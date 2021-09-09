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80+ странных слов из разных регионов России, которые не только пополнят ваш словарный запас, но и от души повеселят

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Сегодня поребриком, парадной и шавермой уже никого не удивить — нам всем известны эти регионализмы родом из Санкт-Петербурга. А вот такие слова, как «шурушки», «пендитный», «пупырловка» и «пузотерка», могут привести в замешательство. Хотя жители определенных регионов используют их в своей речи довольно часто.

Мы в AdMe.ru решили изучить, какие диалектные слова характерны для разных регионов нашей страны, и, признаться, от души повеселились, пока составляли этот текст. Конечно, какие-то слова могут охватывать довольно широкий ареал или свободно переходить из области в область.

Тульская область

  • Тормозок — еда, которую берут с собой.
  • Стёрка — ластик.
  • Подомнить — возомнить о себе что-то, возгордиться.
  • Домотаться — придраться.
  • Захряснуть — затвердеть, увязнуть, застрять.
  • Маниться — хотеться, тянуть.
  • Отчинять — платить.

Ростовская область

  • Бомбовский — отличный, великолепный.
  • Купорка — домашние заготовки, консервированные овощи, варенье.
  • Кушери — глушь, отдаленное место.
  • Мятка — картофельное пюре.
  • На ухнарь — совсем, полностью (о чем-то испорченном, уничтоженном).
  • Настохорошеть — надоесть, осточертеть.
  • Пендитный — придирчивый, привередливый.
  • Срочно-обморочно — очень срочно.
  • Стройвариант  жилье, квартира без отделки.

Нижегородская область

  • Благодыр — спасибо.
  • Загрубить — преувеличить, перегнуть палку, ошибиться.
  • Захапистый — жадный.
  • Как бешеная тарашка — делать что-то очень быстро, лихорадочно, спеша.
  • Конячий — слишком высокий (о цене).
  • Карбыш — грызун.
  • Обрыбиться — достаться, перепасть.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

  • Бадлон — водолазка.
  • Больняк — больничный лист.
  • Путяга — среднее специальное учебное заведение.
  • Хабарик — окурок.
  • Пухто — мусорный контейнер.
  • Сморода — смородина.

Приморский край

  • Зусман — холод.
  • Чифанить — принимать пищу.
  • Очкуры — задворки, закоулки, темные уголки.
  • Сопка — любое возвышение.
  • Пузотерка — низкий автомобиль.
  • Втишь — тайком.
  • Кондишка — кондиционер.
  • Шушлайка — малолитражный автомобиль.

Москва и Московская область

  • Едальня — заведение общепита.
  • Корнер — торговая точка, павильон или стенд в торговом центре.
  • Обплеваться — выразить крайнее недовольство.
  • Человейник — высокий многоквартирный дом.
  • Дедушка  аэропорт Домодедово.
  • Инфосос — столб информации в центре зала метро.
  • Конса — консерватория.

Воронежская область

  • Бадик — трость, палочка.
  • Баклажка — пластиковая бутылка.
  • Бестолковиться — медлить, плохо соображать.
  • Бомжовка — лапша быстрого приготовления.
  • Брушить — работать.
  • Буробить — бормотать, говорить ерунду.

Тюменская область

  • Хохоряшка — катышки, ворсинки, нитки и прочая мелкая грязь на одежде, которую можно убрать рукой.
  • Дом старчества — дом престарелых.
  • Крепануться — потерпеть, перетерпеть.
  • Пансик — пансионат.
  • Паут — овод.
  • Отбаздырять — сильно побить.
  • Чуваки — глубокая обувь.
  • Мусорница — урна.

Томская область

  • Банчить — торговать.
  • Вехотка — мочалка.
  • Колымить — тяжело работать.
  • Огребаться — пострадать, быть наказанным.
  • Просрота — просроченные товары.
  • Изнахратить — привести в негодность.
  • Складник — складной нож.
  • Шурушки — мелкие предметы, вещички, детальки.

Саратовская область

  • Полуперденчик  короткое пальто или пиджак.
  • Вчехлять  убеждать, впаривать.
  • Дружан — приятель.
  • Заластать — задержать, арестовать.
  • Лопина — трещина.
  • Малясь  немного.
  • Пупырловка — глухая деревня.
  • Тырчик — мопед.
  • Чумиться — насмехаться.

Хабаровский край

  • Вкатывать — нравиться, приносить удовольствие.
  • Гопка — шайка, компания друзей.
  • Гуска — гусеница (у танка).
  • Завертон — ролл, рулет.
  • Копытить — тяжело работать.
  • Напнуть — выгнать, уволить.
  • Наскоряк — наскоро.
  • Откорячка — отговорка, отмазка.
  • Уматный — отличный, классный.

А какие диалектные слова знаете вы?

816733
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