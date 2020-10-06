8 обыденных вещей, которые существуют почти в каждом городе, чтобы усложнять нам жизнь

Урбанистика — это наука о городах и их развитии. Ее цель — сделать так, чтобы люди жили в красивых, а главное, удобных домах и микрорайонах и без проблем могли добраться из одной точки в другую. Причем важно, чтобы так было для всех, а не только для молодых и сильных мужчин и женщин, не обремененных детской коляской или багажом, которым ничего не стоит спуститься в подземный переход с крутыми ступеньками или прыгнуть в машину и поехать туда, куда хочется.

AdMe.ru — за жизнь в удобных городах. Нам захотелось узнать, что портит наши жилые пространства, и за информацией мы обратились к специалистам. Оказалось, многие из причин — довольно распространенные явления, которые мы принимаем как должное и даже не замечаем. А вот урбанисты считают, что они давно устарели и только вредят. Хорошая новость в том, что при желании все можно исправить.

Подземные переходы

Представьте себе ситуацию: привлекательная молодая женщина задержалась на работе и возвращается домой. Солнце уже зашло, и ей нужно спуститься в темный подземный переход, чтобы попасть на другую сторону улицы. Не кажется ли вам, что что-то подобное вы могли видеть в каком-то пугающе тревожном фильме? А теперь представьте: подземные переходы начали проектировать, заботясь о нашей с вами безопасности. Хотя на самом деле, конечно, с их помощью никакую безопасность обеспечить не удается. И дело даже не только в том, что кто-то может поджидать припозднившегося пешехода в темном переходе. Просто люди — существа ленивые, спускаться лишний раз под землю, а потом подниматься по лестнице станут не все, некоторые пойдут по верху. А вот для водителей пешеходы в таких местах могут стать неприятной неожиданностью. Подземные переходы неудобны, а для пожилых людей, мам и пап с колясками или для велосипедистов и вовсе могут стать непреодолимым препятствием. А еще переходы дезориентируют. Мы спускаемся под землю и больше не видим улицу. В незнакомом городе запросто можно выйти куда-то не туда и вообще потеряться. Ну и как вишенка на торте — высокая стоимость подземных переходов для города. Их дорого строить, а потом немаленькие деньги приходится выделять на то, чтобы содержать их в порядке. Остается только гадать, зачем их до сих пор проектируют в XXI веке. Что же делать с подземными переходами, которые уже существуют? Идеальный вариант — сделать разметку на проезжей части и позволить людям самим выбирать, спускаться им вниз или нет. А потом туннели можно либо закопать, либо подарить им новую жизнь и превратить в креативные общественные пространства вроде галерей современного искусства.

Заборы

Когда рядом с проезжей частью в городе появляются заборы, это объясняют заботой о безопасности пешеходов. Вот будете вы спокойно гулять по тротуару, а водитель проезжающей рядом машины вдруг не справится с управлением и ее вынесет на тротуар. Но там забор — и вы не пострадаете. Да и автомобилисту спокойнее: он точно знает, что никто дорогу в этом месте перебегать не будет. Она же отгорожена. Только вот на самом деле заборы сами создают опасность. Во-первых, они обеспечивают водителям ложное чувство, что у них все под контролем. Автомобилисты начинают ехать быстрее, и риск ДТП возрастает. Во-вторых, заборы не защищают пешеходов. Даже если машина при столкновении с ограждением остановится, где гарантия того, что кусок этого самого ограждения не отлетит в сторону и не попадет в проходившего мимо человека? В-третьих, заборы крадут пространство. Это значит, что автомобилисту, только что припарковавшему машину возле заборчика, нужно будет идти по проезжей части, прежде чем он сможет выйти на тротуар, а это небезопасно. В некоторых городах доходит до того, что от людей зачем-то отгораживают газоны. Просто ставят заборы, объясняя это тем, что «культура поведения жителей пока не позволяет отказаться от ограждений». Но ведь газоны и нужны для того, чтобы по ним ходить, лежать на траве и устраивать пикники. А если на траве со временем вытаптывают дорожки, вероятнее всего, их спроектировали неправильно и проложили в совершенно неудобных для людей местах. С заборами все очень просто: их нужно убрать. И тогда ваш город станет гораздо более безопасным и красивым.

