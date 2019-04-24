8 упражнений для женщин, которые помогут сжечь жир на руках
Для некоторых людей полные руки — повод для смущения и неуверенности в себе. Если ваши дряблые руки начинают раздражать, включайте в свои тренировки упражнения с гантелями. Использовать их очень важно, так как они помогают приводить мышцы в тонус, сжигать жир и повышать выносливость. Подберите правильный вес — и вперед.
AdMe.ru жить не может без ежедневных тренировок, и упражнения на руки — важная их часть. Мы делимся с вами списком эффективных упражнений, которые помогут вашим рукам обрести форму, о которой вы всегда мечтали.
1. Жим гантелей вверх
Жим гантелей вверх задействует плечи и дельтовидные мышцы. Упражнение можно выполнять как стоя, так и сидя на скамейке со спинкой.
Исходная позиция: Встаньте на пол и возьмите гантели в руки.
Что делать:
- Поднимите гантели на уровень плеч. Сделайте вдох.
- Поверните запястья так, чтобы ладони смотрели вперед.
- Сделайте выдох и поднимите гантели вверх.
- Сделайте небольшую паузу и на вдохе верните гантели на уровень плеч.
- Повторите 30 раз.
2. Жим гантели из-за головы
Жим гантели из-за головы позволяет отлично проработать трицепсы. Также вы можете делать это упражнение с тросом вместо гантели.
Исходная позиция: сядьте на скамейку (со спинкой или без) и возьмите гантелю двумя руками. Полностью разогните руки и поднимите гантелю вверх.
Что делать:
- Согните руки в локтях и опустите гантелю за голову.
- Задержите локти в таком положении на 1 секунду.
- Полностью разогните руки, возвращая их в начальную позицию.
- Повторите 20 раз.
3. Подъем гантелей на бицепс
Подъем гантелей на бицепс — это простое и эффективное упражнение для тех, кто хочет прокачать эти мышцы. Оно поможет «вылепить» ваши руки и сделает верхнюю часть тела более подтянутой.
Исходная позиция: Поставьте ноги на ширину плеч и возьмите в руки гантели.
Что делать:
- Выпрямите руки, сохраняя их немного согнутыми в локтях.
- Сгибая руки в локтях, подтяните гантели к плечам и задержите их там на мгновение.
- Медленно приведите руки в исходную позицию.
- Повторите 30 раз.
4. Обратные отжимания
Один из самых простых способов сделать свои руки красивыми — укрепить трицепсы. Для выполнения этого упражнения можно использовать скамейку, устойчивый стул или бортик.
Исходная позиция: Поставьте руки на скамейку на ширине плеч, ноги вытяните вперед.
Что делать:
- Сдвиньте ягодицы со стула. Держите локти слегка согнутыми, чтобы сохранять напряжение в трицепсе.
- Медленно опустите тело вниз, помогая себе локтями, пока они не образуют прямой угол. Убедитесь, что держите спину близко к стулу.
- Когда вы опустите свое тело, задержитесь в этой позиции на секунду, затем разогните локти.
- Повторите 15 раз.
Примечание: При опускании и подъеме тела держите плечи опущенными.
5. Разгибание одной руки с опорой
Разгибание одной руки с опорой — еще одно эффективное упражнение для трицепсов.
Исходная позиция: Поставьте колено и руку на скамью. Опорную ногу отодвиньте немного назад и крепко прижмите стопу к полу. Убедитесь, что ваше туловище находится параллельно полу.
Что делать:
- Возьмите гантелю свободной рукой, прижмите локоть к телу. Убедитесь, что ваше плечо параллельно полу.
- Сохраняя плечо прижатым к телу, разогните руку в локте и поднимите предплечье вверх, используя трицепс.
- Сделайте небольшую паузу в крайней точке, затем вернитесь в исходную позицию.
- Повторите 20 раз.
6. Подъемы гантелей в стороны
Подъемы гантелей в стороны сфокусированы на мышцах плеч. Они эффективно прорабатывают дельтовидные и трапециевидные мышцы.
Исходная позиция: Возьмите гантели, руки опустите вниз, плечи расслабьте. Ладони должны смотреть внутрь, колени немного согните.
Что делать:
- Сохраняя руки прямыми, поднимите гантели в стороны до уровня плеч.
- Остановитесь, убедитесь, что спина не задействована, а колени немного согнуты.
- Медленно опустите гантели в исходную позицию.
- Повторите 30 раз.
Примечание: Опускайте гантели медленно, чтобы чувствовать напряжение в мышцах.
7. «Супермен»
В упражнении «Супермен» участвует все тело. Оно прорабатывает пресс, позвоночник, руки, плечи и ягодицы.
Исходная позиция: Лежа на коврике лицом вниз.
Что делать:
- Вытяните руки и ноги. Шея в упражнении не участвует.
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Держите туловище неподвижным, поднимите руки и ноги вверх. Попробуйте сформировать с помощью тела лодочку.
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Оставайтесь в таком положении 5 секунд, затем опустите руки и ноги на коврик и вернитесь в исходное положение.
- Повторите 10 раз.
Примечание: Делайте выдох, когда поднимаете руки и ноги, и вдох, когда опускаете их обратно.
8. Вертикальная тяга
Вертикальная тяга задействует ваши плечи, спину и руки. Завершайте это упражнение, подняв локти над плечами. Не опускайте их ниже.
Исходная позиция: Возьмите в руки гантели, ладони смотрят внутрь. Поставьте ноги на ширину плеч, колени слегка согните.
Что делать:
- Поднимайте гантели к плечам (держите их близко к телу!), сгибая локти.
- Задержите руки наверху и медленно опускайте вниз.
- Повторите 30 раз.
А вы знаете другие эффективные упражнения для сжигания жира на руках? Что скажете об этих упражнениях? Включите их в свою тренировку?
Фото на превью shutterstock.com