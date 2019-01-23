8 вопросов о фигурном катании, которые не давали нам спокойно спать

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Говорят, за последнее время интерес зрителей к фигурному катанию стал чуть ли не сильнее, чем к футболу или хоккею. А вместе с интересом появилось множество вопросов, ответы на которые иногда оказываются весьма неожиданными.

В преддверии главных стартов сезона AdMe.ru окунулся в мир фигурного катания и готов раскрыть некоторые секреты этого потрясающе красивого вида спорта.

1. Почему фигурное катание так называется?

До 1990 года, помимо соревнований в короткой и произвольной программах, фигуристы состязались в исполнении обязательных фигур на льду. Их также называли «обязательной программой», «школьными фигурами», «школой». Судьи оценивали мастерство спортсмена в вычерчивании на льду различных фигур («круг», «параграф», «петля» и другие), а оценка за «школу» когда-то составляла весомую часть итогового результата. Со временем удельный вес оценки снижали, и во многом под давлением телевидения эту часть программы отменили. Вот откуда фигурное катание получило свое название. А здесь можно посмотреть, как спортсмены соревновались в выполнении обязательной программы.

2. Какие элементы запрещено выполнять?

Все элементы фигурного катания строго регламентированы, и, конечно, фигуристы не стремятся исполнять на льду опасные трюки. Но были и исключения. Так, на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано французская фигуристка Сурия Бонали исполнила запрещенное правилами сальто назад. Выглядело это довольно эффектно и пугающе, а выполнила этот элемент фигуристка скорее в качестве протеста: в начале своей программы она упала и, понимая, что шансов на медали у нее нет, таким образом попыталась добавить своему выступлению эффектности. И у нее это получилось! Помимо сальто в фигурном катании также запрещены: прыжки навстречу партнеру;

каскады из 4 и более прыжков;

вращательные движения, когда партнер вращает партнершу в воздухе вокруг себя, держа ее за руку или за ногу;

лежание на льду и длительное и/ или стационарное нахождение на льду обоих колен спортсмена одновременно в любом месте программы;

некоторые другие элементы.

3. Зачем фигуристки натягивают колготки на коньки?

Это не совсем колготки, а скорее лосины, изготовленные из эластичного спандекса. Обычно подобным образом их натягивают только женщины. Как оказалось, для этого у них имеется несколько причин: Основная причина — защита коньков от повреждений . Дело в том, что за сезон фигуристы стараются износить максимум одну пару коньков (и разнашивать их — удовольствие так себе), а такие чехлы-колготки сохраняют опрятный вид главного инструмента фигуриста или скрывают уже истрепавшиеся коньки.

. Дело в том, что за сезон фигуристы стараются износить максимум одну пару коньков (и разнашивать их — удовольствие так себе), а такие чехлы-колготки сохраняют опрятный вид главного инструмента фигуриста или скрывают уже истрепавшиеся коньки. Еще одна немаловажная причина — это защита от разшнуровывания . С чехлами-колготками вероятность такой оплошности сводится к нулю. Правда, в последнее время фигуристки закрепляют шнуровку специальным скотчем, так что и заметить его можно не сразу.

. С чехлами-колготками вероятность такой оплошности сводится к нулю. Правда, в последнее время фигуристки закрепляют шнуровку специальным скотчем, так что и заметить его можно не сразу. И, наконец, некоторые фигуристки натягивают колготки поверх коньков для того, чтобы удлинить ноги. Им кажется, что коньки зрительно «рубят» ногу, а такой трюк помогает сгладить линии.

4. Откуда появились названия прыжков?

Большинство прыжков в фигурном катании называются по именам своих создателей. Сальхов, аксель, риттбергер и лутц были придуманы шведским фигуристом Ульрихом Сальховым, норвежским фигуристом Акселем Паульсеном, немецким фигуристом Вернером Риттбергером и австрийским фигуристом Алоисом Лутцем. Только два прыжка имеют другую историю. Флип происходит от английского слова flip — «щелчок», который слышится во время исполнения данного прыжка. А вот прыжок тулуп не имеет никакого отношения к одежде. Его название образовано от двух английских слов: toе — «носок», и loop — «петля». Другими словами, тулуп означает «петлю на носке».

5. Как у фигуристов не кружится голова от вращений и прыжков?

