8 вещей, которые произойдут, когда начнешь есть мед каждый день

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Мы всегда пытемся найти тот самый идеальный продукт, который станет «волшебной пилюлей» для нашего организма. Но нужно, чтобы и вкусно было, и благоприятно влияло на тело. AdMe.ru нашел такой продукт, и им оказался обычный мед. Сегодня мы изучаем все его полезные свойства. И обязательно съедаем ложечку меда каждый день.

Мед может быть отличным антиоксидантом. Это значит, что при регулярном его употреблении организм будет очищаться от токсинов. А антибактериальные свойства меда улучшат состояние кожи в несколько раз.

При похудении рекомендуется исключить все сладости, но разрешается есть мед. Это все потому, что сахар, который входит в состав меда, отличается по составу от того, что находится в шоколадках. Мед ускоряет метаболизм, что хорошо сказывается на снижении веса.

Сам мед не содержит холестерина в принципе. А вот входящие в его состав витамины и микроэлементы способствуют снижению уровня холестерина. Ежедневное употребление меда благоприятно влияет на уровень антиоксидантных соединений в организме, борющихся с высоким уровнем холестерина.

Проведенное исследование показало, что антиоксиданты, входящие в состав меда, предотвращают сужение артерий. В зависимости от того, где артерии сузились, может развиться сердечная недостаточность, ухудшиться память и появиться головная боль. Чтобы этого избежать, достаточно каждый день выпивать стакан воды с ложкой меда.

Исследования показали, что свойства меда могут бороться со стрессом, восстанавливать антиоксидантную защиту организма и, как следствие, улучшать память. Кроме того, содержащийся в меде кальций легко усваивается мозгом, что благоприятно влияет на его работу.

Сахар, содержащийся в меде, повышает уровень инсулина в крови, который, в свою очередь, освобождает серотонин. Наш организм превращает серотонин в мелатонин — гормон, способствующий быстрому засыпанию.

Мед является сильным антисептиком, поэтому рекомендуется съедать ложку меда натощак. Такой простой ритуал поможет избежать возникновения заболеваний, которые могут быть связаны с желудочно-кишечным трактом. Кроме этого, проходя по желудку, мед уничтожает бактерии и заживляет раны на слизистой оболочке желудка.

Это может прозвучать странно, но факт остается фактом. Мед помогает успокоить нервы и снять излишнюю усталость. Глюкоза, содержащаяся в меде, необходима для нейронов. Она быстро всасывается в кровь, что способствует расслаблению, снижению судорог и лечению психологических расстройств.