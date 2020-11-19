8 вопросов из «Что? Где? Когда?», которые привели к жарким дебатам

Первый выпуск программы «Что? Где? Когда?» вышел в далеком 1975 году. С тех пор менялись типы вопросов, магистры, правила, но «интеллектуальное казино» по-прежнему остается одной из наиболее расширяющих кругозор передач на отечественном телевидении. Вместе с тем, хотя высоко эрудированные люди обычно отличаются сдержанностью и нравственностью, за 45 лет существования шоу на его съемках прогремело немало скандалов, чаще всего между ведущим и знатоками.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самые спорные вопросы, которые вызвали жаркие дискуссии как в элитарном клубе, так и среди зрителей. Кто же был прав, а кто виноват в этих случаях?

Лестницы с подвохом

В третьей игре летней серии 2019 года у знатоков спросили, с чем писатель Максим Горький сравнил правила написания пьес. «Горький говорил: „Нельзя сделать комедию, в которой люди все время смеялись бы, потому что смех разрушает следующий комический эпизод. Нельзя делать драму, которая состояла бы из одних душераздирающих кусков, потому что человеку нужен отдых для переживаний“. Внимание, вопрос: „С чем Горький сравнил грамотно написанную пьесу?“» — поинтересовался корреспондент. Знатоки ответили: «С лестницей». Однако ведущий заявил, что речь шла о лестницах с площадками для отдыха (пролетами). Игровое очко команде не засчитали, поскольку они дали якобы не совсем верный ответ. Разгорелись жаркие споры, магистр клуба Андрей Козлов даже назвал решение ведущего «стыдным» и покинул зал.

Консервные банки

На июньской игре 1993 года произошли очередные прения, на этот раз предметом споров стал вопрос о консервных банках. «Однажды американец Клеон Фрейз, отправляясь на пикник, забыл консервный нож. Он призадумался и изобрел то, что лежит сейчас в черном ящике. Что это?» — поинтересовался ведущий. Ответственность за ответ взял на себя знаток Федор Двинятин, которого смело можно назвать рекордсменом по дискуссиям с ведущим. Он предположил, что американец изобрел такие консервы, которые открываются без консервного ножа, то есть те, к которым приложен специальный ключ для открывания банки. Двинятин даже акцентировал внимание на том, что речь идет о банках, которые открываются без консервного ключа. Ответ, озвученный ведущим, звучал так: «Клеон Фрейз изобрел самооткрывающуюся консервную банку, которая открывается без любого ключа», именно она и находилась в черном ящике. Знаток спросил, чем же, по мнению ведущего, является ключ-кольцо на консерве, если не ключом, прилагающимся к самой банке. Но Ворошилов был непреклонен. В итоге ведущий не засчитал игровое очко ни знатокам, ни телезрителям, решив переиграть раунд.

Лук и слезы

Первый же вопрос первой игры осенней серии 2020 года лишний раз подтвердил, что редакторы программы не всегда ответственно подходят к проверке информации, присылаемой телезрителями. Звучал он следующим образом: «При определенных условиях некие аминокислоты превращаются в 1-пропансульфоновую кислоту, которая в свою очередь при взаимодействии с ферментами превращается в 1-сульфинилпропан. Далее происходит его взаимодействие с некой жидкостью и образуется серная кислота. А в черном ящике находятся два предмета, которые способны запустить эти химические реакции». Знатоки ответили: «Спички и спичечный коробок», но в черном ящике находились луковица и нож. По словам ведущего, эта цепочка химических реакций запускается, когда мы режем лук и в результате плачем. Однако, как выяснилось, в вопросе содержится ошибка. Если воспроизвести названные вещества на бумаге, станет ясно, что при растворении указанного вещества в воде серная кислота образовываться не может.

Упаковка стекол

Финальная игра летней серии 1996 года не обошлась без спорных моментов. Вопрос, вызвавший жаркие дебаты, звучал следующим образом: «Автомобильная фирма Renault упаковывает ветровые стекла в специальные картонные коробки с прокладками из пористого материала, причем на коробке сделаны предупреждающие надписи о том, что внутри стекло. И тем не менее около 4 % ветровых стекол доходят до потребителя разбитыми. Что придумала фирма Renault, сразу сократив бой стекла в 4 раза?» Слово предоставили Александру Рубину, который выдвинул версию, что фирма Renault заменила упаковку на прозрачную из полиэтилена или плексигласа, чтобы сквозь нее было видно, что там стекло. Правильный ответ звучал так: «Фирма Renault заменила картонную коробку на твердую прозрачную коробку из пластика». Ведущий настаивал, что знаток подразумевал прозрачную пленку, следовательно, ошибся. И хотя Михаил Барщевский отметил, что в ответе Рубина отчетливо прозвучала фраза «прозрачная упаковка», игровое очко ушло телезрителям.

