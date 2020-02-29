8 стран, где друзей можно взять напрокат (Спойлер: в России всего за 100 рублей)

8 0 9 682

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня жителям мегаполисов порой не хватает живого общения, а на смену реальным друзьям все чаще приходят виртуальные. И мало кто мог представить, что, наряду с уже привычными сервисами типа «муж на час», который помогает повесить полку или починить стиральную машинку, появляются специализированные сайты, где можно легко арендовать себе друга. Это не служба эскорта или быстрых свиданий, а обычные люди, которые в разных уголках мира готовы выслушать вас, поддержать в трудную минуту или решить какие-то ваши личные проблемы.

Мы в AdMe.ru вспомнили народную мудрость: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» — и нашли страну, где даже со 100 рублями в кармане можно арендовать себе друзей, и страны, где на дружбе можно еще и хорошо заработать.

1. Великобритания

В Англии на специальном сайте вы можете найти подругу, которая будет внимательно выслушивать все ваши жизненные проблемы по телефону всего за 800 руб. в час. Арендовать друга можно и для того, чтобы он мог научить вас каким-то новым навыкам, например готовке необычных блюд у вас дома, или просто показал вам незнакомый город, если вы только переехали и не успели еще найти друзей среди местных жителей.

2. Южная Корея

За 4 500 руб. в Южной Корее вы можете нанять подружку, которая будет ходить с вами по магазинам, помогать с выбором одежды и каждый раз повторять, какая вы красивая и стройная. Также вы можете выбрать симпатичного незнакомца, который профессионально сыграет роль вашего воспитанного и культурного бойфренда перед родственниками или друзьями.

3. Япония

В Японии за 5 000 руб. в час можно взять в аренду друга, который сходит с вами в спортзал, чтобы вы перестали стесняться окружающих. Также вы можете нанять актеров, которые будут исполнять роли ваших родственников на свадьбе, или найти специального человека, который может извиниться за вас перед вашим любимым или начальником, а также поможет вам тактично уволиться с работы, если у вас не хватает смелости.

4. Россия

В России тоже есть сайт по поиску друзей, с которыми вы сможете вместе заняться любимым хобби, сходить на премьеру фильма, который ваши подруги посчитали слишком страшным, или рассказать о наболевшем кому-то, кто просто выслушает, поддержит, рассмешит и не будет давать нравоучения. Стоимость общения в мессенджерах начинается от 100 руб., за разговор по телефону просят от 500 руб., а вот личная встреча с новым другом обойдется уже в 1 000 руб. в час.

5. Финляндия

А в Финляндии найти друга можно совершенно бесплатно. Для привлечения туристов в 2019 году была запущена рекламная кампания «арендуй финна», в которой местные жители выступали в качестве «проводников счастья», ведь страна неслучайно считается самой счастливой в мире. Десять лучших финнов были отобраны организаторами рекламной кампании, чтобы любой житель планеты смог с ними подружиться, погостить у них и понять все прелести умиротворенной и счастливой жизни людей в Финляндии.

6. Австралия

На Зеленом континенте также существует прокат друзей. Например, за 1 300 руб. в час можно найти подружку для вечеринки, которая поможет тебе легко познакомиться с парнем. Она первая подойдет к понравившемуся тебе красавцу и правильно ему тебя представит. Потом поможет завязать разговор с незнакомцем, придаст тебе уверенности, а после элегантно исчезнет.

7. Аргентина

Хотите найти партнера, который научит вас танцевать танго, проведет по лучшим тавернам, покажет скрытые от обычных туристов достопримечательности, а также будет вашим профессиональным гидом, телохранителем и персональным фотографом? Такого местного друга в столице Аргентины можно нанять примерно за 5,5 тыс. руб. на целый день.

8. Китай

В Китае можно легко заработать около 10 тыс. руб. за вечер, если вы обладаете европейской внешностью. Специализированные агентства наймут вас, чтобы вы были гостем корпоративного мероприятия, просто ходили, ели, пили, пожимали руки начальству и улыбались, когда вас фотографируют. Знание китайского языка от вас не требуется. Нанимать европейских друзей, а точнее партнеров, с которыми якобы сотрудничает компания, важно для поднятия корпоративного духа. Ведь чем больше европейцев будет на корпоративном мероприятии, тем больше уверенности будет у сотрудников компании, что их организация развивается и на международном уровне, раз к ним на праздник приехало столько «иностранных друзей».