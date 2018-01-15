8 невероятных изобретений, секрет которых мы не узнаем

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Список изобретений, которые в корне изменили жизнь человека, можно продолжать до бесконечности. Взять тот же смартфон, интернет или лекарство от простуды. Как бы мы жили, если бы все это изобрели, а потом сразу же уничтожили или потеряли? На самом деле подобных случаев было немало. AdMe.ru расскажет про 8 великих изобретений, которые могли бы перевернуть мир, если бы не были утеряны.

1. Инструменты Страдивари

Сегодня инструменты итальянского мастера Антонио Страдивари буквально на вес золота. Его альты, виолончели и гитары обменивают на дома, машины и драгоценные камни. А цена каждой из скрипок может достигать сотни тысяч долларов. Все из-за неповторимого качества звука инструментов, которому нет равных, и невероятной редкости каждого из изделий. Кстати, о редкости. Технология изготовления была фамильным секретом Страдивари, но после того как умер мастер, секрет изготовления ушел вместе с ним. До наших дней дошло меньше 600 таких инструментов.

2. Луч смерти

В 1930 году Никола Тесла создал «луч смерти», который назвал Tele Force. По словам ученого, устройство генерировало энергетический сгусток, с помощью которого можно было уничтожать самолеты, технику и даже целую армию в радиусе 322 км. Однако после того как Тесла рассказал о своем творении, устройство пытались неоднократно украсть. Поэтому ученый уничтожил прототип и спрятал все чертежи. Многие утверждают, что он сделал это, когда понял, что таким оружием не стоит владеть никому. Возможно, это и к лучшему.

3. Холодный термоядерный синтез

Помните реактор, который находится в груди у Железного человека? Это устройство работает по принципу холодного ядерного синтеза. То есть вырабатывает энергию как целая атомная электростанция, при этом не нагревается и помещается в карман. В 1989 году профессор и журналист Юджин Маллов утверждал, что наблюдал работу подобного устройства. В одной из его книг он подробно описывает детали эксперимента, во время которого холодный синтез удался. Но в 2004 году Маллов погиб, так и не рассказав о деталях удачного опыта. Многие ученые и скептики считают, что книга профессора — это всего лишь мистификация, а эксперимент не существовал, но где правда, мы не узнаем.

4. Материал Starlite

Stalite — необычный пластик, который был изобретен в 1983 году обычным парикмахером Морисом Уордом (Maurice Ward). Тонкий слой этого пластика можно было нанести на любой предмет, и тот мог выдержать, как утверждают исследователи, температуру 10 000 °C (в 2 раза горячее поверхности Солнца).

В 1993 году пластик показали в действии по телевизору. Куриное яйцо покрыли тонким слоем Starlite и стали нагревать при помощи газовой горелки. Через несколько минут яйцо было очищено — белок внутри был сырым. В 2011 году Морис Уорд умер, не оставив сведений о том, что это был за материал и какой у него состав. Еще долгое время ученые проводили эксперименты и пытались выяснить, из чего сделан материал, но безуспешно.

5. Призыватель дождя

Ученый из штата Мэн Вильгельм Рейх любил выращивать чернику, но засуха мешала росту растений и портила урожай. Тогда ученый создал изобретение под названием «призыватель дождя» (Cloudbuster). По крайне мере так гласит легенда.

На момент запуска этой машины стояла ужасная засуха и не было никаких прогнозов относительно осадков, писала газета Bangor Daily News. Через 3 часа после того, как ученый запустил машину, появились грозовые облака и выпало 0,64 см осадков. Через несколько дней после запуска по распоряжению правительства исследования Вильгельма Рейха были приостановлены, а прототипы изъяты. Если бы этого не случилось, то «призыватель дождя» мог бы принести воду и урожай в самые засушливые места Земли.

6. Цифровой код Слоота

Голландский изобретатель Ромке Ян Бернхард Слоот придумал алгоритм, который умел сжимать гигабайты информации в сотни раз. Он продемонстрировал свой успех, проигрывая одновременно 16 фильмов с одного 64-килобайтового чипа. Однако в 1999 году, за несколько дней до передачи исходного кода общественности, Слоот умер при необычных обстоятельствах, а вся информация пропала. Если бы эта технология попала в массы, то сегодня наш телефон мог бы вмещать в себя практически все фильмы, которые когда-либо были сняты.

7. Электрический автомобиль

В 1931 году Николе Тесле показали новую марку автомобиля Pierce-Arrow. Тесла осмотрел автомобиль, затем пошел в местный радиомагазин и купил несколько деталей, которые уместил в коробке размерами 60 на 15 см.

Он расположил коробку за сиденьем и подсоединил провода к двигателю воздушного охлаждения. Затем занял водительское место и поехал. Как говорят очевидцы, автомобиль мог разгоняться до 150 км/ч и ехать на протяжении 8 дней без подзарядки. Когда ученого спросили, откуда берется энергия, тот ответил: «Из эфира вокруг всех нас». Тогда люди начали смеяться и говорить, что Тесла безумен. Ученого это разозлило, и он разрушил таинственную коробку, которая двигала машину.

8. Устройство Райфа

В 1934 году ученый Роял Райф создал лазерный луч, который мог атаковать раковые клетки и уничтожать их. Звучит как сказка, но подобное лечение оставило после себя 14 задокументированных случаев излечения пациентов с последней стадией рака. Однако когда ученый отказался сотрудничать с одной из крупных государственных фирм, его исследование закрыли, а лазер был разрушен. Вы только представьте, сколько бы жизней могло спасти это изобретение.