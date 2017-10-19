8 вещей, которые работодатель может узнать о вас по социальным сетям

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На сегодняшний день более трети рекрутеров сканируют страницы соискателей в соцсетях, перед тем как окончательно решить, брать ли человека на работу. Ведь по большому счету профиль отражает главные мысли и жизненные интересы человека. AdMe.ru узнал, какую информацию могут узнать по вашим страницам (Facebook, Twitter, Instagram, VK) менеджеры по персоналу.

1. Насколько правдивы данные вашего резюме Давайте признаемся, все мы чуть подвираем в резюме о своих навыках, интересах и опыте работы. Но в социальных сетях, особенно на открытых страницах, легко увидеть, бездельник ли вы, постящий чушь каждые 15 минут; любитель низкопробного контента; увлеченный тематическими группами профессионал либо безработный, который одновременно с рассылкой резюме с бездонным опытом работы размещает в своих сетях такое объявление:

2. Серьезный ли вы человек Точнее, как вы предпочитаете тратить свое время. Если вы каждый час делитесь на странице своими достижениями в играх вроде «Потешный садовод» или постите пацанские цитаты про мужскую боль, то, конечно, вы не получите должность топ-менеджера, можем вам с уверенностью сказать. 3. Ваш уровень грамотности и образованности 66 % рекрутеров подтверждают, что грамматика — это топовый пункт в их расследовании. Если вы хотите устроиться в серьезную компанию, но при этом пишете необдуманные статусы, к тому же без запятых, то ваше дело плохо. Например, с таким статусом в инстаграме откажут не только кинокритику: «Что-то не очень этот фильм Альмадовара. Деньги только на билет зря **** [потратил]».

4. Ваш уровень терпимости и толерантности Если вас невероятно занимают религиозные или расистские высказывания, пусть даже смешные или с виду безобидные, это не сыграет вам на руку, будь даже вы сам представителем религиозного меньшинства.

5. Ваши отрицательные наклонности Если у человека зашкаливает количество провокационных видео, групп 18+, подстрекательных статей или вызывающих фото, то его не возьмут во избежание бунта, сексуальной революции или войны в компании. 6. Насколько вы любите развлекаться Общедоступные фото с постоянных вечеринок тоже не приветствуются эйчарами — показушный любитель повеселиться как-то не выглядит соискателем мечты, согласитесь.

7. Степень вашей надежности Существуют люди, которые охотно делятся конфиденциальной информацией с прошлого места работы либо просто очень неуважительно высказываются по поводу своих бывших коллег и руководства. Не надо так.

Перед последним пунктом отметим, что вообще все вышеперечисленное делать можно, не стоит как параноик сидеть и думать, репостнуть котика или нет, вдруг в будущем некий эйчар, увидев его, сочтет вас несерьезным человеком. Просто регулируйте настройки конфиденциальности, господа! 8. Ваша жизненная позиция и активность У вас нет всех предыдущих пунктов, потому что ваша страница пуста и вы чувствуете себя победителем? Вынуждены вас разочаровать, в вашем случае вердикт будет таковым: инициативы и заинтересованности в чем-либо не наблюдается. Почему? Да потому что менеджеры по персоналу в основном ищут не неприемлемый контент, чтобы вам отказать, а наоборот, доказательства вашей адекватности, компетентности и увлеченности профессией. Поэтому заполняйте ваши страницы интересным материалом, не бойтесь делиться мыслями и относитесь к ним с ответственностью.