9 актрис, которых мы обожаем не только за красивые глаза и талант, но и за бомбическую крутость

Обычно, упоминая известных актрис, мы обсуждаем их профессиональные достижения или образы, созданные для красной ковровой дорожки. И, как правило, не углубляемся в другие сферы жизни кинозвезд и почти ничего не знаем о закулисной части актерской работы. Поэтому многие заслуги или поступки знаменитостей остаются незамеченными нами. А ведь за красивой экранной картинкой всегда скрыто что-то более важное.

Мы в редакции AdMe.ru решили копнуть глубже и разузнать, чем еще, кроме своих ролей, выделяются звезды Голливуда. И почему они такие крутые.

Дженнифер Энистон

Глядя на успешную Дженнифер Энистон, сложно поверить в то, что она когда-либо сталкивалась с трудностями в работе. Однако в 2015 году актриса призналась, что с детства страдает дислексией — нарушением способности быстро и правильно распознавать письменную речь. Но звезда не ищет легких путей. Мало того что Джен научилась жить с этим расстройством, так еще и выбрала профессию, которая обязывает читать огромное количество литературы и заучивать большие куски текста.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон родилась и выросла в Южной Африке, а ее родным языком является африкаанс. Поэтому до того, как переехать в Америку, актриса очень плохо говорила на английском. Терон пришлось учить язык буквально с нуля, а в начале карьеры ей часто отказывали из-за сильного африканского акцента. Но Терон так мастерски освоила американское произношение, что незнакомые с ее биографией зрители даже не догадываются об ее экзотическом происхождении.

Фрэнсис Макдорманд

Одна из самых незаурядных звезд современности и муза братьев Коэн Фрэнсис Макдорманд предпочитает естественную красоту. Актриса не маскирует седину, не красится даже на церемонию вручения «Оскара» и подкупает зрителей своей смелостью.

Рене Зеллвегер

В актерском таланте Рене Зеллвегер сомневаться не приходится. В копилке актрисы есть и статуэтки «Оскар», и номинации на эту почетную кинопремию. А все благодаря тому, что Рене скрупулезно относится к каждому из своих героев. Так, например, специально для роли Бриджит Джонс она освоила британский акцент. Он был настолько безукоризненным, что Рене стоя аплодировали не только зрители, но и ее коллеги-англичане. И это несмотря на то, что актриса родилась и выросла в Техасе, славящемся своим неповторимым характерным произношением.

Зендея

Зендея является одной из самых перспективных актрис Голливуда. Каждый год с ее участием один за другим выходят яркие проекты. Помимо ролей в кино девушка также известна активной социальной позицией. Зендея выступает за естественную красоту и не боится выкладывать снимки без грамма декоративной косметики. А однажды она показала неотфотошопленную версию своей фотографии, сделанной для глянцевого журнала.

Анджелина Джоли

Ради профессии Анджелина Джоли готова на все. В большинстве случаев актриса отказывается от услуг каскадеров, предпочитая самостоятельно проделывать многие трюки, в том числе очень сложные. В боевике «Солт» Джоли сама выполняла опасные прыжки с эстакады на движущийся грузовик. А чтобы выдержать огромную физическую нагрузку, Анджелина усердно тренировалась несколько раз в неделю.

Леди Гага

В фильмографии Леди Гага пока не так много ролей, но каждая из них отличается яркостью и выразительностью. А все благодаря усердной работе звезды. Готовясь к съемкам в картине «Дом Гуччи», Леди Гага досконально изучила биографию своей героини Патриции Реджани. А чтобы образ получился целостным и убедительным, дива отточила итальянский акцент и не выходила из роли на протяжении 9 месяцев, даже когда камеры были выключены.

Кира Найтли

Киру Найтли не раз называли одной из самых красивых женщин мира. Но вместе с тем общественности не дает покоя фигура актрисы: одни называют ее болезненно худой, другие — мальчишеской. Что же касается самой Киры, то ее настолько устраивает свое тело, что она категорически запрещает ретушировать свои фотографии для глянцевых журналов.

Риз Уизерспун

За годы работы в Голливуде Риз Уизерспун проявила себя не только как талантливая актриса, но и как успешный продюсер. Свою первую компанию звезда основала в 2000 году. За 20 с лишним лет Риз спродюсировала множество хитовых фильмов и сериалов, таких как «Блондинка в законе», выдвигавшиеся на «Оскар» «Исчезнувшая» и «Дикая», а также полюбившиеся всеми проекты «Большая маленькая ложь», «И повсюду тлеют пожары» и «Утреннее шоу». А в 2021 году Риз продала долю своего успешного детища — компанию Hello Sunshine — за $ 900 млн. Но вовсе не из желания обеспечить себе безбедную старость, а для того, чтобы иметь возможность производить больше качественного контента.