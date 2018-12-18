8 звезд, которые не стесняются своих странных привычек

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Мы привыкли видеть звезд на красных ковровых дорожках практически идеальными. Однако некоторых из них отличают не только таланты, запоминающийся внешний вид, но еще и странные привычки. Лазить по деревьям или есть жуков? Почему бы и нет?

Мы в AdMe.ru узнали о необычных пристрастиях некоторых известных людей и хотим поделиться этими фактами с вами.

Дэвид Бекхэм

Футболист очень трепетно относится к порядку в холодильнике и следит, чтобы все продукты там имели пару. Третью банку с колой, например, он может просто выбросить.

Сальма Хайек

Актриса признается, что одно время была буквально одержима желанием кормить грудью. Настолько, что однажды даже покормила чужого ребенка. Такое странное пристрастие появилось у Сальмы после рождения дочери.

Саймон Коуэлл

Этот британский телеведущий и продюсер с самого детства соблюдает ежедневный утренний ритуал: взбирается на дерево.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон признается, что испытывает страх перед полетами. Чтобы немного успокоить себя, она выработала «счастливую привычку»: актриса ступает на борт самолета только правой ногой и постукивает ею по обшивке лайнера.

Джонни Депп

«Главный пират Голливуда» признается, что в свободное время любит играть в кукол Барби. По словам актера, это позволяет снять напряжение и расслабиться после тяжелого рабочего дня. А еще таким странным образом Депп экспериментирует с голосами для своих новых ролей.

Эминем

Рэпер привык спать в полной темноте без малейшего источника света. Он останавливается исключительно в тех номерах отелей, где шторы плотно задернуты, а на окна наклеена светоотражающая пленка.

Анджелина Джоли

Одна из главных красавиц Голливуда имеет странные вкусовые пристрастия. Она любит есть жуков. Объясняет это Анджелина тем, что в них много протеина.

Джесси Айзенберг

У актера очень милое и странное пристрастие — подбирать бездомных котов. Джесси настолько любит этих животных, что у него их не один, не два и даже не десять. Он называет себя приемным родителем кошек и говорит, что вся его жизнь состоит из кормления и купания пушистых друзей. Актер признается, что даже точно не знает количества своих питомцев.

Бонус: Гарри, герцог Сассекский

Герцог Сассекский не любит лишнего света в доме, отчего даже периодически спорит со своей женой. «Нам хватит и одной лампочки вместо шести включенных», — говорит он Меган Маркл.

А о каких странных привычках селебрити известно вам?