8 вещей, которые знакомы каждому, но не всякий человек может разгадать их тайный смысл

106 24 57 19k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие ритуалы давным-давно канули в небытие, а вот часть из них трансформировалась и приняла современную форму. Кто из нас не участвовал в субботнике и не хранил красивые чайные сервизы в серванте? Между тем это когда-то имело совершенно иной смысл.

Мы в AdMe.ru разузнали, что скрывается за обыденными вещами. А в конце статьи подготовили для вас бонус: оказывается, даже наименования родственников сейчас значат совсем не то, что раньше.

Раньше на субботниках пороли провинившихся учеников

Субботники возникли в среде российских гимназистов. За неделю нерадивые ученики успевали совершить множество проступков, за которые необходимо было расплачиваться. Каждую субботу педагоги подводили итоги недели и организовывали коллективную порку. Только в 1-й половине XX века это явление приняло современный облик. В разгар Гражданской войны многие рабочие по своему желанию бесплатно работали в законные выходные. Идея безвозмездной помощи быстро стала популярной и была подхвачена государством, которое организовало трудовые маёвки, фактически сделав субботники обязательными для всех граждан страны.

Купания в проруби зимой и крещение детей имеют один и тот же корень

Купание в проруби в представлении наших предков было своеобразным способом очиститься от грехов. Например, в крещенскую ночь раньше купались лишь те люди, которые принимали активное участие в святках: они рядились, колядовали, гадали и грешили всяческими другими способами. Остальным купаться было совершенно необязательно. Примерно такое же значение имело омовение новорожденного: его нужно было очистить от скверны. Интересно, что эта языческая традиция была живо подхвачена церковью и объяснена на свой лад. Вообще, купание ребенка восходит к воинским обрядам древних скифов. Они окунали новорожденного младенца в ледяную воду, чтобы укрепить его дух. Если ребенок не выдерживал этой процедуры, от него могли запросто отказаться, поскольку слабое здоровье было в те времена не в чести.

Обилие красивой посуды в доме гарантировало благополучие семьи

В народной застольной культуре посуде отводилось особое место. Причем использовали обычно глиняную и деревянную посуду: украшенная надписями и резьбой, она была гордостью хозяев дома. Праздничной посудой пользовались в особых случаях — на свадьбах, пирах и ритуальных играх. Помимо очевидной функции, посуда играла роль своеобразного оберега. Чем больше было в доме расписных ковшей, блюд и чашечек, тем реже его посещали злые духи. Желание собирать чайные сервизы и прятать их в сервант, очевидно, берет начало именно из этого поверья.

В традиционном русском поцелуе нет намека на «это»

Поцелуй в русской среде присутствует почти в каждой бытовой ситуации, начиная с магических ритуалов и заканчивая элементарным этикетом. Изначально целовать человека значило желать ему душевной «целостности» — иначе говоря, здоровья. Был даже обычай под названием «святое целование»: в пасхальные праздники встречающиеся на улицах незнакомые люди должны были троекратно целоваться, вне зависимости от их социального, материального или какого-либо иного положения. Таким образом желали друг другу благополучия и процветания.

Раньше вместо лент свидетелям на свадьбах повязывали полотенца

Полномочия свидетелей, или дружек, должна была подтвердить невеста. Для этого она повязывала каждому из них через плечо обыкновенное полотенце. Чтобы попасть на само торжество, дружка должен был его предъявить. Вышитые полотенца развешивали на стенах, ими украшали свадебный поезд (запряженных лошадей), даже подружки невесты в некоторых областях повязывали полотенца себе на голову.

Чокаться нужно обязательно: в противном случае человек может даже пострадать

«Вы отравлены. Прощайте».

Этот ритуал распространен главным образом в России. К сожалению, никому доподлинно неизвестны его истоки. Существует 3 версии: Во время распития спиртного у человека задействуется 4 чувства: осязание, обоняние, вкус и зрение. Для полного дзена не хватает одного — слуха.

У наших предков существовало поверье, что звук сталкивающихся сосудов способен изгнать из питья злобных духов.

В средневековой Франции люди чокались настолько сильно, что напитки расплескивались и попадали в стакан к соседу. Так можно было доказать, что в содержимом нет яда.

Мужчины на русских свадьбах дерутся, чтобы отточить навыки воина

Привычка затевать драки на самом деле является отголоском древних воинских традиций. Поскольку славяне часто вступали в войны, каждый мужчина должен был держать себя в форме и в совершенстве владеть ратными навыками. Одной из форм подготовки был боевой пляс. Этот пляс стал своеобразным центром любого крупного праздничного гуляния, включая свадьбу. При отсутствии драки на торжестве праздник считался скучным и неудавшимся. Начинался бой с подзадоривания конкурирующих сторон: в ход шли якобы случайные толчки и обидные частушки.

Мужчины носили серьги, чтобы показать свой социальный статус

Согласно языческим поверьям, в отверстия человеческого тела могут попасть злые духи. Чтобы защититься от их проникновения, мочки ушей прокалывали и надевали заговоренные серьги. Со временем магическая функция аксессуара отошла на второй план: серьги начали говорить о социальном статусе их обладателя. Самая дорогая бижутерия была у воинов. Чуть позже, в эпоху правления Петра I, привилегированные люди отказались от этого аксессуара, но зато он стал популярным в среде крестьян. Многие мужчины щеголяли с серьгой в одном ухе: это говорило о том, что они принадлежат другому человеку — своему хозяину.

Бонус: как наши предки называли родственников

Некоторые слова, которыми древние русичи именовали родственников, существенно изменили свое значение: Двоюродный брат раньше был «братаном». Иногда так же называли племянника со стороны брата.

Изначально «теткой» называли только сестру отца.

«Племянником» считался любой человек, который принадлежал к роду, то есть к племени.

«Бабушкой», или «бабой», считали самую старую женщину в племени, вне зависимости от наличия с ней родства.

Расскажите, а есть какие-то обычаи или ритуалы, происхождение которых не дает вам спокойно спать? Возможно, они попадут в нашу следующую статью.