Кружится, но не так сильно, как у неподготовленного человека. За годы тренировок вестибулярный аппарат фигуриста привыкает к высоким нагрузкам, что позволяет ему исполнять многократные вращения, прыжки и дорожки шагов во время одной программы. Российский тренер Алексей Мишин вместе с инженерами создал специальный аппарат для тренировки вестибулярного аппарата: крутящийся блин с мотором, который позволяет учиться держать равновесие и подготавливает к прыжкам на льду.

6. Какие прыжки самые трудные в исполнении?

Спортсмены испытывают колоссальные перегрузки во время исполнения прыжков: даже больше, чем при полете в космос. В мужском одиночном катании на сегодняшний день уже активно идет битва четверных прыжков, за чистое исполнение которых можно получить самые высокие оценки. Так, американец Нэтан Чен первым в истории выполнил 6 четверных прыжков в одной программе. Мужчины исполняют все виды четверных прыжков, кроме акселя. Среди девушек четверные прыжки еще не стали нормой: первой среди женщин его исполнила японка Мики Андо (это был четверной сальхов), но настоящими королевами четверных на сегодняшний день являются две юниорки из России — Александра Трусова и Анна Щербакова. Пока сложно сказать, как скоро эти элементы станут обязательными для победы на взрослом уровне. Отдельно стоит упомянуть тройной аксель — единственный прыжок, который исполняется с движения вперед, поэтому в нем не целое число оборотов. Так, в тройном акселе, по сути, три с половиной оборота, и именно по этой причине он довольно «дорого» стоит. Именно по этой же причине четверной аксель пока что так никому и не покорился. Большинство мужчин владеют тройным акселем, а вот у женщин за всю историю фигурного катания его прыгали лишь единицы. Среди действующих спортсменок этот прыжок умеют прыгать россиянка Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира.

7. Соревнуются мужчины, женщины и пары. Или это еще не все?

Не все. В фигурном катании выделяют 5 дисциплин: мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное фигурное катание, спортивные танцы и групповое синхронное катание. Последнее не включено в программу официальных соревнований, и по данному виду проводят отдельный чемпионат. Также в программу Олимпийских игр с 2014 года входят командные соревнования. Есть еще один вид — это катание «четверок», когда на льду выступают две пары. Он популярен в Канаде и Америке, но соревнования в нем на международном уровне не проводятся.

8. Кто самый титулованный спортсмен в истории фигурного катания?

Если судить по количеству золотых медалей на Олимпийских играх, то расклад получается следующим: В женском одиночном катании лидирует норвежка Соня Хени : она 3 раза подряд становилась олимпийской чемпионкой в далеких 1928, 1932, 1936 годах.

: она 3 раза подряд становилась олимпийской чемпионкой в далеких 1928, 1932, 1936 годах. Среди мужчин больше всего золотых медалей у шведа Йиллиса Графстрема , которому удалось за всю карьеру стать 3-кратным олимпийским чемпионом, а также выиграть серебряную медаль. Стоит отметить и успехи Евгения Плющенко , в чьей копилке 4 олимпийские медали: личное золото Турина и командное золото Сочи, а также 2 серебра.

, которому удалось за всю карьеру стать 3-кратным олимпийским чемпионом, а также выиграть серебряную медаль. Стоит отметить и успехи , в чьей копилке 4 олимпийские медали: личное золото Турина и командное золото Сочи, а также 2 серебра. В танцах на льду безусловными лидерами по олимпийским медалям сегодня являются Тесса Вертью и Скотт Моир — 3-кратные олимпийские чемпионы (в 2010 году, в 2018 году в личном первенстве, в 2018-м — в командном).

— 3-кратные олимпийские чемпионы (в 2010 году, в 2018 году в личном первенстве, в 2018-м — в командном). Еще одна рекордсменка — Ирина Роднина , которая вместе со своими партнерами Алексеем Улановым и Александром Зайцевым стала 3-кратной олимпийской чемпионкой в парном фигурном катании.

, которая вместе со своими партнерами и стала 3-кратной олимпийской чемпионкой в парном фигурном катании. Своеобразный рекорд принадлежит российским фигуристам, которые становились победителями во всех когда-либо существовавших дисциплинах в фигурном катании.

А вы любите фигурное катание?