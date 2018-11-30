8 недостатков фигуры, которые знаменитости научились элегантно скрывать

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«И как у них получается всегда выглядеть так хорошо?» — то и дело возникает в голове вопрос при одном взгляде на некоторых знаменитостей. Сложно представить, что у этих женщин, как и у нас, есть свои особенности фигуры, над маскировкой которых приходится работать.

AdMe.ru советует не упускать возможности научиться у знаменитых и успешных дам, как скрывать недостатки и подчеркивать достоинства фигуры.

Широкая талия + стройные ноги

Такую фигуру еще называют «яблоко». У ее обладательницы, как правило, пышная грудь, однако талия примерно того же объема. Идеально обрамлять такие пропорции научились Риз Уизерспун и Бритни Спирс. Они отдают предпочтение моделям одежды с завышенной талией, платьям-трапециям, а также платьям с запахом.

Эти приемы подчеркивают достоинства верхней части фигуры и отвлекают внимание от разницы с нижней. Немаловажную роль играет и V-образный вырез, яркий тому пример — Келли Кларксон.

Широкие бедра + узкие плечи

В последние годы к подобному типу силуэта стремятся тысячи (а может, и миллионы) девушек. Одним повезло иметь тонкую талию и округлые бедра от природы, другие проводят часы в тренажерном зале за приседаниями, чтобы подчеркнуть «пятую точку». С легкой руки Ким Кардашьян и ее сестер акцентировать внимание на значительной разнице в объемах стало модно. Впрочем, есть и такие звездные дамы, которые, наоборот, пытаются визуально выровнять фигуру. Рианна умело подбирает гардероб, придерживаясь простых правил: платье должно быть А-силуэта, в почете вертикальные линии и ткани с переливами, а также юбки, которые расширяются от талии, подобно знаменитому белому платью Мэрилин Монро.

Широкие плечи + узкие бедра

Часто такую фигуру называют «пловчихой»: на фоне узких бедер достаточно широкая грудь. В этом вопросе предлагаем довериться вкусу длинноногой красавицы Жизель Бюндхен. Она точно знает, как соблюдать баланс. Здесь в помощь дамам — утонченные модели юбок в пол, мягкая линия плеча и никаких ярко выраженных рукавов вроде «фонариков». Немаловажную роль в выборе наряда играет расцветка: зрительно сравнять плечи и бедра поможет верх и низ наряда разных цветов.

Пышные формы

К счастью, давно миновали те времена, когда обладательницам пышных форм стилисты рекомендовали облачиться во все черное. Сегодняшний ответ былым стереотипам ярко демонстрирует Ники Минаж.

Отказ от мелкого рисунка и анималистических принтов в пользу однотонных плотных тканей, вызывающий оверсайз и минимум декоративных элементов вроде рюш, бахромы или бантов. И, конечно, в любой образ отлично вписывается пояс.

Невыраженная талия

Фигурой в форме прямоугольника обладают многие дамы. Отсутствие точеной талии можно компенсировать за счет внушительных по размеру поясов, как это делает Анна Курникова, или приталенного верха в сочетании с расклешенной юбкой — этот номер отлично проходит у Гвинет Пэлтроу.

Для акцента на бедрах идеально подходят наряды с пышным низом, платья-футляры и классические юбки-карандаши, которые выгодно выделят линию бедер, в сочетании со свободными блузками и рубашками.

Высокий рост

Высокий рост — это не только длинные ноги. Порой к ним в придачу достаются и широкие плечи, внимание от которых можно отвлечь V-образным вырезом, в том числе на спине. Сбалансировать длину ног и туловища помогут джинсы с высокой талией или укороченные варианты брюк — в этом нет равных Лив Тайлер. А вот что касается юбок, здесь можно смело экспериментировать, не рискуя визуально укоротить образ. На высокой девушке юбка любого фасона будет смотреться отлично.

Низкий рост

Девушкам небольшого роста законодательница моды Виктория Бэкхем советует обратить внимание на брюки-клеш, можно с высокой талией. Такие модели добавят роста, особенно в сочетании с высокими каблуками.

Еще одна яркая дама из мира моды, Сара Джессика Паркер, тоже компенсирует рост за счет брюк. Правда, по ее мнению, здесь идеально вписываются джинсы скинни, а при условии каблуков укороченные модели — не табу. Более женственный образ можно подглядеть у актрисы Риз Уизерспун: пышные юбки чуть выше колена создают эффект фигуры «треугольник», тем самым добавляя десяток сантиметров роста.

Большая стопа

Все просто: менее открытая обувь привлекает меньше внимания. Сведите к минимуму сандалии в пользу закрытых моделей. Сбалансировать образ может помочь и одежда: оверсайз добавит объема сверху, а акцент на талии, будь то массивный ремень или полоска без одежды, отвлечет внимание от ног. Ну и самый простой способ визуально уменьшить размер ноги — это, конечно, каблуки. Причем подойдет и небольшой подъем, как носит Синди Кроуфорд, и высокий — такой выбирают Пэрис Хилтон и Клаудия Шиффер.