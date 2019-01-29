8 столетних правил, которые не раз нарушали члены королевской семьи, забыв о приличиях

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Английская королевская семья обязана придерживаться строгих правил, которые регламентируют, как должны выглядеть и общаться монаршие особы и чего они не могут позволять себе ни в коем случае, чтобы не скомпрометировать корону. Но в реальности правила нередко игнорируются.

Реалии современной жизни постепенно сводят на нет, казалось бы, такие нерушимые устои. AdMe.ru расскажет о том, что запрещено делать Виндзорам, но они все-таки это делают.

1. Самостоятельно выбирать обручальные кольца — женщинам и носить кольца — мужчинам

Для женщин королевской семьи существует правило, согласно которому они не могут сами придумывать дизайн помолвочных и обручальных колец и выбирать их самостоятельно. Тем более из ювелирных коллекций, которые доступны простым людям. Его впервые нарушила принцесса Диана: свое знаменитое кольцо с крупным сапфиром она выбирала лично в ювелирном доме Garrard. Это кольцо матери принц Уильям подарил Кейт, и оно стало одним из ее любимых украшений. У мужчин же королевской семьи есть традиция: принцы Филипп, Чарльз и Уильям не носят обручальные кольца. А вот принц Гарри «выбивается»: обмен кольцами стал для него не просто формальностью, поэтому на его пальце красуется обручальное кольцо.

2. Давать советы правительству

Члены королевской семьи обязаны сохранять нейтралитет во всем, что касается политических вопросов, и не выражать своего мнения на этот счет. Но иногда эмоции берут верх, как, например, в 2005 году, когда принц Чарльз разослал 27 писем членам правительства, где рассуждал о законодательстве, войне в Ираке и других политических вопросах. Это вызвало немалый резонанс, и пресса даже писала о «нарушении закона».

3. Отступать от традиционного текста свадебной речи

В королевских свадебных клятвах существовала обязательная фраза о том, что жена должна «повиноваться» своему мужу. Принцесса Диана на своей свадьбе в 1981 году отказалась произносить ее, и поступок даже вызвал определенный резонанс. В 2011 году так же поступила Кейт Миддлтон, но это никому уже не показалось странным и возмутительным. Не было слов о подчинении и в свадебной клятве Меган Маркл.

4. Приглашать посторонних на празднование Рождества

Когда в королевской резиденции Сандригем семья празднует Рождество, то по протоколу в гостиную не допускаются посторонние. Но королева всегда делает исключение для шеф-повара, который руководит рождественским обедом. Его приглашают присоединиться к празднованию, и королева лично преподносит ему стакан виски. Говорят, что шеф-повара обожают эту традицию, ведь она позволяет им побыть в кругу королевских особ.

5. Выбирать платья с летящим подолом

Чтобы избежать «эффекта Мэрилин Монро», а также слишком стесненных движений, женщинам королевской семьи рекомендуется выбирать прямой свободный крой в одежде либо утяжелять подол. Но любовь герцогини Кейт к летящим платьям (нарушение дресс-кода) несколько раз сослужила ей плохую службу. Ветреный день способен испортить настроение и заставить выглядеть скованно из-за необходимости постоянно придерживать юбку. Но и это не может застраховать от неприглядных фото.

6. Носить бикини в публичных местах

Это правило первой нарушила принцесса Диана, когда ее официальные снимки в купальнике появились на страницах газет. Другие члены семьи не были замечены в откровенных нарядах, Кейт и Меган также стараются не нарушать эти принципы. Однако в период, когда Кейт была невестой принца Уильяма, правила не так ответственно соблюдались, несмотря на то что после помолвки они уже вступают в силу. Чем и воспользовались фотографы, снимая отдых королевской пары с друзьями на яхте.

7. Появляться на мероприятиях без колготок

Чулки на официальных мероприятиях — обязательное правило королевского дресс-кода. Елизавета II, Кейт Миддлтон соблюдают его, а вот Меган Маркл не раз нарушала. Когда погода позволяет, она надевает открытую обувь, которую так любит, и пренебрегает колготками.

8. Закидывать ногу на ногу

Как стоять, сидеть, куда девать руки — этому обязательно учит королевский этикет. Положение ног, когда женщины из королевской семьи сидят, может быть только одним: колени вместе. Можно слегка наклонить их вбок или скрестить лодыжки. Но вот закидывать ногу на ногу запрещено. Однако непрерывно контролировать такие движения довольно сложно, поэтому нарушения встречаются нередко. Не встретишь их лишь у королевы, которая строго следит за позами и осанкой.

А какие правила показались вам адекватными или, наоборот, устаревшими?