8 загадочных исчезновений знаменитостей, от которых у вас пробежит холодок по коже

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По результатам печальной статистики, за последние 20 лет в мире пропало более 4,5 млн человек. Среди них есть и известные люди, несмотря на то что они находятся в центре внимания. К примеру, сын миллионера исчез в джунглях Новой Гвинеи, а первая в истории женщина-пилот будто растворилась в воздухе над Тихим океаном.

Пропавшие знаменитости порождают своим исчезновением множество самых разнообразных версий и догадок по поводу произошедшего. AdMe.ru расскажет вам о самых мистических судьбах звезд.

1. Майкл Рокфеллер

Майкл Рокфеллер, сын известного миллионера Нельсона Рокфеллера, был этнографом и антропологом. С самого детства Майкл любил историю и антропологию. Позже он решил стать ученым и поступил в Гарвардский университет. После окончания учебы молодой специалист хотел отправиться в научную экспедицию в Океанию, чтобы изучать жизнь и быт аборигенов. Отец поддержал сына и профинансировал поездку. Осенью 1961 года Майкл вместе с голландским этнографом Рене Вассингом отправился в экспедицию в Новую Гвинею. В компании двух проводников молодые ученые ездили по поселениям аборигенов и выменивали предметы быта и искусства на металлические изделия. Через некоторое время была собрана уникальная коллекция, но Майкл не хотел останавливаться на достигнутом. Ученый отправился к местному людоедскому племени асматов на самодельной лодке, несмотря на отговорки аборигенов. По пути к острову лодка перевернулась, и все, кроме Майкла, решили возвращаться обратно: наследник миллионера захотел добраться до места вплавь. После этого его больше не видели. Майкл, живым или мертвым, так и не был найден. Многие считают, что утонуть или подвергнуться нападению крокодилов он не мог. Согласно самой правдоподобной версии, Рокфеллер был убит и съеден асматами.

2. Амелия Эрхарт

Амелия Мэри Эрхарт — пионер авиации и писательница. Она была первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан в 1928 году. В 1937 году Амелия решила совершить кругосветное путешествие вместе со штурманом Фредом Нунаном. Летчики смогли преодолеть большую часть пути. До конечной цели им оставалось пролететь еще 11 тыс. км над Тихим океаном. Однако через некоторое время самолет пропал с радаров. По словам экспертов, были плохие погодные условия, бензин стремительно заканчивался, а радиосвязь работала с перебоями. Поиски самолета длились более 2 недель, но оказались безрезультатными. Бесследное исчезновение Амелии породило множество слухов, вплоть до ее похищения японцами. Однако исследователь из Университета Теннесси утверждает, что останки, найденные в 1940 году на острове Никумароро, скорее всего, принадлежат известной летчице.

3. Антуан де Сент-Экзюпери

Антуан де Сент-Экзюпери — известный французский писатель, поэт и профессиональный летчик. 31 июля 1944 года с острова Корсика вылетел французский разведывательный самолет под управлением писателя. В задачу летчика входила аэрофотосъемка в районе Альп. Однако самолет так и не вернулся в расчетное время на аэродром и был занесен в список потерянных. За десятилетия неизвестности было выдвинуто много мистических версий о том, что произошло со знаменитым писателем. Однако 7 сентября 1998 года капитан судна «Горизонт» Жан-Клод Бьянко нашел на дне Средиземного моря браслет с именем писателя и адресом его жены. В 2000 году водолаз Люк Ванрель сообщил, что во время одного из погружений видел на дне самолет в том же месте, где обнаружили ранее браслет. В 2008 году исследователи, продолжавшие поиски, дозвонились до Хорста Рипперта, немецкого пилота, который, как выяснилось, сбил самолет писателя. По словам Рипперта, 31 июля 1944 года он обнаружил самолет с французскими опознавательными знаками и принял решение атаковать. Немецкий летчик видел, как сбитый им противник рухнул в море. «В годы моей молодости все читали и обожали его книги. Если бы я знал, что это он, я бы не стрелял», — рассказал бывший немецкий пилот.

