8 способов приструнить человека, который считает себя умнее других

Высокомерная модель поведения у человека закладывается еще в детстве, и формируется она в качестве компенсации неуверенности и недоверия к самому себе. Высокомерие проявляется по-разному, и крайней его степенью является нарциссизм.

Изменить высокомерного человека очень сложно, поэтому AdMe.ru рассказывает, как нужно вести себя рядом с тем, кто думает, что лучше него в этом мире никого нет.

Не реагируйте

Отдавая себе отчет в том, что рядом с вами высокомерный человек, важно понимать, что в этом нет вашей вины. У него нет претензий к вам: он стал таким еще в детстве, и ничего с этим не поделаешь. Поэтому не воспринимайте всерьез его слова и считайте общение с высокомерным человеком игрой, которую всегда можно прекратить.

Делайте замечания

Когда вы чувствуете, что человек переходит черту, сделайте корректное замечание. Напомните наглецу о существовании других мнений, об истине, которая никому не принадлежит, и что в целом он может быть неправ. Это легко осуществить с помощью фраз «Простите, что перебиваю, но...», «Возможно, вы не хотели показаться высокомерным, но...». Главное — делать это спокойно, не повышая голос.

Найдите союзника

Иногда высокомерные люди бывают настоящими крепкими орешками. С такими личностями общение на спорную тему с глазу на глаз вряд ли заладится. В подобной ситуации попробуйте вовлечь других людей в ваш разговор: третья сторона поможет разрешить конфликт. Еще один выход — найдите союзника, с которым вы вместе будете противостоять высокомерной личности.

Установите границы

Особенно сложно общаться с высокомерным человеком, если это ваш коллега и вам приходится каждый день сталкиваться с ним нос к носу. В таком случае особенно важно не терять концентрацию, продолжать следовать своему расписанию и работать, избегая разборок и ненужного общения. Обозначение границ между вами может стать ключевым фактором во взаимодействии с высокомерным человеком.

Игнорируйте

Если позволяет ситуация, то постарайтесь игнорировать высокомерное поведение. И не зацикливайтесь на негативе. Попробуйте найти что-то полезное, то, почему вам может понравиться общество человека: может, он хорошо шутит или рассказывает интересные вещи. Тактика отказа от негатива поможет вам прокачать навыки слушания и толерантности.

Соглашайтесь с нападками

Психиатр Михаил Литвак говорит, что бесполезно спорить с человеком, который принимает только свою точку зрения. Вместо того чтобы тратить силы на переубеждение, можно просто согласиться. Такой прием называется психологическим айкидо. Соглашаясь с нападками высокомерного человека, можно выставить на всеобщее обозрение его неправоту. Он не ожидает от вас подобного поведения, поэтому быстро сдастся.

Льстите

Оскорбляя и обесценивая вас, высокомерный человек ожидает, что вы попробуете защититься и ответить чем-то подобным. Но суть в том, что самоуверенность такого человека невозможно «пробить» просто неприятными словами. Поэтому бессмысленно начинать игру в подобные нападки. Психиатр Марк Гоулстон считает, что высокомерным людям нужно льстить. Как и в случае психологического айкидо, человек не ожидает, что вы согласитесь с ним. Поэтому он будет сбит с толку, услышав от визави приятные слова.

Используйте «противоударное повреждение»

Метод поможет в том случае, если человек часто использует сарказм, причем как для нападения на другого человека, так и для собственной защиты. Применяя «противоударное повреждение», нужно научиться выдерживать паузу после услышанного сарказма. Во время нее вы сможете сконцентрироваться, а ваш оппонент получит сигнал о том, что его план раскрыт и спровоцировать вас не получилось. После паузы нужно ответить в стиле высокомерного человека. В ответ на ваше высказывание он начнет отнекиваться, пытаясь параллельно придумать новую стратегию. Подождите еще немного, пока не спадет напряжение, а потом переводите разговор в другое русло.