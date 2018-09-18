8 японских загадок, разгадать которые можно, если только хорошенько поразмыслить

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Очевидные для жителей одной страны вещи могут поставить приезжих в тупик, но узнавать такие различия между культурами иногда очень интересно. Люди, которые приехали в Японию много лет назад и остались в ней жить, время от времени рассказывают в социальных сетях, что их удивило, и иногда — в виде загадок.

AdMe.ru предлагает вам попытаться решить 8 таких головоломок, не подглядывая в ответы. Их вы найдете в конце статьи.

1. Почему японская монета не нарушает поверхностное натяжение воды?

2. Почему в Японии суши часто подают с листом бамбука, а не сакуры, например?

3. На уроках по какому предмету японским школьникам показывают такие картинки?

4. Зачем головорезы из банды «Дьяволы Сацума» брали с собой в походы кошек?

5. Зачем на острове Хоккайдо устанавливают такие указатели?

6. Где принято использовать такие штампы?

7. Правильно решить эту загадку смогут только эксперты по японской культуре. Что изображает этот узор?

8. В октябре в Диснейленде по понедельникам порой бывает так же много посетителей, как и в воскресенье. Это не выходные дни, каникул у японцев в октябре нет. Вопрос: почему именно по понедельникам?

Ответы

1. Японские монеты достоинством в 1 йену изготавливают из алюминия, поэтому они очень легкие.

2. Раньше суши брали с собой в дорогу и предварительно слегка мариновали, чтобы дольше сохранились. Такие маринованные суши заворачивали в бамбуковый лист: он достаточно плотен, чтобы использовать его в качестве упаковки в путешествии. Кроме того, он служил своеобразным показателем свежести продукта: когда бамбуковый зеленый лист становился жухлым, это означало, что маринованные суши уже не годятся в еду. Сейчас этот способ сервировки мало распространен.

3. На уроках географии. Так школьникам помогают запомнить очертания префектур на карте.

4. Бандиты определяли время по ширине кошачьих зрачков. А еще «дьяволы» часто молились в кошачьем храме. На фото ниже — именно такой храм.

5. Зимы на Хоккайдо очень снежные, и такими знаками там помечают границы дорог, чтобы снегоуборщики не чистили поля.

6. На почтовых конвертах, рядом с марками. Традиционно японцы отправляют много почтовой корреспонденции и стараются таким образом сделать ее как можно милее.

7. Это чонмагэ, мужская прическа времен Эдо с выбритой макушкой и уложенным поверх хвостиком, вид сверху. А конкретно вид хонда-магэ (本田髷), популярный у горожан.

Показанная на фото полоска из 3–4 таких «голов» образно представляет собой улицу, по которой идут обладатели чонмагэ.

8. В октябре в школах и детских садах Японии проходят большие мероприятия, которые длятся весь день. Поэтому в следующий за ними понедельник дети по традиции отдыхают от занятий и веселятся в Диснейленде.

Сколько ответов угадали? Какая загадка понравилась вам больше всего? Расскажите нам в комментариях.