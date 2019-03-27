8 заблуждений, из-за которых мы до сих пор верим, что дельфинарии — отличное развлечение

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Средняя продолжительность жизни дельфинов в дикой природе — 20–30 лет, в дельфинарии эти показатели сокращаются как минимум вдвое. А некоторые животные способны жить в бассейне всего лишь несколько лет. Не афишируя происходящее, погибших заменяют другими, «новыми». Ведь считается, что шоу непременно должно продолжаться. Ряд стран законодательно запретили деятельность дельфинариев, а в других подобные развлечения считаются нормой. Но зачастую зрители просто не понимают, что на самом деле скрывается «за кулисами» таких аттракционов.

AdMe.ru решил разобраться, какими представлениями обычно руководствуются посетители, каким утверждениям рекламы и дрессировщиков верят. И сопоставил это с тем, что в действительности соответствует жизни дельфинов, белух, косаток и прочих обитателей подобных развлекательных заведений. Возможно, немало фактов покажутся вам шокирующими.

Миф № 1: Дельфины улыбаются, значит, довольны

Это утверждение относится по большей части к дельфинам-афалинам, которые чаще всего встречаются в программах развлекательных шоу. Однако их «улыбка» не что иное, как анатомическое строение челюстей, что создает иллюзию постоянно веселого и доброжелательного существа. В действительности дельфины не любят развлекать зрителей. Они «улыбаются» и когда довольны, и когда невыносимо плохо себя чувствуют. Они просто не умеют выглядеть несчастными.

Миф № 2: Животные дружелюбны и щурятся от радости

Язвы на коже. Обратите внимание на изъязвленную кожу у правого грудного плавника Улы.

Для дезинфекции бассейнов обычно используются различные химикаты, содержащие хлор. Попадая в воду и взаимодействуя с продуктами жизнедеятельности морских обитателей, они превращаются в соединения, которые отравляют животных, приводят к различным заболеваниям и снижению иммунитета. Если концентрация хлора слишком высока, вода разъедает обитателям бассейна глаза. Животные в прямом смысле слепнут. Вот почему часто дельфины, например, плавают с закрытыми глазами, и порой кажется, что они просто щурятся от радости. Однако содержание химикатов может быть и недостаточным именно для борьбы с вредоносными бактериями, тогда кожа животных покрывается незаживающими ранами.

Миф № 3: Дельфины спокойные и неагрессивные

Многие слышали о том, что дельфины двигаются с помощью эхолокации. В маленьких бассейнах отражение сонарных волн от стен способно серьезно сказаться на психике животного. Если добавить к этому громкую музыку представления, крики и аплодисменты, а также совокупность прочих факторов содержания дельфинов в неволе, то станет очевидно, что жители бассейнов находятся в постоянном стрессе. Дельфины — дикие животные, их поведение может быть непредсказуемым. Под угрозой находятся не только они сами и тренеры, но и зрители шоу. Вот почему очень часто в дельфинариях используются антидепрессанты и транквилизаторы для животных. Но и они не всегда спасают от периодических атак.

Миф № 4: Животные плавают в просторных бассейнах

В природе дельфины и косатки проплывают около 160 км в день и погружаются на большую глубину. Какими относительно большими ни казались бы искусственные водоемы даже в крупных океанариумах, в них животные получают доступ всего лишь менее чем к 1 % пространства, которое в норме требуется им для нормального существования в естественной среде. Для таких любознательных и умных существ резервуар не предполагает никаких исследовательских стимулов. В итоге животные вынуждены нарезать круги в бассейне, что чревато развитием так называемого стереотипного поведения. Повторяющиеся бессмысленные движения и «ритуалы» приводят к различным психологическим проблемам у дельфинов. Нередки случаи, когда они начинают сами себе наносить увечья.

