8 законов, которые британская королева может нарушать

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Абсолютная монархия осталась в прошлом, но и в наши времена у королевы Великобритании есть масса привилегий. В их числе — право игнорировать законы, которые обязаны соблюдать все простые смертные. AdMe.ru расскажет вам о 8 законах и правилах, которые Елизавета II может нарушать без каких-либо последствий.

Использование фамилии

В прошлом у членов королевской семьи вовсе не было фамилии, они пользовались только личными именами и именами династий, к которым принадлежали. Так продолжалось до 1917 года, пока дедушка Елизаветы II, король Георг V, не сделал фамилию Виндзор официальной для всей британской королевской семьи. Но и сейчас королева и ее ближайшие родственники не пользуются своей фамилией — она им просто не нужна.

Наличие паспорта

Паспорт королеве Великобритании нужен не больше, чем фамилия. Отсутствие «самого главного документа» не мешает королеве осуществлять бюрократические формальности и свободно передвигаться по всему миру. Этого документа у правящего монарха просто не может быть, так как невозможно выдать паспорт самому себе, ведь в Великобритании он выпускается от имени Ее Величества. А для пересечения границы Елизавете II достаточно предъявить любую купюру, на которой отпечатан ее портрет.

Права на управление автомобилем

Еще один документ, без которого королева может прекрасно обойтись, — это водительские права. Елизавете II не возбраняется водить автомобиль без всяких документов, но права все-таки у нее есть — мы даже нашли их фото. Они были выданы будущей королеве, а тогда принцессе Елизавете, в 1945 году, когда она служила механиком и водителем скорой помощи в Женском вспомогательном территориальном корпусе. Интересный факт: в 1998 году королева напугала будущего короля Саудовской Аравии, с ветерком прокатив его в автомобиле. Наследный принц умолял королеву сбавить скорость — он явно такого не ожидал, ведь в Саудовской Аравии женщинам запрещено водить машину.

Соблюдение скоростного режима

Королева может позволить себе превышать скорость, но едва ли она станет проявлять неблагоразумие в столь почтенном возрасте, несмотря на свою любовь к автомобилям. Елизавету II все еще можно увидеть за рулем, но только в границах ее владений. Кстати, ее дочь принцесса Анна тоже любит быструю езду, за что ей даже пришлось заплатить 400 фунтов штрафа в 2001 году. Ведь привилегия не соблюдать скоростной режим распространяется лишь на саму королеву.

Уплата налогов

Королева не обязана платить налоги, но тем не менее с 1992 года она добровольно платит налог на имущество, хотя и по минимальной ставке. А вот отец Елизаветы II, Георг VI, напротив, выступал за то, чтобы монархи были полностью освобождены от уплаты каких бы то ни было налогов.

Обязанность отвечать перед судом

Королева Великобритании неподсудна, на нее нельзя завести уголовное дело, пригласить в суд в качестве свидетеля и уж тем более отправить в тюрьму. Считается, что «монарх не способен на плохие мысли и поступки», что в теории дает королеве возможность безнаказанно делать что угодно. Впрочем, представить такое в наши дни практически невозможно.

Запрет на употребление лебедей в пищу

Формально королеве принадлежат все дикие лебеди в стране и все дельфины в британских водах. Охотиться на эти прекрасные создания и есть их законодательно запрещено, но если бы Елизавете II захотелось отведать фаршированного лебедя, то она вполне могла бы это сделать. К счастью для птиц и защитников дикой природы, лебеди не входят в королевский рацион.

Закон о свободе информации

Закон о свободе информации Великобритании гласит, что граждане имеют право запрашивать информацию у органов государственной власти, а те обязаны предоставлять эту информацию при ее наличии. Но это положение не относится к королеве и ее семье — все их дела имеют приватный характер.