Открытый грунт

После каждой прогулки вы грустно бредете в ванную комнату, чтобы оттереть грязь с кроссовок? Машины, которые ездят по улицам, чаще всего бывают покрыты толстым слоем пыли? Скорее всего, в вашем городе неправильно спроектированы газоны и клумбы и есть открытый грунт. Именно он причина всей этой пыли и грязи. Открытого грунта в городе быть не должно. Причем ни на клумбах с цветами, ни где-то еще. Идеально, если все прилегающее к дорогам и тротуарам пространство будет покрыто травой или газоном. Только здесь нужно отметить, что газон — это не просто жидкая травка, семена которой бросили в землю в надежде, что рано или поздно что-то вырастет. Газон — это густой ковер, который полностью покрывает почву и не дает ей выветриваться или вымываться. Пока этого густого покрытия нет, на дорогах города будет пыльно и грязно.

Неудобные скамейки

Для комфорта важны даже мелочи. И скамейки, на которых можно просидеть минут 10, потому что больше просто не выдержишь, город удобным точно не сделают. Тогда почему же об удобстве людей проектировщики задумываются в последнюю очередь? Первая причина — экономия. Заказывая несколько самых дешевых скамеек, городские чиновники пытаются вписаться в строго ограниченный бюджет. Другая причина — намеренный «оборонительный дизайн». Это когда объекты городской среды специально делают неудобными, чтобы их не занимали надолго или чтобы бездомные не могли на них спать. Но некомфортно может быть не только из-за конструкции скамейки. Очень важно то, как их расставляют. Иногда жителям города предлагают любоваться нескончаемым потоком проезжающих мимо машин. А иногда скамейки помещают совсем рядом с жилыми домами. Вечерами вездесущих бабушек сменяют веселые компании молодых людей, которых не очень-то заботит то, что взрывы смеха и громкие разговоры слышно всей близлежащей девятиэтажке. Хорошие скамейки должны быть с удобными спинками. Лучше, если они будут деревянными, ведь в холодное время года сидеть на металле или граните неприятно. Ну и, конечно, очень важно грамотное расположение скамеек — рядом с хорошими общественными пространствами и не впритык к жилым домам.

Улицы города широкие

Застрять в пробке на несколько часов даже врагу не пожелаешь. Что делать, чтобы пробок было меньше? Конечно, расширять дороги. Так думали люди раньше и действовали исходя из этой логики. Кроме того, казалось, что широкие улицы безопасны, ведь можно просто ехать прямо и на приятной скорости, как по шоссе, и не думать, что сбоку может появиться препятствие в виде пешехода или другого автомобиля. На самом деле многополосные проспекты точно не избавляют от пробок. Рано или поздно на пути водителя встретится сужение дороги в том месте, где расширить ее просто невозможно, например на мосту. Тут и образуется та самая неприятная пробка. Широкие улицы не безопаснее, чем узкие. Они поощряют водителей ехать быстрее, и в результате количество аварий растет. Чтобы пробок на дороге было меньше, а движение стало более безопасным, дороги нужно не расширять, а сужать. Это поможет «успокоить» трафик и сделать пропускную способность транспортных магистралей города равномерной.

