80+ странных слов из разных регионов России, которые не только пополнят ваш словарный запас, но и от души повеселят

Сегодня поребриком, парадной и шавермой уже никого не удивить — нам всем известны эти регионализмы родом из Санкт-Петербурга. А вот такие слова, как «шурушки», «пендитный», «пупырловка» и «пузотерка», могут привести в замешательство. Хотя жители определенных регионов используют их в своей речи довольно часто.