8 вещей, которые не стоит одалживать даже близким

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Уже все твердо усвоили, что нельзя одалживать расческу ли зубную щетку. Но есть не самые очевидные вещи, которыми мы иногда делимся с другими. AdMe.ru составил перечень предметов, которые тоже должны иметь одного владельца. И заодно рассказал, как поддерживать их чистоту.

Блеск для губ и помада

Почему бы не одолжить помаду подруге, которая забыла косметичку дома? Делать этого не стоит: так легко получить вирус герпеса, даже если у носителя нет явных высыпаний, через слизистую оболочку рта и слюну. Избавиться до конца от простого герпеса пока невозможно.

Не пользуйтесь косметикой для губ, если все-таки вирус уже проявил себя. После того как пройдут высыпания, лучше купить новый блеск или помаду, чтобы не провоцировать заболевание снова. Периодически чистой салфеткой снимайте верхний слой помады, чтобы избежать накопления грязи и бактерий.

Наушники

В ушной сере человека своя бактериальная флора. И когда вы решаете поделиться с друзьями музыкальными пристрастиями, вы нарушаете нормальное состояние флоры и можете занести грязь. Что, в свою очередь, может спровоцировать инфекционные заболевания уха.

Серу с наушников можно удалить с помощью палочки или тампона, смоченного в перекиси водорода. Жидкости не должно быть много, иначе есть риск повредить динамик. Накладки можно подержать в растворе спирта. При активном использовании наушников старайтесь чистить их не реже 1 раза в неделю.

Заколки для волос, бигуди

То, что расческу одалживать не стоит, понимают многие. Это же касается и аксессуаров для волос, которые также соприкасаются с кожей головы. Грибки и вши — все это может передаваться через одолженные ободок, расческу или обычную резинку для волос. Кстати, бигуди это тоже касается.

Мягкие резинки стоит стирать раз в несколько недель в зависимости от частоты использования. Бигуди и металлические заколки можно обрабатывать в мыльной воде, но обязательно после вытирать насухо.

Дезодорант

Даже у дезодоранта с антибактериальными свойствами на поверхности, соприкасающейся с телом, могут оставаться бактерии. Они и вызывают запах пота, который мы пытаемся нейтрализовать.

Старайтесь пользоваться дезодорантом после душа на чистое тело. Если же нужно освежить запах в течение дня, сначала протрите подмышки влажной салфеткой.

Полотенце

Задача полотенца — впитать максимум воды с поверхности тела. И даже если человек здоров, повышенная влажность в ванной комнате постепенно делает сырую ткань идеальной средой для размножения плесени, бактерий и грибков.

Полотенца желательно менять раз в 3–4 дня. Мокрое полотенце лучше сушить на балконе или в сухом помещении, а не в ванной комнате. Просушивайте его после каждого использования и не забывайте прогладить горячим утюгом после стирки.

Маникюрные и косметические принадлежности

Пинцеты, маникюрные ножницы, эпиляторы, бритвенные станки и прочее должны быть только в вашем пользовании. На них легко могут оказаться незаметные глазу микроскопические капельки крови. Не стоит рисковать получить герпес или грибковую инфекцию.

После каждого использования протирайте поверхность инструментов спиртом.

Аксессуары для ухода за кожей

Казалось бы, щеточки для лица, валики для массажа и специальные спонжи легко можно мыть. Однако со временем в щетинках и на шипах накапливаются бактерии и маленькие кусочки кожи. Это может вызывать прыщи и шелушение на лице.

Не забывайте тщательно промывать принадлежности мыльной водой после использования. Желательно их менять раз в 2–3 месяца.

Домашняя обувь

Конечно, гостеприимные хозяева всегда предложат гостям тапочки. Для этого стоит иметь гостевую пару и не предлагать свои. Ноги внутри обуви неизбежно потеют, повышая шансы заработать грибок. Также появлению грибка и размножению бактерий способствует привычка после душа надевать тапочки на влажные ноги.

Даже если это любимая пара, не носите ее дольше полугода. Периодически стирайте свои тапочки, если позволяет материал. Или обрабатывайте внутри дезинфицирующими средствами, например с помощью уксуса.