Неправильная таблица Менделеева

На игре от 14 июня 2020 года был задан вопрос, который наделал немало шума в сети: как оказалось, хотя версия знатоков была крайне далека от озвученного ведущим ответа, разгадать эту загадку было заведомо невозможно. Вопрос звучал так: «Что обозначено белым цветом на стилизованном изображении, размещенном в 2007 году на памятной марке?» Знатоки решили, что белыми квадратами обозначены люди, ходящие по музею. Ведущий же ответил, что белым цветом обозначены химические элементы таблицы Менделеева, которые на момент ее создания еще не были открыты. «То есть, по мнению ведущего, белая область сверху и два квадрата по углам внизу — это тоже элементы? Или игрок должен был догадаться, что смысл имеют не все белые области, а только четыре квадрата в закрашенных зонах? Более того, авторы хотят сказать, что на момент издания периодической таблицы науке не были известны лишь четыре элемента (скандий, галлий, германий, технеций)? — отметил пользователь Pikabu Abortubil. — Если игрок знает хотя бы примерно, какие элементы были известны Менделееву, а какие нет, то он не сможет дать этот ответ по причине того, что картинка противоречит его представлениям (при том правильным представлениям). А если игрок не знает, то догадаться до этого тоже невозможно».

Пустой черный ящик

В 2001 году на одной из игр знатокам вынесли мясо, просо и колесо. А вопрос звучал так: «Если к этим предметам и можно что-то добавить, то только то, что находится в черном ящике. Почему эти три предмета оказались вместе и что в черном ящике?» Федор Двинятин ответил, что все эти слова заканчиваются на -со, а единственное слово, которое имеет аналогичное окончание, это «серсо» (игра в обруч, который ловится палочкой), следовательно, речь шла о принадлежностях для этой игры. Однако в черном ящике оказалось пусто. По словам Крюка, кроме упомянутых, в русском языке больше нет слов, которые имели бы окончание -со. Между знатоком и ведущим разгорелся спор, Двинятин настаивал, что «серсо» можно найти в любом словаре русского языка. В итоге Крюк все же засчитал команде игровое очко, но назвал это «подачкой», что заметно снизило боевой дух знатоков.

Пейзажи Моне

На финале зимней серии игр 2008 года знатокам вынесли четыре пейзажа Моне. На всех четырех картинах изображен садик в поместье Живерни. «Некоторые искусствоведы считают, что такая разница между этими пейзажами связана с изменением взглядов художника. Какой точки зрения придерживаются их оппоненты?» — спросил ведущий. Знатоки взяли досрочный ответ, и Владимир Молчанов озвучил версию о том, что у Моне постепенно ухудшалось зрение, возможно, из-за глаукомы, поэтому пейзажи так сильно различаются. Именно этой версии придерживались оппоненты. Правильный же ответ звучал так: «Одни искусствоведы объясняют разницу между картинами изменением творческих взглядов художника. А их оппоненты, опираясь на факты биографии, обратились за консультацией к офтальмологам. Те дали заключение, что на такое изменение восприятия художником цвета влияла развивающаяся у Клода Моне катаракта». В итоге очко засчитали телезрителям. Михаил Барщевский вступился за знатоков, ведь ключевым моментом, по его мнению, было то, что у художника портилось зрение, но ведущий был непреклонен.

Слабые пьесы

Чаще всего споры на «Что? Где? Когда?» разгораются, когда знатоки уверены в своей правоте, но ведущий засчитывает игровое очко телезрителям. Однако бывает и наоборот. Вопрос, ставший камнем преткновения на одной из игр, звучал так: «Закончите афоризм польского сатирика Станислава Ежи Леца: „Есть пьесы настолько слабые, что не могут даже...“» Знатоки посчитали, что таковые пьесы не могут даже провалиться. На самом деле афоризм сатирика звучал следующим образом: «Есть пьесы настолько слабые, что не могут даже сойти со сцены». Ведущий поинтересовался у Федора Двинятина, правильно ли он ответил на этот вопрос. И хотя сам знаток твердо сказал: «Нет», очко засчитали команде, что вызвало у нее негодование. В частности, у Максима Поташева, который был не согласен с решением ведущего. Все закончилось тем, что знатоки покинули зал до окончания программы.