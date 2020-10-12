8 учителей, которые вложили в свою работу всю душу

Никто не будет спорить с тем, что будущее человечества — за детьми. И люди, которые ответственны за то, чтобы с этим будущим было все хорошо, — учителя. Некоторые из них настолько любят свою профессию, что выходят за рамки обычных методов преподавания, и результаты такого подхода порой бывают просто невероятными.

В AdMe.ru знают, что хорошие педагоги встречаются намного чаще, чем равнодушные. А некоторые преподаватели настолько круты, что попасть к ним мечтает любой школьник, да и многие взрослые не отказались бы. А в бонусе мы покажем, что сделала учительница, которая очень-очень соскучилась по своим ученикам.

1. Александр Жук преподает информатику детям с нарушениями слуха

Александр Жук в 2018 году был признан лучшим учителем Украины, хотя в детстве собирался стать экономистом, а школу до 9-го класса не любил. Но случайная встреча с подростком, который попытался что-то сказать ему на языке жестов, настолько поразила Александра, что помимо экономического образования он решил получить психологическое, а заодно и квалификацию сурдопедагога. Уже 10 лет Александр преподает информатику детям с нарушениями слуха. Его ученики программируют, работают над проектами в сфере экологии, снимают клипы, рисуют. При этом у самого учителя компьютера дома нет — это принципиальная позиция, которая позволяет педагогу разделять работу и семью.

2. Мокуду Мачаба ходила в школу босиком, а сейчас ее ученики пишут программы на современных ноутбуках

Мокуду Мачабе потребовалось пройти очень непростой путь: от девочки из бедной семьи до лауреата Национальной педагогической премии Лимпопо и финалиста конкурса с призом $ 1 млн. На учебу Мокуду ходила босиком, с мешком из-под риса вместо ранца. Она забеременела в 15 лет и была вынуждена бросить школу, но после рождения ребенка вернулась и стала отличницей. Окончив колледж, девушка начала преподавать. Когда Мокуду пришла на работу, для доступа в интернет приходилось пользоваться мобильным телефоном. Но благодаря ее настойчивости и знаниям, а также талантам ее учеников, в классах появились ноутбуки, широкополосный доступ в сеть, а школьники получили возможность общаться со студентами из разных стран через образовательные платформы.

3. Учитель истории использовал неприятный инцидент, чтобы кое-что объяснить ученикам

«Убирайтесь из моего класса. Сейчас же!» — вопил мой учитель истории мистер Маквэй, добрый и спокойный человек, который никогда не повышал голос. Он кричал на двух подростков, которые с шумом ворвались в класс и прервали урок о римлянах, или германцах, или золотой лихорадке... Они вели себя громко, агрессивно и были явно чем-то недовольны. Это случилось очень давно, поэтому я не помню всех подробностей. Но скорее всего причина крылась в результатах их тестов по истории. Некоторое время учитель и парни орали друг на друга, а нам было очень неловко. Когда ребята ушли, педагог сказал: «Мне очень стыдно, что вам пришлось это видеть. Я должен буду рассказать директору. Пожалуйста, возьмите листки бумаги и напишите, что произошло на ваших глазах. Как можно подробнее опишите этих двоих». Когда мы сдали листки, произошло нечто невероятное. Учитель начал перечислять на доске все наши описания, и выяснилось, что в них масса противоречий. Цвет волос, одежда, фразы... Он сказал: «Смотрите, это все о событии, которое произошло пару минут назад. Представьте, что вас спрашивают о чем-то, что случилось несколько недель, месяцев или лет назад. Даже очевидцы могут ошибаться». Эта ситуация взорвала мой мозг и научила более скептично относиться к свидетельствам очевидцев. © Debbie Burton / Quora

4. Мохаммед Аль-Файфи преподает с больничной койки, сражаясь с раком

37-летний Мохаммед Аль-Файфи, преподаватель арабского языка в начальной школе Эр-Рияда, вынужден вести занятия дистанционно, потому что прямо сейчас проходит курс химиотерапии и борется с раком. В министерстве образования Саудовской Аравии отметили, что пример Мохаммеда помогает ученикам понять, что болезнь не препятствие для нормальной жизни. И возможно, он вдохновит их на изучение средств борьбы с раком в будущем.

5. Скотт Хеберт применил игровые методы в обучении и стал кандидатом на получение приза $ 1 млн

Преподаватель из канадской школы вошел в число 10 финалистов конкурса Global Teacher Prize, который называют Нобелевской премией для учителей. Будучи подростком, Скотт Хеберт не особо любил учиться, а хорошие оценки получал скорее ради родителей. Когда он вновь пришел в школу в качестве педагога, решил применить навыки программирования игр к процессу обучения. Он превратил свой класс в участников ролевой игры, растянувшейся на целый год. Его подход дал впечатляющие результаты, а Скотт потратил бесчисленное количество часов на свой веб-сайт, канал на YouTube, несколько блогов и сообществ, в которых делится своим опытом с другими педагогами.

6. Учительница русского языка решила наглядно объяснить первокласснику смысл мягкого знака

У одного первоклассника были проблемы с постановкой мягкого знака. Организовать индивидуальное занятие не представлялось возможным, и тогда учительница нашла выход: она написала ему письмо... И почему у меня не было такой учительницы? © bublegumshou / Pikabu

7. Майкл Доггетт записывает рэп-клипы для своих учеников, а недавно известный рэпер вручил ему $ 30 000

Преподаватель английского языка Майкл Доггетт из Кларксбурга уже несколько лет использует нестандартный метод обучения: он записывает рэп для своих учеников и поощряет их давать ответы в стихотворной форме. Майкл говорит, что этот подход дает детям возможность мыслить творчески и нетрадиционно, чего очень трудно добиться обычными способами. А недавно известный хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper вручил ему награду $ 30 000 в рамках Национальной недели благодарности преподавателям. Церемония проходила виртуально, и объявление победителя смотрели более 11 млн подписчиков музыканта.

Бонус: учительница из города Харлем в Нидерландах настолько соскучилась по своим 23 ученикам, что связала миниатюрные фигурки каждого из них

Мы очень надеемся, что вам в школе тоже повезло с учителями. Расскажете нам о них?