По улицам ездят маршрутки. Много маршруток

Эти маленькие юркие автобусы кажутся удобными, ведь на них можно быстро доехать из одной точки города в другую, а при необходимости еще и попросить высадить вас не на остановке, а там, где удобно. Но правда в том, что маршрутки разрушают систему городского транспорта. Эти микроавтобусы принадлежат частным перевозчикам, которые ради получения прибыли отправляют их по самым загруженным маршрутам. В результате они забирают часть пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев. Загруженность их уменьшается, меньше людей оплачивают проезд, а значит, у города меньше денег на ремонт и поддержание транспорта в порядке. С каждым годом он ломается все чаще, а его вид становится все более ужасающим. Кроме того, важна еще и вместимость. В маршрутку помещается в среднем 15 пассажиров, а в обычный городской автобус — до 120. А вот в современном сочлененном трамвае могут ехать одновременно до 500 человек. Получается, чтобы перевезти пассажиров одного автобуса, нам нужно минимум 8 маршруток. Несмотря ни на что, спрос на такой вид транспорта есть, и перевозчики покупают все больше микроавтобусов. Маршрутки снуют по улицам города, могут подолгу стоять на остановках, ожидая, пока не заполнится весь салон. И они вносят свою довольно нескромную лепту в загруженность дорог. Таким образом, мы, стремясь попасть в точку назначения как можно скорее, выбираем маршрутки, и дружно все вместе стоим в пробках и постоянно опаздываем. Так что единственное правильное решение для города — убирать микроавтобусы. Что ж, в большинстве европейских городов их нет, и это никак не мешает жителям добираться из одной точки в другую.

Кругом многоэтажки

Чтобы наши города не разрастались, увеличивая свою площадь, было найдено гениальное, на первый взгляд, решение: они начали расти ввысь. Только вот жизнь людей не стала от этого лучше. Многоэтажки неудобны. Чего только стоят застревающие лифты или их ремонт, который может тянуться неделями. Маломобильные жильцы (и это не только люди с ограниченными возможностями, но и пожилые люди, а еще и молодые родители с колясками) в этот период оказываются в ситуации, когда они просто не могут выйти из дома. Многоэтажки вредят психическому здоровью людей. Они чудовищно высокие, что никак не соотносится с масштабами самого человека. Прогуливаясь по улице рядом с такими домами, сложно чувствовать себя в своей тарелке. А люди, живущие в своих квартирах в одиночестве, как правило, чувствуют себя изолированными от общества. Отдельно стоит упомянуть то, как происходит строительство новых микрорайонов на окраинах городов. Там из земли сначала «вырастают» огромные бетонные коробки, а инфраструктура появляется гораздо позже. Согласитесь, жить в районе, где до ближайшей школы или поликлиники нужно долго добираться да и просто некуда сходить вечером, — то еще удовольствие. Квартиры в неблагоустроенных микрорайонах продаются плохо, их стоимость падает, и в конце концов эти места превращаются в своеобразные гетто. Их населяют люди, чей уровень образования и квалификации невысок, а доход ниже среднего. Растет уровень преступности, и жить в таких районах становится просто небезопасно. Как не допустить всего этого? Строить жилые дома вместе со всей необходимой инфраструктурой и правильно их благоустраивать. Ну и, конечно, постепенно отказываться от застройки целых районов города высотными «муравейниками» и переходить к 5—6-этажным жилым комплексам.

На окраине города разрослась субурбия

Субурбия — это другая крайность. Такой тип застройки предполагает, что у каждой семьи есть свой отдельный дом с гаражом и красивой лужайкой возле дороги. Эдакая американская мечта. Только вот жить в субурбии чертовски неудобно. Представьте, что у вас закончились хлеб и молоко. Чтобы пополнить запасы в ближайшем магазине, вам нужно прыгнуть в машину и проехать 5–10 км. Ведь вокруг точно такие же домики с красивыми лужайками, а вот торговых точек или, например, школ нет. Получается, у каждого взрослого члена семьи должна быть своя машина, иначе жизнь в красивом домике будет не такой уж и сладкой. Со временем население районов с частной одноэтажной застройкой меняется, и оно становится все беднее. Связано это все с той же транспортной доступностью. Жилье в городах или недалеко от дорог, по которым курсирует общественный транспорт, позволяющий добраться до работы или учебы, стоит дороже, и вот отдельно стоящие домики уже заселяют люди с более низким доходом. Домики постепенно ветшают и продаются за еще меньшие деньги. В результате население района — это уже далеко не средний класс, а люди с невысокой квалификацией и целым букетом социальных проблем. Решить проблемы субурбии тоже можно. Для этого там нужно создавать больше общественных пространств, где жители могли бы проводить время вместе, строить магазинчики шаговой доступности, стимулировать компании переносить свои офисы в пригороды, чтобы людям, живущим там, не приходилось каждое утро ездить на работу в город и обратно.