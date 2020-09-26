8 женщин, которые вложили все силы в дело своей жизни, а награду за это получили другие

В 1993 году историк Маргарет Росситер ввела термин «эффект Матильды». Так она обозначила те ситуации, в которых вклад женщины в науку или искусство по каким-либо причинам не был замечен, а их заслуги приписаны другим. За несколько веков история насчитывает десятки таких случаев.

Мы в AdMe.ru не собираемся приуменьшать чей-либо вклад, но намерены хотя бы отчасти восстановить справедливость и рассказать о жертвах эффекта Матильды, которые на самом деле наравне с другими двигали историю вперед.

8. Ада Лавлейс и компьютерное программирование

Дочь лорда Байрона, Ада Лавлейс, была одним из первых компьютерных гениев в мире. В 1843 году Лавлейс, с 17 лет сотрудничавшая с профессором математики Чарлзом Бэббиджем, который работал, по сути, над созданием прототипа компьютера, выпустила перевод статьи о его лекции в Турине. Ада дополнила их 52 страницами собственных комментариев, где в том числе сформулировала способ передачи данных для решения сложных математических задач. Впрочем, ее работы воспринимались только как перевод лекций Бэббиджа. Она заложила основы программирования, предсказала появление компьютеров. Но самое лестное, что она услышала в свой адрес при жизни, — это данное ей Бэббиджем прозвище «мой дорогой интерпретатор».

7. Нетти Стивенс и система определения пола

Нетти Стивенс (1861–1912) — первооткрывательница системы определения пола XY. Ее исследования мучных червей впервые выявили, что пол организма определяется его хромосомами, а не экологическими или другими факторами. За ее работой следили трое мужчин-руководителей: Томас Морган, Эдмунд Уилсон и Кэри Томас. Хотя Нетти была автором работы, Нобелевскую премию за это исследование вручили Томасу Моргану. Позже он опубликовал статью в журнале Science, в которой рассказывал, что Стивенс выступала в исследовании просто как лаборант и ее нельзя называть настоящим ученым.

6. Мэри Уиттон Калкинс и новые методы исследований в психологии

Обучаясь Гарвардском университете, Мэри Уиттон Калкинс впервые предложила метод парных ассоциаций, который позже был использован Георгом Элиасом Мюллером и Эдвардом Титченером без каких-либо ссылок на Калкинс. Дело в том, что эти открытия Мэри совершила в должности их лаборантки, поскольку в то время в Гарварде еще не давали ученых степеней женщинам.

5. Герти Кори и открытия в сфере биологии

Наиболее значительным вкладом Герти в науку было создание цикла углеводов, известного как цикл Кори, она определила ферментативный путь гликолиза. Несмотря на то что она была настоящим исследователем и ученым, долгое время числилась помощницей своего мужа Карла Кори. И даже Нобелевскую премию они получили совместно.

4. Марта Готье и синдром Дауна

В наши дни она получила признание за существенный вклад в открытие хромосомной аномалии, которая вызывает синдром Дауна. Это открытие до сих пор приписывается Жерому Лежёну, но именно Марта обнаружила аномалию. Она не могла детально изучить данные, так как у нее не хватало оборудования, и послала их Лежёну. А тот на основе трудов Марты и сделал свое открытие.

3. Женщины-программисты и ЭНИАК

В 1946 году несколько женщин-программистов внесли существенный вклад в проект создания компьютера, или, как тогда говорили, электронного цифрового вычислителя (ЭНИАК). Среди разработчиц были Адель Голдстайн, Кей Макналити, Бетти Дженнингс, Бетти Снайдер, Мэрлин Мельцер, Фран Билас и Рут Тейтельбаум. Однако в большинстве источников авторы не включают эти имена в список исследователей. Среди первых создателей компьютера упоминаются Джон Эккерт и Джон Мокли, ученые из Пенсильванского университета.

2. Генриетта Ливитт и новый взгляд на Вселенную

Ее открытия радикально изменили как астрономию, так и физику, существенно изменив взгляд ученых на Вселенную. Генриетта работала в Гарварде и составляла каталоги размеров звезд и планет. Вскоре она начала замечать зависимость между яркостью звезды и ее расстоянием от Земли. Ее предположение было отвергнуто, но позже легло в основу работ Харлоу Шепли и Эдвина Хаббла. Магнус Миттаг-Леффлер в 1926 году попытался продвинуть ее кандидатуру в качестве номинантки на Нобелевскую премию, но не успел — Генриетта скончалась.

1. Алис Ги-Блаше и новые подходы в кинематографе

Алис Ги не была ученой, но зато она сняла более 100 фильмов в начале 1900-х годов, стала первой женщиной — владельцем киностудии, открыв Solax Studios в 1910 году, и первой женщиной-режиссером. Ее работами вдохновлялся Эйзенштейн, ими восхищался Хичкок. Но муж убедил Алис переписать студию и бизнес на него и присвоил ее работы. В 1920 году Кэролин Лоури опубликовала статью под названием: «Первые сто знаменитых мужчин и женщин экрана» и посвятила страницу наследию Герберта Блаше, не упоминая Алис Ги.