Миф № 5: Это смышленые млекопитающие, поэтому они легко выполняют трюки

Многолетние научные исследования подтвердили, что мозг дельфинов действительно имеет очень непростое строение. У животных присутствует самопознание, они обладают удивительными когнитивными способностями. Разумность и сложное поведение дельфинов — это не миф. Однако выполнение трюков в океанариумах основано на пищевой мотивации. Обычно дневной прием пищи разбивается на несколько порций в зависимости от количества выступлений или тренировок, и животные перед ними всегда выводятся немного голодными. Другими словами, они понимают, что если не выполнят программу, то просто останутся без еды. Кстати, ее качество нередко оставляет желать лучшего, когда обитателей бассейнов кормят замороженной и по факту мертвой рыбой, которой в естественной среде они не питаются.

Миф № 6: В океанариумах и дельфинариях животные чувствуют себя как дома

В дикой природе дельфины большую часть времени и энергии тратят на поиски и поддержание отношений. Они живут большими группами, семьями. Социализация — неотъемлемая часть полноценной жизни для них. Содержание дельфинов в закрытом пространстве с несколькими другими животными подобно помещению человека в комнату с незнакомцами, с которыми его заставляют взаимодействовать. Вынужденное одиночество разрушает психику животного. Дрессировщик, который готовил дельфинов для съемок популярного сериала Flipper, основательно пересмотрел свои взгляды на содержание животных в неволе после того, как один из подопечных умер от стресса прямо у него на руках. Такие случаи, когда бывшие тренеры встают на защиту животных и выступают против их отлова и коммерческой эксплуатации, нередки. Именно они зачастую помогают узнать больше деталей о том, каково приходится дельфинам в неволе.

Миф № 7: Передвижные дельфинарии делают доступным знакомство с дикой природой для многих людей

Как уже упоминалось, ни один даже самый большой резервуар не способен воссоздать для животных естественные условия обитания. В случае с передвижными дельфинариями это имеет еще большую актуальность, как следствие, больший стресс и вред для животных. При каждом переезде они находятся в темных баках в среднем 5–8 дней. Габариты таких транспортировочных баков обычно ненамного превышают размер самого животного. И в подобных емкостях они зачастую находятся не поодиночке, а по 2–3 особи одновременно. Интересно, что и по отношению к человеку риск для здоровья при посещении именно передвижного дельфинария также увеличивается. Микрофлора животных в неволе особенно опасна для человека. Бактерии и возбудители заболеваний легко могут передаваться через прикосновение, например при фотографировании с животным, или даже через брызги воды (качество которой в передвижных дельфинариях значительно хуже) при наблюдении за представлением из первых рядов.

Миф № 8: Дельфины — настоящие целители

Зачастую дельфинотерапия включает в себя плавание с животными, иногда и различные развивающие упражнения. Подобная программа рассчитана как минимум на несколько сеансов. Дельфинарии активно занимаются продвижением и рекламой данной услуги, особенно для детей, нуждающихся в лечении. Нередко запись осуществляется на полгода вперед. Исследования, говорящие о пользе дельфинотерапии, обычно не учитывают, что эффект от нее если и присутствует, то является кратковременным и подобен плацебо. Чаще всего он связан с возбуждением, вызванным поездкой, новой обстановкой, повышенным вниманием и ожиданиями, действием той же иллюзии улыбки и доброжелательности. Одним из контраргументов против дельфинотерапии также являются нередкие случаи атаки людей дельфинами во время таких занятий.

Существует немало документальных кинолент, раскрывающих тайны этого бизнеса. Например, получивший «Оскар» фильм The Cove («Бухта»). Однако даже после их просмотра находятся те, кто утверждает, что если и выпустить всех животных на свободу, то они вскоре погибнут. Поэтому ничего не изменится, если люди будут продолжать посещать дельфинарии и океанариумы. Несмотря на риски, адаптация китообразных после неволи к их естественной среде реальна, хотя в действительности трудна и требует много усилий и времени. Вероятно, все-таки не стоит искать оправданий, покупая билет на подобный аттракцион. Поделитесь статьей с теми, кто еще не знает об этом. А вы бывали когда-нибудь в дельфинариях? Хотели бы посетить подобное заведение еще раз после прочитанного?