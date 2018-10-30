8 великих загадок истории, ответ на которые искали десятилетиями. И нашли

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Сигналы из космоса, звуки со дна океана, древние статуи и загадочные иероглифы — все это заставляет нас воображать невероятное, но лишь до того момента, пока мы не узнаем все ответы.

AdMe.ru расскажет про 8 великих тайн, которые наука не так давно разгадала.

1. Инопланетный сигнал «Wow!»

Загадка: В 1997 году был пойман странный сигнал из далекого космоса. Он был настолько неожиданным и уникальным, что ученые назвали его просто «Вау!». Все это время звук пытались расшифровать, узнать, из какой галактики он прибыл, и поймать его снова, но это не удавалось. Поэтому многие стали считать, что сигнал поступил к нам от пришельцев. Ответ: Но исследование 2017 года разрушило все надежды: выяснилось, что источником сигнала является водород на поверхности комет 266P/Christensen и 336P/Gibbs, транзит которых в созвездии Стрельца проходил как раз 15 августа 1977-го и 27 июля 2017 года. Если просто, то таинственный сигнал был естественным явлением, вызванным двумя проходящими кометами.

2. Рев из глубин океана

Загадка: Другой странный звук исходил из глубин Тихого океана. В 1997 году датчики зафиксировали ультранизкочастотный звук, похожий на рев. Судя по пройденному звуком расстоянию, существо, издавшее его, было гораздо больше синего кита. А любители мифологии выяснили, что координаты источника находятся недалеко от того места, которое Говард Лавкрафт указал для подводного города Р’льех, где спит Ктулху. Ответ: В то время как криптозоологи фантазировали о подводном чудовище гигантских размеров, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) выяснило, что подобный рев издает шельфовый ледник, отколовшийся от Антарктиды и скребущий по дну океана. Они даже поймали второй такой же сигнал.

3. Огромные статуи с острова Пасхи

Загадка: Почти 300 лет историки и археологи не могли понять, как примитивные островитяне, у которых не было нормальных инструментов, обрабатывали гигантские монолиты весом до 82 тонн, тащили их несколько километров и ставили вертикально. Ответ: Древние каменные статуи не строились с помощью волшебников, а вытесывались из камня в одной части острова и переносились в другую. Сюжет от National Geographic показывает, как при помощи командной работы и простых устройств можно перетащить каменную статую весом 90 тонн на несколько километров.

4. Изображения современной техники в храме Сети I

Загадка: Египетские иероглифы, найденные в храме Сети I в Абидосе, имеют странный вид. Они изображают что-то похожее на вертолет, дирижабль и подводную лодку. Эта находка вызвала много споров среди египтологов и археологов. Некоторые из них утверждали, что иероглифы показывают древние вертолеты, подлодки и самолеты. Ответ: Недавно один из энтузиастов-историков обнаружил, что эти иероглифы — на самом деле имена Сети I и его сына Рамсеса II, которые наложены друг на друга. Просто имя Рамсеса II было вырезано поверх имени отца после его смерти.

5. Как выглядит Бэнкси?

Загадка: Бэнкси (Banksy) — псевдоним английского уличного художника, политического активиста и режиссера. Он практически неуловим и не раскрывает своей личности, поэтому вокруг его биографии до сих пор ведется много споров. Ответ: Не так давно ученые из Лондонского университета королевы Марии при помощи технологий профилирования преступников сузили круг подозреваемых и выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Это подтверждается скрытным образом жизни и видом деятельности самого Робина. Но пока сам Робин этого не признает, сказать точно нельзя.

6. Куда пропали майя

Загадка: Майя — древняя цивилизация с развитой письменностью, искусством, архитектурой, математикой и астрономией. Это был великий и процветающий народ, который неожиданно покинул свои каменные города и ушел. И никто не знал почему. Ответ: В исследовании, опубликованном на сайте Национальной академии наук, ученые выяснили, что майя сжигали и вырубали все больше лесов, чтобы очистить землю для сельского хозяйства, но им также требовалось и много дерева для приготовления стройматериалов. Из-за быстрого обезлесения и последующей засухи майя пришлось покинуть полуостров, чтобы избежать голода.

7. Розуэлльский инцидент с НЛО

Загадка: В 1947 году в Розуэлле (США) упало что-то, что долгое время считали НЛО. Удовлетворительного ответа от правительства так и не поступило, поэтому эта история стала причиной споров и стала обрастать слухами о зеленых человечках. Ответ: На фото — радиолокационная цель от радара. В то время шла холодная война и ВВС США работали над проектом воздушного шара «Могул» для наблюдения за советскими ядерными испытаниями. Один из таких аппаратов упал и взорвался, вызвав ажиотаж, а поскольку проект был секретный, это породило множество слухов.

8. Круги на полях