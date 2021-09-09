80+ странных слов из разных регионов России, которые не только пополнят ваш словарный запас, но и от души повеселят
Сегодня поребриком, парадной и шавермой уже никого не удивить — нам всем известны эти регионализмы родом из Санкт-Петербурга. А вот такие слова, как «шурушки», «пендитный», «пупырловка» и «пузотерка», могут привести в замешательство. Хотя жители определенных регионов используют их в своей речи довольно часто.
Мы в AdMe.ru решили изучить, какие диалектные слова характерны для разных регионов нашей страны, и, признаться, от души повеселились, пока составляли этот текст. Конечно, какие-то слова могут охватывать довольно широкий ареал или свободно переходить из области в область.
Тульская область
- Тормозок — еда, которую берут с собой.
- Стёрка — ластик.
- Подомнить — возомнить о себе что-то, возгордиться.
- Домотаться — придраться.
- Захряснуть — затвердеть, увязнуть, застрять.
- Маниться — хотеться, тянуть.
- Отчинять — платить.
Ростовская область
- Бомбовский — отличный, великолепный.
- Купорка — домашние заготовки, консервированные овощи, варенье.
- Кушери — глушь, отдаленное место.
- Мятка — картофельное пюре.
- На ухнарь — совсем, полностью (о чем-то испорченном, уничтоженном).
- Настохорошеть — надоесть, осточертеть.
- Пендитный — придирчивый, привередливый.
- Срочно-обморочно — очень срочно.
- Стройвариант — жилье, квартира без отделки.
Нижегородская область
- Благодыр — спасибо.
- Загрубить — преувеличить, перегнуть палку, ошибиться.
- Захапистый — жадный.
- Как бешеная тарашка — делать что-то очень быстро, лихорадочно, спеша.
- Конячий — слишком высокий (о цене).
- Карбыш — грызун.
- Обрыбиться — достаться, перепасть.
Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Бадлон — водолазка.
- Больняк — больничный лист.
- Путяга — среднее специальное учебное заведение.
- Хабарик — окурок.
- Пухто — мусорный контейнер.
- Сморода — смородина.
Приморский край
- Зусман — холод.
- Чифанить — принимать пищу.
- Очкуры — задворки, закоулки, темные уголки.
- Сопка — любое возвышение.
- Пузотерка — низкий автомобиль.
- Втишь — тайком.
- Кондишка — кондиционер.
- Шушлайка — малолитражный автомобиль.
Москва и Московская область
- Едальня — заведение общепита.
- Корнер — торговая точка, павильон или стенд в торговом центре.
- Обплеваться — выразить крайнее недовольство.
- Человейник — высокий многоквартирный дом.
- Дедушка — аэропорт Домодедово.
- Инфосос — столб информации в центре зала метро.
- Конса — консерватория.
Воронежская область
- Бадик — трость, палочка.
- Баклажка — пластиковая бутылка.
- Бестолковиться — медлить, плохо соображать.
- Бомжовка — лапша быстрого приготовления.
- Брушить — работать.
- Буробить — бормотать, говорить ерунду.
Тюменская область
- Хохоряшка — катышки, ворсинки, нитки и прочая мелкая грязь на одежде, которую можно убрать рукой.
- Дом старчества — дом престарелых.
- Крепануться — потерпеть, перетерпеть.
- Пансик — пансионат.
- Паут — овод.
- Отбаздырять — сильно побить.
- Чуваки — глубокая обувь.
- Мусорница — урна.
Томская область
- Банчить — торговать.
- Вехотка — мочалка.
- Колымить — тяжело работать.
- Огребаться — пострадать, быть наказанным.
- Просрота — просроченные товары.
- Изнахратить — привести в негодность.
- Складник — складной нож.
- Шурушки — мелкие предметы, вещички, детальки.
Саратовская область
- Полуперденчик — короткое пальто или пиджак.
- Вчехлять — убеждать, впаривать.
- Дружан — приятель.
- Заластать — задержать, арестовать.
- Лопина — трещина.
- Малясь — немного.
- Пупырловка — глухая деревня.
- Тырчик — мопед.
- Чумиться — насмехаться.
Хабаровский край
- Вкатывать — нравиться, приносить удовольствие.
- Гопка — шайка, компания друзей.
- Гуска — гусеница (у танка).
- Завертон — ролл, рулет.
- Копытить — тяжело работать.
- Напнуть — выгнать, уволить.
- Наскоряк — наскоро.
- Откорячка — отговорка, отмазка.
- Уматный — отличный, классный.
А какие диалектные слова знаете вы?
Поделиться этой статьёй