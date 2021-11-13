8 женских вещей, которые изначально были сделаны для мужчин

Возможно, сейчас в это сложно поверить, но бренд Victoria’s Secret создавался для мужчин. Это иллюстрирует, насколько тонка грань между гендерами. Готовый продукт может использовать кто угодно, и неважно, какое в оригинале у него было предназначение.

Мы в AdMe.ru сделали еще несколько подобных открытий и теперь хотим рассказать вам, какие женские вещи на самом деле были сделаны для мужчин.

1. Одноразовые прокладки

Одноразовые прокладки придумал Бенджамин Франклин. Их основным предназначением было останавливать кровотечение у раненых солдат. Позже медсестры стали использовать их в качестве прокладок, потому что они хорошо впитывали влагу и были удобны.

2. Шпильки

Высокие каблуки появились в XV веке в Персии. Солдаты с их помощью фиксировали ноги в стременах. Персидские переселенцы захватили их с собой в Европу, где каблуки превратились в модный аксессуар для мужчин, которые надевали их, чтобы казаться выше.

3. Йога

Считается, что йога берет корни в индийской касте браминов. Мужчины из этой касты были учеными людьми, жрецами. На Запад йога попала также благодаря мужчинам, но постепенно она стала популярной среди женщин.

4. Кроп-топ

Сегодня кроп-топы — очень популярный предмет женского гардероба, несмотря на то, что изначально их плюсы разглядели именно мужчины. Спортсмены укорачивали свои футболки, потому что это делало их более комфортными.

5. Стринги

В старину наши предки мужского пола носили набедренные повязки, и именно их можно считать прообразом стрингов. Позже, в начале XIX века, их стали надевать представители некоторых африканских племен.

6. Сумочка

Изначально маленькие сумочки были нужны, чтобы носить в них деньги. Они были популярны среди мужчин из-за компактного размера. С течением времени женщины начали носить такие сумочке все чаще, и они превратились в модный аксессуар.

7. Колготки

Первым носить колготки стали мужчины в Европе. Они были очень удобны для верховой езды.

8. Магазины Victoria’s Secret

Мужчина по имени Реймонд однажды почувствовал себя неуютно, когда покупал белье для своей жены. Так ему пришла идея сделать место, где мужчины смогут избежать дискомфорта, покупая белье для женщин. Так что изначально целевой аудиторией этого бренда были мужчины.