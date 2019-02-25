8 вещей из фантастических фильмов, которые уже успели стать нашей реальностью

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Каждый новый фантастический блокбастер поражает воображение зрителей выдуманными технологиями, и люди совсем не замечают, что будущее уже наступило. Из этой статьи вы узнаете, зачем человеку рейтинг добропорядочности, как заряжается беспроводное «сердце», а также почему на свидании больше не нужно искать темы для разговора.

AdMe.ru поражен, как быстро вещи, которые еще вчера казались фантастическими, уже сегодня становятся частью нашей жизни.

1. Бионическое сердце

С 2015 года врачи спасают людей с тяжелыми заболеваниями сердца, заменяя данный орган на VAD-устройства. Что-то подобное зрители могли видеть в фильме «Адреналин-2: Высокое напряжение» (2009), когда главному герою вместо сердца установили электронный аналог. Но в реальной жизни все куда интереснее, и особого внимания заслуживает одна из последних разработок — VAD с возможностью беспроводной зарядки. Ранние модели VAD заряжались при помощи шнура, выходящего из брюшной полости. Преимущество устройства нового поколения — риск попадания инфекции через провод, как в первом случае, исключается.

Раньше пациентам необходимо было носить с собой запасные батареи на случай, если VAD разрядится или произойдет сбой. Аккумулятор беспроводного «сердца» имплантирован в грудь человека и заряжается при помощи электромагнетизма. Все, что нужно сделать, — надеть специальный жилет. Одного заряда хватает на 8 часов.

У нового VAD есть монитор, который фиксируется на запястье и показывает заряд батареи. А вам это не напоминает сюжет фильма «Время»?

2. Бионическое протезирование

Бионическую руку можно увидеть в «Звездных войнах» у Люка Скайуокера. Но реальная фантастическая история произошла в 2011 году, когда храбрая девочка по имени Тилли Локи (Tilly Lockey), лишившаяся рук из-за сепсиса, решила стать добровольцем в испытаниях новых бионических конечностей от компании Open Bionics. Тилли получила руки как у Адама Дженсена из игры Deus Ex, что придало ей дополнительную уверенность в себе. Немаловажно, что протезы изготавливаются на 3D-принтере. Такой способ производства значительно сокращает стоимость изделий, делая их доступными. Современное протезирование изменило жизнь многих людей, и благодаря дизайну, в разработке которого участвуют художники из киностудий Lucasfilm и Walt Disney, пациенты с бионическими частями тела больше не стесняются своих особенностей. А в России компания «Моторика» заботится о самых маленьких: цвет, форма, рисунки и насадки с различными функциями на протезе — все это ребенок выбирает самостоятельно.

3. Роботы

Тема роботов — одна из любимых среди сценаристов фильмов и компьютерных игр. В подобных сюжетах часто затрагивается вопрос о нравственной стороне явления: что, если у этих машин есть чувства? Должны ли быть у роботов свои права? Могут ли они выйти из-под контроля? Тем временем в реальной жизни в 2015 году в Японии открылся первый отель Henn-na Hotel, где среди персонала нельзя было найти ни одного человека. Но пока можно не волноваться, что роботы отберут работу у людей. Так, спустя 4 года роботов стали постепенно «увольнять», поскольку программы устаревают и электронные работники перестают справляться со своими обязанностями. Владелец отеля пришел к выводу, что человеческий персонал эффективнее и дешевле, чем модернизация машин.

4. Рейтинг человека

3-й сезон «Черного зеркала» начинается с серии про приложение, которое показывает рейтинг каждого человека. Оценки, которые ставят окружающие друг другу, влияют на всю жизнь, и от них зависят круг общения, работа, место жительства, дальнейшие перспективы и так далее. В Китае решили по такому же принципу определять «ценность» людей, и уже сейчас здесь работает приложение, которое показывает банковских должников в радиусе 500 м. А к 2020 году система Social Credit System обещает составить индивидуальный рейтинг каждого гражданина, который будет складываться исходя из его социальных связей, потребительского поведения, материального благосостояния и законопослушности. От этого, как и в сериале, будут зависеть некоторые обстоятельства жизни человека: какой степени доверия он заслуживает, какую должность он может занимать, выдадут ли ему ипотеку и в какой школе смогут учиться его дети.

5. Экзоскелет

«Аватар», «Грань будущего», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» — в этих и многих других фильмах можно встретить костюмы, увеличивающие силу человека в тысячи раз. В реальной жизни инженеры трудятся не над суперкостюмами, которые помогут победить пришельцев или ужасных злодеев, а над устройствами для облегчения жизни людей с ограниченными возможностями и пожилых людей либо для помощи тем, чья работа связана с тяжелым физическим трудом.

6. Искусственный интеллект

В кино искусственный интеллект часто становится надежным компаньоном, а иногда даже и возлюбленной (как в фильме «Она» или «Бегущий по лезвию 2049»). В наши же дни уже никого не удивишь функцией «умный дом» или портативными колонками со встроенным голосовым помощником, которому можно давать любые задания: поставить любимую музыку, найти рецепт блюда, прочитать ребенку сказку и многое другое.

7. Такси с автопилотом

В фильмах «Вспомнить все», «Пятый элемент» и «Я, робот» можно увидеть машины, которыми не управляет человек, и несколько лет назад это еще казалось фантастикой. Сегодня же робот за вас может припарковать автомобиль или выехать из гаража. Более того, производители стремятся «привить» машинам полную самостоятельность: к примеру, в США уже сейчас можно воспользоваться услугами беспилотных такси. Также на основе идеи автомобилей без водителей была разработана концепция уникального отеля Aprilli, суть которой заключается в том, что больше не придется тратить время на утомительную дорогу, а можно будет заказать машину, которая подъедет к вашему дому и отвезет куда угодно. Такие передвижные капсулы рассчитаны прежде всего на тех, кто часто бывает в командировках, и оснащены всем необходимым для работы и отдыха. Также планируется построить автономные станции, в которых эти устройства смогут заряжаться и получать техническое обслуживание и уборку, а путешественники в это время смогут освежиться в бассейне, размяться в тренажерном зале или расслабиться в спа-центре. Более подробно ознакомиться с проектом можно здесь.

8. Приложения для знакомств

Если вы смотрели сериал «Черное зеркало», то вам наверняка запомнился эпизод с приложением для знакомств, которое самостоятельно находило идеальную пару для одиноких людей. И в Японии уже проводят подобные быстрые свидания. Все, что требуется от двух незнакомцев, — слушать, как за них между собой общаются роботы, которые владеют полной информацией об участниках эксперимента. Фигурки на столах задают друг другу вопросы и отвечают на них, а спустя 3 минуты люди решают, хотят ли они продолжать общение и лично поговорить с человеком или нет. В результате первого подобного эксперимента из 28 участников сложилось 4 пары.