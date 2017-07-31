8 знаменитостей, чьих двойняшек мы никогда не видели

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AdMe.ru решил заглянуть в звездные фотоальбомы, и вот что прояснилось: оказывается, у некоторых знаменитостей есть близнецы, о которых мы даже не догадывались. А вам есть кого добавить в этот список?

Жизель и Патриция Бюндхен

Помимо сестры-двойняшки по имени Патриция у Жизель есть еще 4 сестры. С самого детства Жизель хотела стать моделью, и когда-то вместе с сестрой они вместе решили попробовать свои силы. Теперь Жизель — одна из самых высокооплачиваемых топ-моделей мира, а Патриция — успешный модельный менеджер. Кстати, топ-модель как-то призналась, что своей карьерой обязана управленческим способностям своей сестры.

Вин Дизель и Пол Винсент

Мало кто знает, что у знаменитого актера Вина Дизеля есть брат-близнец по имени Пол. Правда, так уж вышло, что с самого детства братья совсем не похожи друг на друга. Пол также связал свою жизнь с киноиндустрией. Чтобы избежать шумихи вокруг себя, он взял девичью фамилию матери и работает киномонтажером.

Ева и Джой Грин

Джой и Ева Грин вместе с мамой

Когда-то Ева и ее сестра-близнец Джой вместе начинали ходить на курсы актерского мастерства, правда, со временем их пути разошлись. Со временем Джой стала адвокатом, а Ева — одной из самых загадочных актрис Голливуда. Говорят, что, хотя между сестрами и есть какое-то сходство, по характеру они очень разные, но, несмотря на различия, очень близки друг с другом.

Рами и Сами Малек

У звезды сериала «Мистер Робот» есть идентичный брат-близнец по имени Сами. Как и многие близнецы, братья очень дружат, недавно они даже вместе посетили вечернее ток-шоу, чем вызвали настоящий фурор среди поклонников актера. В отличие от брата, Сами не связал свою жизнь с шоу-бизнесом — он получил педагогическое образование.

Эштон и Майкл Кутчер

У Эштона Кутчера есть брат-двойняшка, который родился с детским церебральным параличом и перенес пересадку сердца в возрасте 13 лет. Майкл рос тихим и болезненным ребенком, но, несмотря на проблемы со здоровьем, живет полноценной жизнью: работает юристом и ведет дела больных детей, выступаем в Конгрессе США и воспитывает сына.

Джозеф и Джейкоб Файнс

Актер Джозеф Файнс, запомнившийся зрителям по фильму «Влюбленный Шекспир», вырос в большой семье среди братьев и сестре. Его брат-близнец по имени Джейкоб больше всего любит проводить время на природе и выбрал для себя работу эколога и защитника дикой природы. Старшим же братом Джозефа является знаменитый голливудский актер Рэйф Файнс. Звездная семейка получилась, однако.

Шон и Аарон Эшмор

Актер, известный ролью Айсмена в фильмах «Люди Икс», тоже может похвастаться братом-близнецом. Аарон также работает актером — когда-то братья вместе снимались в сериале «Тайны Смолвиля», а в настоящее время Аарона можно увидеть в некоторых других сериалах. Братья обожают проводить время друг с другом, и их семьи очень дружны.

Скарлетт и Хантер Йоханссон

Брат-близнец Скарлетт Йоханссон младше актрисы всего на 3 минуты. Время от времени они появляются вместе на красных ковровых дорожках, хотя Хантер и не связан с кинематографом — скорее приходит поддержать сестру. Хантер строит карьеру в политике: в 2008 году он работал в предвыборном штабе Барака Обамы.