидцев», которые затрудняют поиск фактической информации.

7. Лакированные скалы

Многие скалы в пустынях покрыты необычным материалом, который называют природным лаком. Он примечателен тем, что еще древние люди выцарапывали на нем свои изображения, которые прекрасно сохранились до наших дней, то есть стойкость «лака» поразительна. И хотя его состав ученым удалось определить — глина, марганец, железо и микроорганизмы, точное происхождение этого вещества остается под вопросом. На сегодняшний день главенствует теория о том, что лак производят найденные в нем микроорганизмы, чтобы защитить себя от воздействий окружающей среды. Но пока что это только одна из гипотез.

8. Воронки Болди

Редкая и опасная аномалия обнаружилась на холме Маунт Болди в США. Этот холм — большая песчаная дюна, которая называется живой или путешествующей, потому что под действием ветра каждый год смещается на метр-два. Но опасность не в этом, а в загадочных воронках, которые стали появляться в дюне. Впервые о них узнали, когда в беду попал маленький турист, 6-летний Натан Вессер. Под мальчиком внезапно образовалась 3-метровая воронка, которая едва не погубила его. Из песчаной ловушки Натана вытащили спасатели. После этого случая ученые взялись за изучение явления, зафиксировали регулярное появление таких же воронок, но финальное объяснение пока не дали. По мнению исследователей, воронки Болди могут представлять новое геологическое явление.

9. Ледяное цунами

Уникальное, а от этого еще более жуткое природное явление, которое случается при определенном сочетании силы ветра и скорости потепления. Под действием этих сил в период таяния лед выходит из берегов озер и наползает на сушу как замороженное цунами. Двигается масса, конечно же, медленнее воды, но все равно довольно быстро и неотвратимо. Очевидцы сравнивают звук ледяного цунами с шумом прибывающего поезда. Но страшен не только звук, но и разрушающая сила. Изучение этого явления до сих пор продолжается.

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