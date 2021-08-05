8 вещей, которые лучше не носить каждый день, если вам дорого ваше здоровье

Говорят, красота требует жертв. И хотя времена тугих викторианских корсетов, которые в лучшем случае приводили к обморокам, и жестких накрахмаленных воротничков, которые могли перекрыть доступ воздуха, прошли, и в наше время существует одежда, которую опасно носить слишком долго и часто.

AdMe.ru решил выяснить, какие аксессуары, одежда и обувь не только позволяют нам классно выглядеть и чувствовать себя уверенно, но и могут привести к проблемам со здоровьем.

Туфли с острым носом

Лодочки с острым носом могут быть так же опасны, как и туфли ка каблуке. В такой обуви мало места для пальцев ног, да и зажаты они в неестественном положении. Поскольку в ней весь ваш вес переносится на переднюю часть стопы, со временем это может стать причиной волдырей и вызвать повреждение нервов между пальцами.

Обувь на 1–2 размера больше

Часто звезды надевают на мероприятия туфли на размер-два больше, чем нужно. Делают они это для того, чтобы избежать мозолей и отеков: обувь сидит неплотно, не мешает циркуляции крови и не натирает ноги. Но одно дело — надеть такую обувь разок-другой, и совсем другое — носить ее постоянно. Туфли большего, чем нужно, размера заставляют менять походку: из-за боязни, что они просто слетят с ноги, мы невольно сжимаем пальцы ног при ходьбе, а это приводит к проблемам со стопами, бурситу и в конце концов способно повлиять на колени, спину и шею. Частое ношение слишком больших туфель также может привести к появлению мозолей и натоптышей, особенно на пятке.

Обувь из ПВХ

Модницы уже не первый год носят обувь из прозрачного пластика. Смотрится она, конечно, эффектно, но ею лучше не увлекаться. Из-за того, что ПВХ совершенно не пропускает воздух, внутри обуви из этого материала создается благоприятная среда для роста грибка и бактерий. Ноги в пластиковых туфлях мгновенно потеют, и на них быстро образуются мозоли.

Балетки

Балетки тоже не лучшая обувь для частого ношения. Эта модель не дает необходимой поддержки своду стопы, что чревато появлением проблем с коленями и спиной. К тому же у балеток тонкая подошва, из-за чего стопы чувствуют каждый камешек, по которому вы прошли. А если случайно наступить на что-то острое, есть риск вообще ее пробить.

Тяжелые украшения

Крупные и тяжелые серьги, конечно, смотрятся эффектно, но у них есть один недостаток: всегда есть риск случайно зацепиться ими за что-то и порвать мочку уха. Также из-за своего веса они сильно ее оттягивают, что может привести к растяжению и преждевременному старению кожи.

Корректирующее белье

С помощью корректирующего белья можно не только сделать силуэт точеным, но и стать стройнее на размер. Но стоит быть осторожными: ношение такого белья, особенно если оно неправильно подобрано, опасно для здоровья. Наиболее частая проблема, которую оно вызывает, — раздражение кожи. Слишком плотное корректирующее белье сдавливает нервы, вызывая покалывание или онемение. Если у вас плохое кровообращение, оно может ухудшить состояние или привести к увеличению отечности ног.

Тесная одежда

Слишком обтягивающая одежда также представляет опасность, если носить ее слишком часто и долго. Она способна вызвать раздражение кожи, а это, в свою очередь, может привести к инфекциям. Как и корректирующее белье, тесный наряд нарушает нормальное кровообращение и вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта.

Брюки с завышенной талией

Узкие брюки и джинсы, особенно с завышенной линией талии, способны создать проблемы. Из-за давления, которые они оказывают на желудок, может появиться кислотный рефлюкс. Когда человек в такой одежде садится, ремень начинает давить на кишечник. Более того, спина и мышцы будут полагаться на постоянную поддержку таких брюк, станут менее активно работать, организм перестанет их задействовать, а это приведет к болям в спине.