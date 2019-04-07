8 заблуждений о жизни и быте наших бабушек, в которые мы продолжаем верить

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«Женщины совсем обленились», «Наши мамы вырастили нас без мультиварок и были счастливы» — очень часто эти фразы можно услышать не только из уст мужчин, но и женщин. В их голове рисуется милая пасторальная картинка, как розовощекая крестьянка с русой косой до пят кормит грудью пухлого младенца, а ее старшая дочь с радостью доит корову и помогает матери мыть полы. Все были счастливы и жили до 100 лет. На самом же деле дела обстояли совсем иначе.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в различных стереотипах о прошлом и понять, действительно ли раньше было лучше.

«Женщины были невероятными красавицами с длинными косами, не чета современным девушкам с накачанными губами»

Начнем с того, что представим быт женщины конца XIX — начала ХХ века. Городская жительница работала медсестрой, кондуктором в трамвае, машинисткой и телефонисткой или трудилась на заводе. В сельской местности она ухаживала за скотиной и работала в полях. Тяжелая работа, палящее солнце, частые роды, низкий уровень медицины подрывали здоровье женщины, и к 30 годам она превращалась в старуху. Известный этнограф Ольга Семенова-Тян-Шанская изучала быт и культуру крестьян Восточной Европы. В своих очерках она так описывает внешность жительницы деревни: «Представления крестьян о красоте очень примитивны. Женщины в нашей местности, безусловно, красивы, рослы и лет в 15–16 недурно сложены (после 16 фигуры у них портятся благодаря тяжелой работе). Чем раньше выходит замуж девушка, тем скорее она приобретает отцветший, изможденный вид».

«Браки были крепче, ведь разводов было мало»

В первой половине ХХ века все еще существовали браки по договору, сыновья предпринимателей женились преимущественно на дочерях промышленников, торговцев и чиновников. Развод же был чем-то из ряда вон выходящим, и на это есть ряд причин: порицание обществом, религия и юридические сложности во время развода. Для того чтобы женщина могла расторгнуть брак, нужны были весомые доказательства — регулярные измены и побои. Бракоразводный процесс был делом дорогим, и позволить его себе могли лишь богатые люди.

«Женщины в поле рожали по 10 детей, и ничего с ними не случалось»

Женщины действительно много рожали, но не стоит забывать о высоком уровне детской смертности. Например, известный изобретатель и оружейник Михаил Калашников был 17-м ребенком в семье, в которой родились 19, а выжили 8 детей. Самая высокая смертность среди детей была у младенцев до года. Погибали они в основном от инфекций, неблагоприятных гигиенических условий и недостаточного питания. Зачастую у матери не было необходимых знаний о том, как заботиться о младенце, и он умирал от недостаточного ухода. Сами роды были тоже процессом рисковым. Женщины умирали от инфекционных заболеваний: сепсиса (родильной горячки), пневмококковой инфекции, перитонита и др. Заражение происходило в основном из-за прикосновения к ранам грязными руками или нестерильными инструментами, реже через загрязненный воздух.

«Постоянные роды омолаживают организм, поэтому раньше женщины не болели онкологическими заболеваниями»

На протяжении всей истории человечество болело различными онкологическими заболеваниями. Одни из ранних признаков рака были обнаружены среди человеческих мумий времен Древнего Египта. Во 2-й половине XIX века ученые научились диагностировать и лечить рак молочной железы. Попытки лечения не всегда были удачными и доступны были лишь городским жителям.

В сельской местности была проблема с доступной медицинской помощью, а большинство болезней никак не диагностировали. От постоянных родов и тяжелой физической нагрузки женщины страдали опущением матки. Распространены были инфекционные заболевания: оспа, туберкулез, дизентерия, корь, холера и тиф. Он недоедания, родов и тяжелой работы женщина старела к 30 годам, ее фигура портилась и приобретала изможденный вид.

