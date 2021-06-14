8 стойких мифов о Древней Греции и Риме, в которые мы продолжаем слепо верить из-за кино

Несмотря на то что в распоряжении киноделов находится множество консультантов, следящих за исторической правдивостью картин, создатели фильмов зачастую умышленно жертвуют достоверностью ленты в пользу увлекательного сюжета или большей красочности. В результате в умах зрителей укореняются ложные представления о тех или иных событиях, личностях и эпохах в целом.

Мы в AdMe.ru решили восстановить справедливость и попробовали развенчать одни из самых распространенных мифов, касающихся эпохи Античности, в которые мы верим благодаря кино. А в конце статьи мы расскажем, какой внешностью на самом деле обладала царица Олимпиада, образ которой на экране блестяще воплотила Анджелина Джоли.

Елена Прекрасная отличалась худобой и загорелой кожей

Красоте Елены Прекрасной посвящена не одна легенда. И неудивительно, что в кино ее образ воплощают самые красивые актрисы современности. Несмотря на то что доподлинно неизвестно, какими чертами обладала Елена, можно с уверенностью сказать: ее внешность максимально соответствовала канонам красоты тех лет. Можно предположить, что Елена Троянская имела невысокий лоб, крупный прямой нос без выделения переносицы, чуть вздернутый подбородок и округлые формы. Дошедшая до нас «История разрушения Трои» гласит, что прекраснейшая из женщин отличалась светлой кожей и волосами, большими глазами и имела небольшую родинку между бровями.

Спартанцы имели короткие стрижки

В представлении большинства спартанцы — неопрятные воины, для которых внешность находилась чуть ли не на последнем месте. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что спартанские мужчины тщательно ухаживали за своей внешностью. А особое внимание они уделяли волосам, которые заплетали в длинные косы. Упоминания о густых, доходящих до середины спины волосах можно найти в древних источниках. Доказывают популярность подобной прически и дошедшие до нас изображения.

Древние гречанки носили платья сложного кроя

В большинстве фильмов о Древней Греции мы видим героинь в идеально сидящих по фигуре платьях со сложным кроем и соблазнительными вырезами. На деле же все обстояло совсем не так.

Основными составляющими древнегреческого костюма, как женского, так и мужского, были туники (пеплос или хитон) и плащ гиматий. Пеплос представлял собой прямоугольный кусок ткани, обычно шерстяной, верхний край которого отгибали так, чтобы складка доходила до талии. На плечах пеплос закрепляли булавками, а на талии часто, но не всегда фиксировали специальным поясом. По бокам ткань также иногда сшивали или закрепляли фибулами. Хитон изготовляли из гораздо более легких тканей — как правило, это был импортный лен. Этот вид туники зашивали по бокам, подпоясывали и закрепляли на плече пуговицами или булавками. Женский хитон доходил до пола, а длина мужского была не ниже колен. Поверх туник надевали гиматий. Его либо накидывали на одно плечо, либо носили как палантин. Женщины также могли накинуть поверх туники шаль эпиблему. Ткани окрашивались в яркие цвета и украшались богатой вышивкой.

Женщины в Древней Греции выщипывали брови и ходили с распущенными волосами

В кино древнегреческие красотки щеголяют с развевающимися на ветру красивыми прядями, аккуратно выщипанными бровями и красивым средиземноморским загаром. Но реальная картина была несколько иной. В Древней Греции красивыми считались натуральные сросшиеся брови, светлая кожа и длинные волосы, которые замужние гречанки собирали в пучок. Чтобы приблизиться к идеалу, женщины старательно осветляли кожу, подкрашивали брови сажей или прикрепляли ко лбу искусственные брови из окрашенной козьей шерсти.

Гладиаторы имели атлетичное телосложение

Исследования останков гладиаторов, найденных в братской могиле, указывают на наличие у них толстого слоя подкожного жира. Это дало основание ученым предположить, что гладиаторы потребляли крайне мало животного белка, зато их рацион был богат углеводами, которые они получали посредством бобовых и злаков. Это объясняет и прозвище, которое получили древнеримские бойцы, — «едоки ячменя». Однако это вовсе не значит, что на бойцах экономили. Исходя из других условий, в которых их содержали, можно предположить, что целью растительной диеты было повышение стойкости и устойчивости борцов. Иными словами, гладиаторов специально откармливали углеводами, чтобы они лучше сражались и были более выносливы. А чтобы восполнить недостаток кальция, бойцы пили специальный напиток на основе растительной золы.

Гладиаторы ценою жизни сражались до победного конца

Вопреки тому, что мы видим в фильмах, гладиаторы далеко не всегда сражались до последнего вздоха. И даже наоборот, такой исход битвы считался противозаконным. Существовали специальные правила проведения боев и судьи, которые следили за их строгим соблюдением. В гладиаторов вкладывали огромные средства, поэтому так легко терять их было неблагоразумно даже с чисто финансовой точки зрения.

Все гладиаторы были рабами, и их содержали в нечеловеческих условиях

Гладиаторов содержали в достойных условиях. Им полагалось специальное питание и даже услуги лекарей. Бойцы пользовались большой популярностью среди местных жителей и были своего рода знаменитостями — их портретами украшали общественные места, а маленькие мальчики мечтали стать похожими на сражающихся на арене воинов. При этом не все гладиаторы происходили из самого низшего класса. Среди них имелись добровольцы — свободные граждане, которые по собственному желанию приносили гладиаторскую присягу, тем самым обменивая личную свободу на некую сумму денег. Бои не были обычным поединком, которые нам показывают в кино. Они представляли собой яркое зрелище с тщательно продуманными декорациями и реквизитом. Гладиаторы носили замысловатые и часто диковинные костюмы, которые лишь отдаленно напоминали классические доспехи.

Судьбу гладиаторов решал поднятый вверх и опущенный вниз большой палец

Действительно, существовали жесты, решающие дальнейшую судьбу гладиатора, однако они никак не связаны с большим пальцем. Чтобы помиловать бойца, сжимали ладонь в кулак.

Бонус: как выглядела царица Олимпиада

Глядя на обворожительную Анджелину Джоли в роли матери Александра Великого, царицы Олимпиады, невольно начинаешь думать, что все женщины в античном мире имели аккуратный носик, пухлые губы и точеные скулы. Да вот только правда в том, что в действительности царица Олимпиада была весьма далека от выстроенного голливудскими создателями образа. Судя по единственному дошедшему до нас изображению Олимпиады, она могла похвастаться классическим греческим профилем, имела низкий лоб, вздернутый подбородок и мягкую форму лица.