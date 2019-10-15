8 стран, где полные женщины нарасхват

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Во многих странах женщины все чаще отказываются выглядеть, как фотомодели, принимая свое тело неидеальным. И тем не менее все знают, что здоровый образ жизни — это хорошо. А когда наше тело становится больше нормы, мы горестно размышляем о том, что распустили себя, и начинаем срочно худеть. Но существуют страны, где не то что не стремятся избавиться от лишних килограммов, а наоборот, радуются тому, что они есть.

Мы в AdMe.ru окунулись в мир красоты тела и выяснили, где пышные дамы в особом почете, с чем это связано и как разнятся стандарты красоты в разных уголках планеты. А в конце вас ждет бонус о том, как живется красавицам одной из самых развитых стран мира.

8. Греция

В этой стране, где люди всегда расслаблены и никуда не торопятся, любят крупных женщин. Мода модой, но историю никуда не денешь: несмотря на впечатляющее античное прошлое, жизнь греков была не такой уж радужной. У страны было много тяжелых периодов, в том числе войны и голод. Такое ни для кого не проходит даром. Благодаря этим факторам, ассоциация «полнота равно красота» до сих пор сохраняется. Здоровый и, соответственно, красивый человек — это человек с животиком.

7. Мексика

Мексиканские женщины — горячие красотки с выразительными глазами и заманчивыми формами. Здесь свое видение красоты, и небольшая полнота — ее важная составляющая. Все легко объясняется: исторически сложилось, что жизнь в Мексике не была спокойной и сытой, поэтому женщина с пышными формами до сих пор символизирует собой достаток и благополучие. Правда, есть шанс, что такое положение вещей изменится: в страну пришел современный переработанный фастфуд с сопутствующими трансжирами — и в Мексике появилась проблема ожирения. Так что чрезмерная полнота уже не выглядит такой привлекательной, ведь теперь роли меняются: только обеспеченные люди могут позволить себе питаться здоровой пищей.

6. Афганистан

В Афганистане считается, что полная женщина может родить больше здоровых детей, чем худощавая: в стране суровый климат и не самые легкие экономические условия, поэтому здесь живут по принципу «там, где худой умрет, полный лишь похудеет». За счет этого округлые формы и пухлое лицо, виднеющееся из-под паранджи, автоматически добавляет очков любой девице на выданье.

5. Самоа

На острове Самоа благоволят пышным формам. Парадоксально, но это обусловлено небогатой жизнью: самоанцы испокон веков старались подкрепиться про запас, если была такая возможность. С веками накапливание дополнительных калорий перешло на генный уровень: организм самоанца с большой неохотой расстается с лишними килограммами. В последние полвека в Самоа стали импортировать все больше переработанных продуктов с высоким содержанием жира. Это привело к тому, что сейчас здесь один из самых высоких показателей ожирения в мире. Однако самоанцы не печалятся: полные женщины здесь считаются красивыми и более плодовитыми.

4. ЮАР

В Южной Африке полные люди тоже выделяются из толпы, причем провожают их восхищенными или завистливыми взглядами. Если полный, значит сыт и живет в достатке. Но есть и другая причина, по которой полнота стала более вожделенной, чем раньше: в Южной Африке очень много случаев заболевания СПИДом, а эта болезнь не дарит пышных форм. Поэтому теперь здесь возникла ассоциация, что полный человек — это здоровый человек.

3. Саудовская Аравия

В арабском социуме считается, что полнота — это признак красоты и высокого социального положения. Кроме того, тучность здесь — в каком-то роде следствие жаркого климата, так как безумная жара вызывает желание как можно меньше двигаться. Добавим сюда фастфуд, появившийся в стране: в результате проблема ожирения резко стала очень актуальной. В Саудовской Аравии не приветствуется спорт, особенно для женщин. И тем не менее сейчас здесь появляются проекты по созданию фитнес-клубов для женщин. Но дамы не спешат туда: им не нравится идея сброса веса с помощью физических упражнений. Кроме того, они боятся, что вместо жира у них появятся слишком заметные мышцы: тогда вся красота исчезнет. Кстати, справедливости ради стоит отметить, что 74 % женщин Саудовской Аравии довольны своим внешним видом и ничего не стали бы менять. Тогда как в США и развитых европейских странах своим телом довольно лишь чуть больше 50 % женщин.

2. Объединенные Арабские Эмираты

Уж где-где, а в этой стране прогресс идет вперед семимильными шагами. Многочисленные стройные и стильные красавицы ведут блоги в инстаграме, и, глядя на них, кажется, что в ОАЭ все такие же изящные и мастерски накрашенные. Однако вековые устои не так уж просто стереть: в менее светских кругах полнота все еще считается признаком здоровья и красоты. Быть пышечкой в ОАЭ нормально и естественно. И это отлично видно в исследовании, проведенном среди жителей. Было обнаружено, что около 75 % опрошенных считают, что у них совершенно нормальный вес. Но официальные данные показали, что только у 30 % от общего числа тех, кто участвовал в исследовании, масса тела была в пределах нормы.

1. Бразилия

Ягодицы бразильских женщин — притча во языцех. Красивая бразильянка — это женщина, которую, как говорится, есть за что взять, и это «что» должно быть очень выпуклым и находиться чуть ниже спины. В придачу к впечатляющей попе может прилагаться еще добрая сотня килограммов, но это никого не смущает. Бразильянки гордятся своими формами, и их мужчины всячески поддерживают это. Здесь полнота — результат исторического наследия. Пару веков назад в Бразилии процветало рабовладение. Перед тем как отправиться на плантацию, рабы старались съесть как можно больше сытной пищи, чтобы были силы для тяжелого труда. Сейчас рабовладения нет, а желание вкусно, много и сытно есть осталось.

Бонус: перекос в обществе отмечается во многих странах

Некоторые люди страдают от ожирения, принимая его за красоту. Но в Южной Корее все наоборот. В этой развитой стране бодипозитив явно не в почете. Красивое тело должно быть изящно тонким. Но удивляет не это, а то, что все должны быть одинаково идеальными. Очевидцы утверждают, что в модных магазинах одежды можно встретить формат «один размер подходит всем». Владельцы магазинов говорят, что если вам не подходит какая-то вещь, то «вы должны голодать, пока она не подойдет». При этом молодых людей с избыточным весом немало, но они явно одеваются в менее модных магазинах.