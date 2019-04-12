8 вещей, которые во всем мире называют русскими, но только не в России

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Русские культура и традиции оказали влияние на большое количество людей во всем мире. И многие привычные для нас вещи стали настолько популярны в других странах, что иностранцы стали называть их русскими, хотя мы об этом даже и не подозревали.

Мы в AdMe.ru разобрались, кто на самом деле придумал американские горки, что имеют в виду жители Латинской Америки, когда говорят «русский салат», и почему так популярен русский соус в США, хотя в России его никогда не было.

1. Русский твист

Русский твист (скручивания) — это тип упражнений, который направлен на проработку мышц верхней части туловища. Хотя точное происхождение названия неизвестно, предполагается, что эти скручивания были разработаны в Советском Союзе во время холодной войны в качестве учебного упражнения для солдат.

2. Русский цвет

Красный цвет у многих иностранцев ассоциируется с Россией, и в истории страны он действительно занимает особое место. Неслучайно производители косметики уже многие годы используют «красный русский» как торговую марку для линейки помад. Этот яркий цвет помады настолько понравился одной испанской фолк-певице, что она решила взять его название в качестве своего сценического псевдонима. Насыщенный оттенок красного также должен быть знаком и дизайнерам.

3. Русский сапог

Обувь, которая свободно охватывает икру владельца, была популярна в начале ХХ века в Европе и Америке. Русские сапоги вышли из моды в 1930-х годах, но получили второе рождение в начале 1960-х, став прообразом для многих современных моделей женской обуви. Сегодня русскими еще называют сапоги с высокими голенищами на низком каблуке, которые носят некоторые народные танцоры из Восточной Европы.

4. Русские горки

Термин «американские горки» используется в России потому, что в современном виде они были сконструированы в США, хотя идея этого аттракциона появилась именно у нас еще во времена Петра I. В XVII веке под Санкт-Петербургом были впервые построены зимние ледяные горки, с которых можно было прокатиться на санях. А при Екатерине II, которая распорядилась построить такие горки в своей царской резиденции, сани впервые оборудовали колесами. Позже в Париже в 1812 году были открыты Les Montagnes Russes à Belleville («Русские горки в Бельвилле»). Вагонетки на колесах фиксировались в рельсах и обеспечивали безопасность при больших скоростях. Сегодня во Франции, Испании и Италии в парках развлечений этот популярный аттракцион по-прежнему называется «Русские горки».

5. Русский салат

То, что для нас оливье, в испаноговорящих странах называют русским салатом, хотя ингредиенты могут немного отличаться. Например, в Перу в такой салат добавляют тунца, фасоль и лимон. А в Коста-Рике русским салатом называют винегрет. Популярностью блюдо пользуется еще и на Балканах, в Турции, Иране, Пакистане и Монголии.

6. Русский соус

Русская заправка (соус) ничего общего с нашей кухней не имеет, как и картофель фри (French fries) с Францией. Русский соус был изобретен в США в 1910 году Джеймсом Колберном, который, вероятно, хотел дать своему новому продукту броское название. По вкусу эта заправка для салатов немного напоминает соус «Тысяча островов» или «Кетчунез» (смесь кетчупа с майонезом).

7. Русская сервировка

Сервировка по-русски, или обслуживание по-русски, сегодня привычный способ подачи блюд, при котором порции еды поочередно подают на стол уже разложенными по индивидуальным тарелкам. До начала XIX века в Европе более популярной была французская сервировка, при которой все блюда ставились на стол сразу. Русский посол Александр Куракин первым ввел в моду этот тип сервировки во Франции в начале XIX века. Позже им стали пользоваться и в Англии, а сегодня без традиционной русской сервировки не обходится ни один ужин в самых популярных западных ресторанах.

8. «Черный русский»

Знаменитый алкогольный коктейль на основе водки и кофейного ликера был создан в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топсом, который приготовил его в гостинице «Метрополь» в Брюсселе в честь Перл Месты, посла США в Люксембурге. Слово «черный» означало цвет кофейного ликера, а «русский» ассоциировалось с водкой. С другой стороны, название символизировало и темные времена только что начавшейся холодной войны между США и СССР. В 1965 году появился и другой популярный сегодня коктейль — «Белый русский», в котором к основным ингредиентам добавляли сливки. Сегодня известны еще две разновидности этого напитка: «Голубой русский», в котором вместо кофейного используется вишневый ликер, а также «Грязный русский», где сливки заменяют шоколадным молоком.

Бонус

На форумах путешественники рассказывают, что слышали в Индии популярное выражение «we can russian it up» («мы можем это сделать по-русски»), что примерно означает «мы починим это подручными средствами, камнями и палками».