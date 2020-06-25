Знаменитости поделились редкими фотографиями и воспоминаниями о принцессе Диане

1 июля 1961 года в графстве Норфолк на востоке Англии родилась Диана Фрэнсис Спенсер, которая в будущем стала супругой наследника британского престола и одной из самых узнаваемых женщин в мире. Диана навсегда осталась в памяти многих людей как «королева людских сердец». И это не только из-за своего невероятного обаяния, харизмы и безупречного стиля, но и благодаря большому и доброму сердцу, милосердию и чуткости. С теплотой о «народной принцессе» вспоминают не только простые люди, но и знаменитости.

AdMe.ru в честь дня рождения легендарной леди Ди с интересом рассматривает архивные фотографии, которыми поделились известные люди, и читает их воспоминания о «народной принцессе». В конце статьи вас ждет бонус — биограф и личный помощник Фредди Меркьюри развенчивает популярный миф о том, что легендарный музыкант и Диана якобы дружили и Фредди однажды переодел ее в парня и провел в клуб.

Рита Уилсон и Том Хэнкс

Рита Уилсон вспоминает в своем инстаграме: «Том Хэнкс и я имели честь встретиться с принцессой Дианой на лондонском показе „Аполлона-13“. Сложно быть более доброй, обаятельной и веселой, чем была Диана. В то время я была беременна нашим вторым сыном, и она постоянно спрашивала меня, чувствую ли я себя комфортно и нужно ли мне что-нибудь. Она была общительной и внимательной. Я думаю, что она чувствовала себя обычным человеком. Когда она встала из-за стола, то стало понятно, что она не была „обычной“. Весь ресторан замолчал и наблюдал, как она пробирается через столы, чтобы пройти в дамскую комнату. Она смогла научить нас тому, что держать руку больного ВИЧ / СПИДом безопасно, что нужно с уважением относиться к бездомным и не бояться любить людей. Я часто задаюсь вопросом, что она сделала бы в будущем, если бы была жива».

Синди Кроуфорд

Воспоминаниями о встрече с леди Ди поделилась супермодель Синди Кроуфорд: «Эта фотография была сделана в Кенсингтонском дворце. Принцесса Диана позвонила сама и спросила меня. Мой помощник был в шоке! Мы пообщались с ней, и она попросила меня зайти на чашку чая, когда я буду в Лондоне. Я думаю, что принц Уильям только начинал интересоваться моделями, и она сочла, что это будет приятным сюрпризом для него и принца Гарри. Я нервничала и не знала, что надеть, но, как только она вошла в комнату и мы начали говорить, эта беседа была похожа на разговор с подругой. Она показала нам всем, какой должна быть современная принцесса».

Элтон Джон

Британский музыкант Элтон Джон, у которого с принцессой были дружеские отношения, в 2019 году выпустил автобиографическую книгу «Я — Элтон Джон», где поделился воспоминаниями о Диане. Музыкант рассказал, что их первая встреча состоялась в 1981 году на 21-м дне рождения принца Эндрю в Виндзорском замке, незадолго до свадьбы будущей принцессы Уэльской с принцем Чарльзом. По словам Элтона Джона, леди Ди свободно вписывалась в любую среду и обладала способностью заставить людей чувствовать себя абсолютно комфортно в ее компании. А когда в 1987 году в Мидлсекской больнице в Лондоне принцесса Уэльская открывала первое в Великобритании отделение для людей, больных СПИДом, и пожала руку пациентке, в тот момент она навсегда изменила отношение общественности к СПИДу, убежден музыкант.

Дмитрий Хворостовский

Всемирно известный российский баритон вспоминал о встрече с леди Ди: «Интересная встреча произошла с ныне покойной принцессой Дианой. Эта история, о которой я, в принципе, вспоминаю и жалею до сих пор. Я пел концерт, потом познакомился с нею, и она пригласила меня к себе на ужин. Помимо других официальных лиц я был единственный из своей „братии“ артистов. Место мне было заказано рядом с ней, то есть я должен был провести весь вечер с нею — разговаривать и т. д. В этот же день у моего друга был день рождения, и я его предпочел ужину с Дианой. Теперь думаю: зря! Но, в принципе, у меня было время с ней поговорить. В то время (1991–1992) только ходили слухи о ее разрыве с Чарльзом. Как сейчас помню ее совершенно печальные, отстраненные от всего мира глаза. Осталась фотография».

Лили Коллинз

«Для меня большая честь, что я смогла встретиться с принцессой Дианой, когда была маленькой девочкой, — написала Лили Коллинз. — Этот момент я никогда не забуду», — добавила актриса и дочь английского рок-музыканта.

Лайза Миннелли

Лайза Миннелли рассказывала: «Мне посчастливилось считать принцессу Ди своим другом. Я познакомилась с ней, когда она пришла за кулисы после концерта, который я давала в Лондоне. Потом мы сталкивались друг с другом на премьерах или мероприятиях, где она была почетным гостем. Сначала обменивались несколькими фразами, а потом встретились за чаем. Мы говорили обо всем на свете. Она любила музыку».

Джордж Майкл

Британский певец вспоминал: «Я встречался с ней, наверное, дюжину раз. Я всегда смеялся с ней и действительно восхищался ею. Я думаю, что она была настолько великой, что могла не зацикливаться на том, что происходит с ней самой, и продолжать отдавать и отдавать другим людям. Я думаю, что она действительно великий человек. Наше поколение выросло с таким большим цинизмом в отношении человечества, а она заставила нас снова задуматься. Я действительно верю, что она была маяком сострадания и надежды».

Мать Тереза

После смерти Дианы мать Тереза написала соболезнования, в которых говорилось: «Она очень заботилась о бедных. Она очень хотела сделать что-то для них, и это было прекрасно. Вот почему она была рядом со мной».

Бонус: принцесса Диана и Фредди Меркьюри

В прессе нередко пишут, что принцессу Уэльскую связывала тесная дружба с Фредди Меркьюри. Это связано с тем, что актриса Клео Рокос рассказала в своих мемуарах, что Меркьюри однажды переодел Диану в парня, чтобы они могли пойти в клуб Royal Vauxhall Tavern. Якобы компания, состоящая из Клео Рокос, Кенни Эверетта, Фредди Меркьюри и невестки королевы, от души повеселилась и Диану никто не узнал. Но эта история оказалась выдумкой. Об этом личный помощник, биограф и друг Меркьюри Питер Фристоун написал в своем блоге, а также рассказал изданию Daily Express. По словам Фристоуна, легендарный музыкант никогда не встречал Диану, не говоря уже о том, чтобы провести ее в бар под видом мужчины. Питер рассказывает, что даже во время международного благотворительного музыкального фестиваля Live Aid Фредди упустил возможность познакомиться с Дианой. Когда другие музыканты группы Queen, Брайан Мэй и Роджер Тейлор, после выступления оказались в королевской ложе, Фредди предпочел наблюдать за концертом из-за кулис и проводить время с друзьями.