4. Ричи Эдвардс

Ричи Эдвардс — английский музыкант и гитарист альтернативной рок-группы Manic Street Preachers, которая была популярна в 1990-е годы. Эдвардс, как многие рок-музыканты, страдал депрессией и анорексией. Об исчезновении Ричи стало известно 1 февраля 1995 года, в тот день, когда группа должна была вылететь в США для промотура. В 7 часов утра музыкант покинул свой номер в отеле и должен был встретиться с группой в аэропорту. Но он так и не появился. Поездка была под угрозой срыва, и друзья-музыканты начали разыскивать Ричи, но поиски не увенчались успехом. Исчезновение весьма странное, так как удалось установить, что Ричи несколько раз видели в неожиданных местах: то в паспортном столе, то на стоянке такси в Ньюпорте, то на станции технического обслуживания Северн Вью. Поиски музыканта продолжались более 10 лет. 23 ноября 2008 года Ричи официально был объявлен умершим.

5. Оскар Акоста

Оскар Зета Акоста — американский адвокат, писатель и активист, наиболее известный по дружбе с Хантером Томпсоном, который на страницах «Страха и отвращения в Лас-Вегасе» описал его как своего адвоката — Доктора Гонзо. В 1974 году адвокат отправился в Мексику, где бесследно исчез. В мае 1974-го Оскар позвонил своему сыну и сказал, что «собирается сесть в лодку, полную белого снега». Ходили слухи, что Акоста жив и скрывается в Майами, однако спустя некоторое время его друг Хантер Томпсон написал некролог. По его словам, Оскар страдал от пристрастия к наркотикам. Тело адвоката так и не было найдено.

6. Бизон Дил

Бизон Дил — известный американский баскетболист. Всю жизнь спортсмен отличался странным и эксцентричным поведением. Он завершил карьеру на самом пике, когда ему было всего 30 лет. В июле 2002 года Дил, его девушка и его брат Майлз Дэборд отправились в плавание по Тихому океану. Последний раз спортсмена и девушку видели на Таити 8 июля 2002 года. Его брат в одиночку вернулся к берегу спустя несколько недель. В сентябре Майлз был задержан полицией. За 2 дня до этого яхта баскетболиста была найдена у берегов Таити с пулевыми отверстиями в корпусе. ФБР пришло к выводу, что Дэборд застрелил своего брата и его девушку, а затем выбросил тела в океан, поэтому найти их останки невозможно. Чуть позже обвиняемый покончил жизнь самоубийством. После его смерти новую информацию не нашли, и расследование было прекращено.

7. Шон Флинн

Шон был единственным сыном голливудского актера Эррола Флинна. В отличие от успешного отца, он так и не смог достигнуть высот в кинематографе и разочаровался в профессии. Снявшись в 10 фильмах, Шон решил стать фоторепортером. Его фотографии регулярно печатались в авторитетных изданиях. 6 апреля 1970 года Флинн с коллегой путешествовали на мотоцикле по Камбодже. На одном дорожном блокпосте их остановили красные кхмеры. После этого никто о фотографах ничего не слышал. Ходили слухи, что его якобы видели в Мексике много лет спустя, однако они не подтвердились.

8. Конни Конверс

Конни Конверс была известна в 1950-е годы как композитор и исполнительница. Она часто выступала в Нью-Йорке, однако так и не стала знаменитой. В 1970-е годы певица переживала тяжелый профессиональный кризис, в результате чего впала в депрессию. В августе 1974 года она написала ряд писем своей семье и друзьям, в которых упомянула о своем намерении начать новую жизнь где-то в другом месте. Близкие ожидали, что девушка отправится в однодневную поездку на озеро, но к тому времени, когда были доставлены письма, она собрала все свои вещи и уехала в неизвестном направлении. Все дальнейшие поиски Конни оказались безрезультатными.

А у вас есть свои предположения по поводу этих мистических исчезновений звезд? А может быть, кто-то из них до сих пор жив?