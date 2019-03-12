8 странных исчезновений людей, расследование которых привело в тупик даже самых опытных детективов

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В книгах детективные истории обычно легко раскрываются гениальными сыщиками, однако в реальной жизни все не так просто. В наше время технологии помогают детективам совершать невозможное, но все равно остаются загадки, от которых идет мороз по коже.

Мы в AdMe.ru впечатлены этими реальными и от этого еще более жуткими историями. Возможно, у кого-нибудь из вас появится гипотеза, которую упустили лучшие умы детективных отделов.

Странное исчезновение Зебба Куинна

В начале 2000 года 18-летний Зебб Куинн (Zebb Quinn), гуляя со своим другом, получил сообщение, заставившее его позвонить кому-то с телефона-автомата. После этого он спешно сел в машину и умчался в неизвестном направлении. 2 недели спустя его машина была обнаружена. В ней была масса неожиданных вещей, явно не принадлежавших Зеббу. Среди них был также 3-месячный щенок лабрадора. На заднем стекле авто помадой были написаны восклицательные знаки. Тем не менее все найденное никак не помогло полиции разыскать Зебба, он был объявлен погибшим. Впоследствии друг Зебба был обвинен в его убийстве, однако вина его еще не доказана. Больше всего следствие сбивало с толку наличие щенка, который, кстати, был жив и нашел приют в семье одного из полицейских.

Что произошло с Брендоном Свансоном?

В 2008 году 19-летний студент колледжа Брэндон Свансон (Brandon Swanson) попал в небольшое дорожное происшествие. Он позвонил родителям и попросил забрать его. Однако родители не нашли Брэндона на месте происшествия. Они позвонили ему и в течение 45 минут пытались выяснить, где он находится. В разговоре Брэндон заявил, что видит огни города и пойдет туда. Вдруг он закричал «О боже!», после чего звонок прервался. Больше о Брэндоне Свансоне никто ничего не слышал. Позже выяснилось, что, разговаривая с родителями, он находился на 20 миль дальше, чем думал. При этом его телефон работал еще 2 дня, но никто так и не ответил на звонки.

Загадочная смерть Джонатана Луны

Джонатан (Jonathan Luna) был счастливым семьянином, имел хорошую работу и никогда не делал ничего безрассудного. Но однажды ночью он пропал. Как выяснилось, в эту ночь он совершал странные поступки: имея очень плохое зрение, Джонатан сел за руль автомобиля без очков и непостижимым образом пересек границу двух штатов. Его тело нашли на следующий день. Полиция так и не смогла определить мотив, найти убийцу и ответить на вопросы, как и зачем полуслепой человек проехал ночью около 300 км, оставив свои очки в офисе на рабочем столе.

Куда подевался Джимми Хоффа?

В 1975 году бывший лидер профсоюза Джимми Хоффа (Jimmy Hoffa) исчез в штате Мичиган, США. Перед своим исчезновением он позвонил жене и сказал ей, что его обманули. В этот день у него была назначена встреча с двумя мафиози, которые впоследствии заявили, что были далеко от этого места и не встречались с Джимми. Полиция считает, что он умер, однако этот факт так и остался недоказанным. Вокруг исчезновения этого человека, по слухам, связанного с организованной преступностью, постоянно появляются новые теории, которые неизменно опровергаются.

Где малыш Гарнелл?

7-летний Гарнелл Монро (Garnell Monroe) жил со своей тетей Белиндой Кэш (Belinda Cash). Она редко виделась с другими родственниками и вела очень обособленный образ жизни. Несколько раз родственники пытались увидеться с Белиндой и Гарнеллом, но тетя все время отказывала им в этом, ссылаясь на разные причины. В последний раз мальчика видели в 2002 году. В 2006 году полиция наконец вмешалась и допросила Белинду, которая утверждала, что отвезла Гарнелла в детский приемник и оставила там. У социальных служб, однако, нет никаких сведений о ребенке. Полиция считает, что он жив, однако никто так и не смог ответить на вопрос, где Гарнелл.

Можно ли исчезнуть и не оставить следов?

В 2004 году студентка Маура Мюррей (Maura Murray) написала руководству своего учебного заведения письмо о том, что в ее семье умер родственник и ей нужно уехать на неделю. Проезжая по сельской дороге, Маура потеряла управление и въехала в сугроб. Проезжавший мимо водитель автобуса предложил ей помощь, однако девушка отказалась, так как уже вызвала эвакуатор. Водитель автобуса уехал, но полицию все же вызвал. Когда полиция прибыла, девушки возле машины не было, как не было и никаких следов на снегу. Позже выяснилось, что эвакуатор Маура не вызывала, в ее семье не было никаких смертей, а у самой девушки недавно было психическое расстройство. Через день после исчезновения бойфренд Мауры получил голосовое сообщение, где она плакала. Больше о Мауре никто ничего не слышал.

Пропавший Кайл Флейшманн

В 2007 году 24-летний Кайл Флейшманн (Kyle Fleischmann) вместе с друзьями отмечал в баре радостное событие. В конце вечера друзья стали расходиться, но Кайл решил немного задержаться. Он еще немного выпил и потанцевал, затем покинул бар и вышел на улицу. Около 03:00 он купил пару кусков пиццы, затем трижды пытался позвонить в офис своего отца и 2 своим друзьям. В 04:00 его телефон отключился, а сам Кайл исчез. Его искала полиция и сотни добровольцев, о нем говорили по радио и телевидению, но до сих пор никто так и не может ответить на вопрос, где же Кайл.

Исчезновение маленькой Кристи

Маленькая Марджори Луна (Marjorie Christina Luna), больше известная под именем Кристи, исчезла средь бела дня в Гринакрсе, штат Флорида, США, в 1984 году. Она зашла в магазин в нескольких сотнях метров от своего дома, чтобы купить еду для кошки. Это последнее место, где видели девочку. Следствие рассматривало несколько версий произошедшего и выдвигало обвинения. Однако ни одно из них не было подтверждено на 100 %. Если Кристи все еще жива, сейчас ей 42 года. Но до сих пор никто так и не знает, что с нею произошло.

Может быть, у кого-то из наших читателей появятся интересные мысли, проливающие свет на один или несколько из этих эпизодов?