«Женщины не работали и занимались домом, ведь это гораздо легче»

Злые ужасные феминистки лишили женщин возможности сидеть дома, варить мужу супы и нянчиться с детьми. И теперь женщины вынуждены работать наравне с мужчинами, чтобы иметь кусок хлеба. Этот миф активно поддерживают фильмы, книги и псевдоисторические публикации. На самом же деле женщины в городах были заняты на фабриках, работали прислугой, учителями, санитарками, трудились в канцеляриях, на шахтах и т. д. В текстильной промышленности работали в основном женщины и дети, чья заработная плата была значительно ниже, чем у мужчин. За несколько дней до родов на некоторых предприятиях женщина могла взять отпуск по уходу за ребенком.

В деревнях дела обстояли немного иначе. На следующий день после родов женщины принимались за домашнюю работу: рубили дрова, топили печь, выпекали хлеб, а через несколько дней отправлялись на работу в поле или ухаживали за скотиной. Младенцев брали с собой или оставляли дома на попечение стариков или старших детей. С разрешения мужа женщина могла «пойти в батраки», то есть стать наемным работником в сельском хозяйстве. Разделения на женский и мужской крестьянский труд не существовало, разве что женщинам не доверяли вести коня на пашне и не подпускали к кузнице. Не стоит забывать, что все это было в дополнение к «женской работе» вроде стирки, уборки, готовки и заготовок еды на зиму, за которую мужчины не брались.

«Женщины кормили грудью до 3 лет и были хорошими матерями»

Материнство считалось основной женской функцией. В 1919 году были разработаны первые законы, направленные на защиту женщин до и после родов. После декретного отпуска молодая мать, как правило, выходила на работу. Ухаживали за младенцами братья и сестры, пожилые родственники, а в городах ребенка можно было отдать в учреждение по уходу и воспитанию детей (предшественник детского сада).

В деревнях Восточной Европы женщины выходили на работу сразу после родов. Ольга Семенова-Тян-Шанская пишет в своей книге: «Ребенок по часу и больше ползал в грязи, запачканный, мокрый, кричал, плакал. Чтобы он замолчал, ему иногда давалась в руки печеная картошка, сырое яблоко, огурец и т. п. Иногда он пытался переползти высокий порог избы, падал, ушибался, ссаживал все лицо. Свою печеную картошку или огурец он, разумеется, вываливал в грязи и навозе и уже в таком виде ел их, иногда пополам с тем, что текло у него из носу. Ел отбросы из корыта для свиньи, пил из этого корыта, хватал руками что попало. Иногда набивал себе землею рот, глотал землю».

«Все питались натуральной пищей, жили долго и были здоровы»

В начале прошлого века средняя продолжительность жизни в Европе составляла 31 год, но к 60-м годам этот показатель вырос в 2 раза. Высокая смертность была прежде всего среди детей до 5 лет. Недостаточное питание в семье рабочих и крестьян губительно влияло на здоровье в первую очередь детей и женщин. Одной из самых острых проблем ХХ века была проблема голода, от которого умерло около 70 млн человек, преимущественно это были жители сельской местности. Так, от голода в Поволжье умерла примерно треть населения, а голод в Германии унес жизни более 0,5 млн человек. Питание хоть и было натуральным, но зачастую люди испытывали недостаток в витаминах и минералах, поэтому ученые старались разработать витаминные комплексы, решающие проблему авитаминоза.

«Урбанизация освободила женщин от работы по дому»

«На кухне начинаются успешные браки».

Массовый переезд в города и освобождение от деревенского труда действительно облегчили быт женщины, однако не избавили ее от необходимости делать всю работу по дому — как правило, без помощи мужа. В начале 20-х годов заботы по дому отнимали у женщины более 95 % внерабочего времени, а через 55 лет этот показатель сократился до 58 %. Например, в книге «Труд и быт советских женщин», изданной в 1978 году в СССР, было подсчитано, что в неделю мужчины тратили на домашний труд 11 часов, женщины — 26. На «повседневную культурную жизнь» (чтение, просмотр телепередач, посещение кино и театра, самодеятельность) у мужчин уходил 21 час в неделю, у женщин — 13. Несмотря на то что в современном мире гендерные различия нивелируются, женщины все равно делают на 60 % больше работы по дому. В среднем на бытовые хлопоты мужчины тратят 15 минут в день, а женщины — 45. Но этот разрыв постепенно сокращается.